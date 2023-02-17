Больничные

Что входит в страховой стаж по договору ГПХ в 2023 году

Начиная с 2023 года исполнители по договорам ГПХ подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рассмотрим, когда возникает право на больничные и какие периоды времени включаются в страховой стаж.

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Что входит в страховой стаж по договору ГПХ в 2023 году
Иллюстрация: freepik/freepik

Больничные для исполнителей по ГПД. Изменения 2023 года

С 2023 года вступили в силу изменения в закон № 255-ФЗ от 29.12.2006. Теперь в число лиц, которые подлежат обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), включаются физические лица – исполнители по договору ГПХ.

Самозанятые, в том числе со статусом ИП, в их число не входят. За них заказчики по-прежнему никакие взносы уплачивать не должны.

Взносы на соцстрахование для исполнителей по ГПД, начисляют по той же ставке и в том же порядке, что и взносы на наемных сотрудников.

Размер ставок на 2023 год вы найдете здесь.

Когда возникает право на оплату больничного

Право на больничные в 2023 году возникает при одновременном выполнении двух условий:

  • в 2022 году за человека перечислялись взносы на соцстрахование в размере не меньше 4 833,72 рублей (например: человек работал по трудовому договору и работодатель делал положенные отчисления);

  • договор ГПХ с заказчиком действует на момент обращения исполнителя.

Исполнители, за которых в 2022 году не уплачивались взносы на социальное страхование, смогут начать получать выплаты по ВНиМ только с 2024 года, так как первый раз взносы за них будут уплачены в 2023 году.

Периоды, включаемые в страховой стаж работников по ГПД

В страховой стаж исполнителя включаются следующие периоды времени:

  • работы по гражданско-правовому (начиная с 2023 года) или трудовому договору, за которые начислялись страховые взносы в СФР (до 2023 года в ФСС и ПФР).

  • прохождения военной и иной, приравненной к ней, службе;

  • получения пособия по временной нетрудоспособности или безработице;

  • ухода за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет (не более 6 лет в совокупности);

  • ухода за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;

  • проживания вместе с супругом-военнослужащим по контракту, в местности, в которой отсутствует возможность трудоустройства (не более 5 лет в общей сложности).

Размер выплат по больничному листу

Размер выплат по больничному листу зависит от продолжительности страхового стажа исполнителя:

  • 100% от среднего заработка получит исполнитель по ГПД при стаже свыше 8 лет;

  • 80% – при стаже от 5 до 8 лет.

  • 60% – если страховой стаж составляет менее 5 лет.

Заказчик оплачивает только первые три дня болезни исполнителя. Оставшиеся дни компенсирует СФР.

Поиск исполнителей, электронный документооборот, автоматические расчеты и закрывающие документы – все это предлагает платформа Рокет Ворк.

Где взять данные для начисления пособия

Получать информацию для расчета пособия по больничному бухгалтеры будут из СФР.

Фонд сделает запрос в ФНС, а затем направит заказчику сведения о зарплате и других вознаграждениях исполнителя, необходимые для исчисления пособия по временной нетрудоспособности (п. 4 ст. 14.1 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Запрашивать трудовую книжку и другие документы у исполнителя заказчику не придется.

С помощью сервиса Рокет Ворк вы можете управлять любыми типами внештатников: физлицами по договорам ГПХ, самозанятыми и ИП. Поиск исполнителей, автоматические выплаты и электронный документооборот – все в одном сервисе.

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