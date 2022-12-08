ИП с УСН переходит на самозанятость: план обязательных действий

В некоторых случаях ИП выгодно перейти с упрощенки на самозанятость, чтобы не платить страховые взносы и экономить на налогах. Например, если деятельность имеет сезонный характер или доход резко снизился.

Требования к ИП для перехода на самозанятость

Предприниматель может стать самозанятым в любой момент, если удовлетворяет условиям применения специального режима:

Годовой доход не более 2,4 млн рублей. Необходимо следить за данным лимитом, так как после его превышения самозанятость аннулируется. ИП необходимо успеть в течение 20 календарных дней с момента превышения годового лимита подать уведомление в налоговую о переходе на упрощенку. Если упустить этот срок, ИП автоматически окажется на ОСН с необходимостью сдавать декларации и платить НДФЛ и НДС.

Нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору. При применении НПД можно только привлекать подрядчиков по договорам ГПХ.

Нельзя заниматься запрещенными видами деятельности : перепродавать товары чужого производства, заниматься добычей и продажей полезных ископаемых, производить и продавать подакцизные товары, работать по агентским договорам, сдавать нежилые помещения в аренду.

Нельзя совмещать с другими налоговыми режимами . Если ИП применял другой спецрежим, от него нужно отказаться.

Если ИП нарушит хоть одно из перечисленных требований, переход на НПД аннулируется. Чтобы этого не произошло, необходимо следовать четкому плану действий.

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Как ИП перейти с УСН на НПД: план действий

Шаг № 1. Проверить соответствие требованиям применения самозанятости

У самозанятого ИП не может быть сотрудников по трудовым договорам. Если они есть, их необходимо уволить до регистрации в качестве плательщика НПД.

Шаг № 2. Рассчитать и заплатить страховые взносы

С момента перехода ИП на НПД уплата страховых взносов носит добровольный характер. Но за тот период, когда ИП применял УСН, взносы надо рассчитать и перечислить в бюджет в обязательном порядке. Сроки их уплаты остаются неизменным:

фиксированная часть страховых взносов до 31 декабря текущего года;

1% с доходов свыше 300 тысяч рублей до 1 июля следующего года.

Но чтобы была возможность уменьшить налог УСН на сумму уплаченных страховых взносов, их надо перечислить до регистрации в качестве самозанятого. Если оплатить их после регистрации, то уменьшить налог на упрощенке уже будет нельзя.

Шаг № 3. Зарегистрироваться в сервисе «Мой налог»

Необходимо скачать приложение «Мой налог» или зайти на веб-версию приложения на сайте ФНС.

Пройти регистрацию в качестве плательщика НПД можно по паспорту, через личный кабинет физического лица или через портал Госуслуг.

Уведомление о постановке на учет формируется автоматически в приложении. Далее факт перехода на НПД можно проверить в приложении, скачав справку о постановке на учет, либо с помощью сервиса ФНС.

Шаг № 4. Отказаться от ранее применяемого налогового режима

Самозанятость нельзя совмещать с другими налоговыми режимами. Поэтому нужно отказаться от УСН путем подачи уведомления по форме 26.2-8. Если ИП совмещал упрощенку с ПСН, то необходимо дождаться окончания срока патента или отказаться от него, подав уведомление по форме 26.5-4.

Отказаться от применения УСН следует в течение месяца с момента регистрации в качестве самозанятого. Если не подать уведомление в этот срок, то самозанятость аннулируется, а ИП останется на прежней системе налогообложения.

Подать уведомление можно одним из трех способов:

при личном обращении в ИФНС по месту регистрации;

через ЛК ИП при наличии ЭЦП;

по почте с описью вложения.

Шаг № 5. Сдать декларацию и заплатить налог

При переходе с УСН на НПД ИП прекращает деятельность, в отношении которой применялась упрощенная система. Следовательно, согласно ст. 346.23 НК необходимо сдать декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за прекращением применения УСН.

Декларацию подать в бумажной или электронной форме:

распечатать и лично отнести в ИФНС по месту регистрации;

распечатать и отправить по почте с описью вложения;

отправить в электронной форме через ЭДО по ТКС с использованием ЭЦП.

Налог по УСН также необходимо заплатить до 25 числа месяца, следующего за месяцем перехода на НПД. Если страховые взносы были уплачены до регистрации в качестве самозанятого, то на них можно уменьшить налог по УСН.

С сервисом Рокет Ворк для работы с внештатными исполнителями доступны моментальные выплаты исполнителям в любой банк РФ, в том числе и массовые выплаты. А после расчетов с самозанятыми платформа автоматически и в указанные сроки декларирует их доход в ФНС, предоставляет чек и в полном объеме уплачивает налог за самозанятого по сделке.