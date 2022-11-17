Внесение изменений в чек самозанятого

Согласно п. 4 ст. 8 закона № 422-ФЗ о самозанятых плательщик НПД может в любой момент провести корректировку сведений, которые ранее были переданы в ФНС. Об этом напомнила налоговая в своем письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.

Самозанятый может изменить как сумму в чеке в случае возврата денег заказчику, так и остальные сведения: наименование услуги, ИНН заказчика, дату получения средств.

Как внести изменения в чек

Чек отредактировать невозможно. Поэтому некорректный чек необходимо аннулировать и сформировать правильный.

После формирования чека появляется функция «Аннулировать». Она остается активной уже постоянно при просмотре чека. Нажав на нее, выходит окно с выбором причины аннулирования: «Чек сформирован ошибочно» или «Возврат средств». После выбора причины приложение еще раз предупредит, что действие приведет к перерасчету налога.

Приложение автоматически пересчитает общий доход за месяц и налог после аннулирования чека и создании нового.

Удобно работать через специальные сервисы по работе с самозанятыми. Сервис Рокет Ворк автоматически формирует чеки после получения оплаты. Допущение ошибок в наименовании услуги, ИНН заказчика и сумме невозможно.

Сроки для аннулирования чеков

Режим НПД также хорош своей упрощенностью. Если допустить ошибку в чеке, можно легко его аннулировать и создать новый вне зависимости от давности чека. То есть можно аннулировать любой чек с момента регистрации самозанятого.

Также можно создать чеки «задним числом», если забыли создать ранее. Но в данном случае возможно, что кроме налога приложение посчитает пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки ЦБ или начислит штраф за просрочку создания чека в размере 20% от суммы чека. Просрочка будет считаться с 10 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода, т. к. срок регистрации дохода – не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.

Если исправления касаются даты в пределах того же месяца, в котором получен доход, то за перевыпуск такого чека никакой ответственности не будет.

Что делать заказчику

Если заказчик заметил ошибку в чеке, он может попросить самозанятого исполнителя внести изменения в чек и предоставить новый.

В случае возврата средств исполнителем или изменения суммы в чеке, заказчику необходимо скорректировать налоговую базу.

Также желательно заказчику до 25 числа месяца, следующего за месяцем оплаты исполнителю, следить за актуальностью чека. Т. к. возможны случаи недобросовестного аннулирования чеков самозанятыми или изменения суммы дохода в сторону понижения без ведома заказчика. Самозанятые могут это делать, чтобы платить меньше налогов. Заказчик же может это узнать лишь при камеральной или выездной проверке, что затруднит доказательство полноты учтенных расходов.

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