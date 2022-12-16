Оплата больничных для самозанятых и физлиц на ГПХ в 2023 году

Что изменилось в законодательстве о социальном страховании

Напомним, что с 2023 года произойдет слияние ПФР и ФСС в единый Социальный фонд. По задумке законотворцев новшество повысит доступность услуг и упростит получение соцвыплат гражданами. Вместе с тем дополнительные гарантии получат физлица, у которых оформлены гражданско-трудовые договоры с предприятиями (подряд, оказание услуг, авторский заказ и т. п.).

С 1 января 2023 года организации и ИП должны платить за исполнителей, нанятых по ГПХ, страховые взносы в полном объеме, выплачивать им больничные и декретные пособия. Т.е. устанавливается такой же порядок, как и в отношении штатных сотрудников.

Поправки внесены законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ. Подробные разъяснения по этому вопросу также дал Минтруд в письме от 05.08.2022 № 17-1/В-103.

Как было раньше: вплоть до конца 2022 года заказчик:

удерживает с дохода физических лиц НДФЛ и перечисляет налог в бюджет,

а также

начисляет за свой счет страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Страхование же на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) остается пока обязанностью ФСС (до реорганизации).

До 1 января 2023 года ФСС обеспечивает оплату нетрудоспособности физлиц – из-за болезни, бытовой травмы или по беременности, родам и уходу за ребенком до 1,5 лет. С нового года взносы на страхование ВНиМ перечисляет в полном объеме заказчик по договорам ГПХ, а исполнитель (подрядчик) получает право на страховые выплаты в случае болезни или рождения ребенка.

Если на момент наступления страхового случая, физлицо сотрудничает с несколькими компаниями или ИП, пособие ему назначает тот работодатель, которого он сам выбрал.

Как платить страховые взносы за физлиц в 2023 году

Для работодателей устанавливается единый тариф страховых взносов (на ОПС, ОМС и ВНиМ). Выплаты штатным сотрудникам, нанятым по трудовым договорам, и исполнителям по ГПХ облагаются практически одинаково:

стандартная величина без учета льгот – 30%;

с выплат сверх предельной базы – 15,1%;

для субъектов МСП от величины сверх МРОТ – 15%.

По основным тарифам (без учета льгот) тарифная сетка на 2023 год выглядит следующим образом:

Отчетность по взносам за физлиц в Социальный фонд

Помимо уплаты взносов, заказчики услуг или работ должны будут сдавать отчетность за исполнителей по ГПД. Форма отчета единая – персонифицированные сведения в СФР (утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@). Сроки сдачи отчета зависят от того, какой раздел или подраздел нужно представить в Социальный фонд.

Также каждый месяц (до 25 числа следующего за прошедшим) в отношении физлиц по гражданским договорам необходимо отправлять в налоговую сведения с суммами выплат и страховых взносов в виде нового отчета – персонифицированные сведения о физлицах.

Исключение из новых правил

Правило не было бы правилом, если в нем законотворцы не предусмотрели исключения. В отношении некоторых физлиц действительно не придется уплачивать страховые взносы на больничные и декретные пособия. К ним относятся самозанятые.

Если договор оказания услуг (подряда, авторского заказа и т.п.) заключен с лицом, имеющим статус самозанятого, компания не оплачивает ему больничный и декрет. Страховые взносы за таких исполнителей в СФР перечислять не нужно.

За самозанятых заказчик вообще ничего не платит. С полученного вознаграждения гражданин сам перечисляет единый налог (НПД) – 6% в государственный бюджет.

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Есть еще один нюанс. Физлица, которые не работали в 2022 году по трудовому договору, не смогут в 2023 году претендовать на оплату больничных пособий.

Исполнитель, оформленный по гражданско-правовому договору, сможет получить страховые выплаты в 2023 году только, если

он был официально трудоустроен в 2022 году и

страхователь перечислил за него взносы на сумму не менее 4 833,72 руб. за прошедший страховой год.

Тем же, кто работает исключительно по ГПД, больничные и декретные пособия доступны только с 2024 года.

Нередко физлица, занятые по трудовому договору в одной компании, оказывают услуги или выполняют работы для сторонних заказчиков. В случае болезни такого исполнителя оплачивать больничный ему будет основной работодатель и страхователь по ГПХ, соразмерно полученному доходу (ч. 4.2 ст. 13 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Программы добровольного страхования для самозанятых

Однако совсем без возможности получить выплаты по временной нетрудоспособности самозанятых не оставят.

Сейчас Минтруд занимается разработкой проекта добровольного социального страхования для граждан-плательщиков НПД. Специалист сможет самостоятельно уплачивать в Фонд 1 247 руб. или 1 871 руб. в месяц и рассчитывать на больничное пособие. Оплата взносов происходит максимально удобным способом – через приложение «Мой налог», которое и так установлено у всех самозанятых.

Программа предполагает страхование от соматических заболеваний, травм, а также на случай ухода за больным членом семьи, протезирования, лечения в санатории после стационара и др.

Базовый страхуемый доход на грядущий год – 32 484 руб. или 48 726 руб. в месяц. Размер больничного будет зависеть от страхового стажа налогоплательщика (в т. ч. по трудовому договору в прошлом) и периода уплаты взносов.

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