Перенос отпуска по желанию работника

График очередности ухода сотрудников в отпуск составляется заранее и фиксируется в обязательном локальном документе – графике отпусков. Соблюдать его обязаны и работники, и работодатель. График составляется на следующий год, в срок не позднее двух недель до окончания текущего года.

То есть график на 2024 год должен быть составлен и утвержден работодателем не позднее чем за 2 недели до конца 2023 года (ст. 123 ТК).

При невозможности или нежелании идти в отпуск по графику, работник может обратиться к работодателю с просьбой о его переносе. Последний, в свою очередь:

Обязан перенести отпуск, если его это обязывает сделать закон.

Причин, по которым работодатель не может отказать сотруднику в переносе отпуска, достаточно. К ним относится просьба о переносе от несовершеннолетнего, многодетного отца, родителя (опекуна, попечителя) ребенка-инвалида, беременной женщины при присоединении отпуска к отпуску по БиР и т. д. Работодатель также обязан перенести или продлить отпуск, если он совпал с больничным.

А еще, если забыл уведомить сотрудника о плановом отпуске за две недели или не выплатил ему отпускные за три дня до начала отпуска.

Может согласовать такой перенос или отказать в нем.

Если оснований для обязательного переноса нет, то работодатель на свое усмотрение решает, перенести отпуск или нет.

Как оформить перенос отпуска по желанию работника

Официально процедура переноса отпуска по желанию работника не утверждена, как и формы соответствующих документов. Поэтому рекомендуем придерживаться следующих шагов:

Получение от работника заявления о переносе отпуска.

Проверка оснований для обязательного переноса и возможности переноса на следующий год (если работник просит об этом).

Составление приказа о переносе отпуска.

Внесение изменений в график отпусков и личную карточку сотрудника.

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Получение от работника заявления о переносе

О необходимости письменного обращения работника к работодателю с просьбой о переносе отпуска говорит Роструд (письмо от 18.05.2022 № ПГ/11111-6-1). Обязательным этот документ будет в том случае, если основанием для переноса является нарушение работодателем срока уведомления работника об отпуске или срока выплаты отпускных. В остальных случаях оно не обязательно, но желательно.

Срок направления такого заявления законодательно не установлен, но желательно, чтобы работник сдал его с «запасом», не менее, чем за две недели. Так, у вас будет возможность уведомить его об отпуске и исполнить обязанность, установленную ч. 3 ст. 123 ТК и перечислить ему отпускные (ч. 9 ст. 136 ТК, сайт «Онлайнинспекция.РФ»). Это позволит избежать возможных спорных ситуаций с работником в дальнейшем.

Образец заполнения заявления о переносе отпуска

Официального бланка такого заявления нет, работник составляет его в свободной письменной форме с указанием обязательных сведений:

Наименование должности руководителя.

Например, директору ООО «Ромашка».

ФИО руководителя (ИП).

Полностью писать ФИО не обязательно, можно указать фамилию и инициалы. Например, Степанову В.А.

Наименование должности работника и подразделения (при необходимости).

Например, «от специалиста правового отдела» или «от юриста»

ФИО работника.

Название документа (Заявление).

Просьбу о переносе отпуска с указанием старого периода (по графику) и нового периода, на который он переносится.

Например, прошу перенести мой ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней с 16.02.2023 на 03.04.2023.

Причины, по которым переносится отпуск.

Например, «...в соответствии с ч. 4 ст. 123 ТК в связи с нахождением моей жены Степановой Ирины Сергеевны в отпуске по беременности и родам» или «...в связи с болезнью в период основного оплачиваемого отпуска» или «...по семейным обстоятельствам».

Дата составления документа.

Подпись и расшифровка подписи.

К заявлению можно попросить приложить документы, которые подтверждают право сотрудника на обязательный перенос.

Образец заполнения заявления

Скачать образец заполнения заявления о переносе отпуска по желанию работника.

Проверка оснований для обязательного переноса

После получения от работника заявления о переносе его нужно проверить:

На наличие причин для обязательного переноса.

Как уже было сказано выше, к таким причинам относится просьба о переносе, исходящая от несовершеннолетнего работника, многодетного отца или беременной женщины, желающей присоединить ежегодный отпуск к отпуску по БиР. Это не полный перечень оснований для обязательного переноса.

На возможность предоставление отпуска в следующем году (если работник просит об этом).

Негласный запрет на перенос отпуска (даже по желанию работника) действует для несовершеннолетних сотрудников, работников с вредными и опасными условиями труда, а также для тех, кто не был в отпуске два года подряд.

Если согласовать перенос отпуска таким сотрудникам, есть риск нарушить положения ч. 4 ст. 124 ТК.

Составление приказа о переносе отпуска

Унифицированной формы приказа о переносе отпуска по желанию работника не существует. Если сотрудник обращается за переносом отпуска заблаговременно, работодатель может:

Составить приказ по форме Т-6.

Разработать свою форму приказа о переносе отпуска.

Если работник просит перенести отпуск перед самым его началом, когда приказ уже издан, а отпускные оплачены, работодатель может:

Издать отдельный приказ о переносе отпуска.

Издать приказ об отмене ранее изданного приказа о предоставлении отпуска и составить новый.

Если вы решили издать приказ в свободной форме, укажите в нем:

ФИО работника, его должность и подразделение, в котором он трудится (при необходимости).

Основание для переноса отпуска.

Дату или период перенесенного отпуска.

Если он на момент издания приказа еще не определен, то нужно указать, что в дальнейшем дата или период будут определены по согласованию с работником.

Количество переносимых календарных дней отпуска.

Поручения ответственным лицам в связи с переносом отпуска.

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Образец приказа о переносе отпуска

Скачать образец приказа о переносе отпуска по просьбе работника.

Внесение изменений в график отпусков и личную карточку сотрудника

После того как приказ о переносе отпуска будет издан, нужно внести изменения в график отпусков и личную карточку сотрудника (если компания ее ведет).

Особенностей внесения изменений в график отпусков – нет. При использовании унифицированной формы графика (Т7) в графе 8 укажите реквизиты приказа о переносе, а в графе 9 – дату начала перенесенного отпуска.

Изменения в личную карточку вносят, если на момент переноса отпуска уже была заполнен раздел VIII «Отпуск»:

Если переносится часть отпуска – графы 1, 2, 3, 5 оставьте без изменения, в графах 4 и 6 отчеркните старые даты и ниже впишите количество фактически «отгулянных» дней и дату окончания отпуска. В графе 7 отразите реквизиты приказа о переносе отпуска.

Если переносится весь отпуск – зачеркните одной линией все графы (с 1 по 7) и рядом с графой 7 отразите реквизиты приказа об отмене приказа об отпуске либо приказа о его переносе.

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