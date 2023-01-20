Кто может платить налог за самозанятого исполнителя

Может ли заказчик оплатить налог за самозанятого?

Бизнес охотно сотрудничает с самозанятыми исполнителями, снимая с себя нагрузку по уплате страховых взносов, удержанию с выплат НДФЛ и перечислению в бюджет.

При этом заказчик заинтересован контролировать статус плательщика НПД на дату выплаты вознаграждения. И в целях упрощения данного контроля, готов взять на себя уплату налога за самозанятого.

Опасения бизнеса вызваны тем, что исполнитель по ряду причин может утратить статус самозанятого и не оповестить об этом заказчика. Даже если в договоре зафиксировано, что исполнитель обязуется сообщить заказчику об утрате статуса плательщика НПД, самозанятый может проигнорировать этот пункт.

В таком случае выплата вознаграждения будет облагаться налогом уже не в рамках НПД, а как выплата физическому лицу без статуса самозанятого. Это значит, что заказчик должен уплатить с выплаты страховые взносы, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, а также включить такую выплату в отчетные формы – расчет 6-НДФЛ и новую форму ЕФС-1 (подраздел 1.1).

Но неуплата налога самозанятым не приводит к потере статуса. Если самозанятый не заплатил налог в срок, налоговики пришлют ему требование об уплате задолженности. Если требование тоже не будет исполнено, то налоговики вправе взыскать задолженность с нарушителя (п. 6 ст. 11 закона № 422-ФЗ), в том числе через суд (если она превышает 10 тыс. рублей).

По законодательству третье лицо может уплатить налог за самозанятого (ст. 45 НК). Сделать это может любой человек или компания. Для этой операции не нужны доверенности и какие-либо особые разрешения.

А ФНС даже разработало для этих целей специальный инструмент «Уплата налога за третьих лиц».

Однако, даже если заказчик решит сам уплатить налог за исполнителя, это ему не поможет, если самозанятый решит просто сняться с учета, превысит лимит дохода, займется деятельностью, не совместимой с режимом, и не предупредит об этом.

Но есть надежный способ контроля, который позволит заказчику не беспокоиться о статусе исполнителя, а также решить проблемы с расчетами и закрывающими документами – сотрудничество через онлайн-платформу. Такую, как Рокет Ворк.

Платформа Рокет Ворк включена в перечень операторов, осуществляющих информационный обмен с ФНС. Привлекая самозанятых через платформу, вы можете не переживать об утрате исполнителем статуса самозанятого на дату выплаты дохода.

Как происходит уплата налога через электронную площадку

Возможность оплаты НПД через операторов электронных площадок прямо предусмотрена в законе № 422-ФЗ от 27.11.2018 и конкретизирована в разъяснении ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@.

Для успешной регистрации на платформе самозанятый должен выбрать соответствующую электронную площадку и выдать ей разрешение на перечисление налога через приложение «Мой налог» или в ЛК плательщика НПД.

Далее, платформа будет автоматически проверять статус исполнителя перед тем, как зачислить ему деньги от заказчика, удерживать сумму налога с вознаграждения, передаст данные в ФНС, сформирует чек и переведет налог в бюджет.

Таким образом, сотрудничая с внештатным исполнителем через электронную платформу, бизнес упрощает контроль за статусом самозанятого. Если исполнитель утратит статус плательщика НПД, то сервис оповестит об этом заказчика. А значит переквалификация выплаты как физическому лицу без специального статуса исключена.

Заказчику не придется волноваться о соблюдении исполнителем налоговой дисциплины или вероятности превышения лимита дохода самозанятого. Эти критерии находятся в зоне ответственности электронной площадки. Заказчик же должен просто принять выполненную работу и выплатить исполнителю вознаграждение.

Сотрудничайте с Рокет Ворк. Функционал сервиса обширен: автоматическое формирование договора и акта выполненных работ, моментальные выплаты самозанятым в любой банк РФ, формирование и передача чека заказчику, а также уплата налога по сделке за исполнителя.

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