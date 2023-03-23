Топ-5 сфер, где востребованы самозанятые

Кто такие самозанятые и чем могут заниматься

Официально самозанятых называют плательщиками налога на профессиональный доход, а регулирует их деятельность закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Плательщиками налога на профессиональный доход могут стать как физические лица без специального статуса, так и индивидуальные предприниматели. Самозанятым нельзя нанимать сотрудников, а также совмещать специальный режим с другими системами налогообложения. На НПД за год можно заработать только 2,4 млн рублей.

Самозанятость привлекает относительно невысокими ставками налогов и отсутствием обязательных страховых взносов и отчетности. Если самозанятый получает доход от физического лица, то налог с него составит 4%, а если от ИП или организации – 6%.

Государство ввело эксперимент с самозанятостью, чтобы вывести из тени фрилансеров и простимулировать их вести свою деятельность легально. Поэтому специальный режим создан для граждан, которые самостоятельно оказывают услуги, выполняют работы, производят товары, а также сдают жилые помещения.

Закрытого перечня разрешенных для самозанятых видов деятельности закон не предусматривает. В законе № 422-ФЗ представлен только список запрещенных видов деятельности:

перепродажа товаров чужого производства;

реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

деятельность, связанная с добычей и реализацией полезных ископаемых;

доставка товаров в интересах третьих лиц;

деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии и агентского;

аренда нежилых помещений.

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Рейтинг отраслей, выбранных в «Мой налог»

С введением эксперимента с самозанятостью, ФНС ведет детальную статистику по плательщикам НПД.

Согласно данным, размещенным налоговой службой, больше всего самозанятых задействовано в таких отраслях:

ремонт – 6,9%;

авто – 6,2%;

IT-сфера – 4,7%.

Также плательщики НПД часто выбирают отрасли красоты, информационных услуг, обучения и т. д.

В приложении Рокет Ворк самозанятые могут найти заказы самостоятельно по интересующим их критериям. Чеки формируются автоматически и направляются заказчику, а в ФНС передаются данные по полученному доходу.

Топ наиболее востребованных сфер для самозанятых

Авто

К сфере авто можно отнести перевозку пассажиров и грузов, автосервис, автомойки и т. д.

Один из самых популярных и востребованных видов деятельности для самозанятых – это перевозки. Самозанятые водители могут работать в такси как самостоятельно, так и через посредников.

Агрегаторам и таксопаркам также выгодно привлекать самозанятых водителей с целью экономии на налогах и взносах.

Рост цен на автомобили, запчасти и их обслуживание увеличил спрос на специалистов по ремонту машин. Сейчас автомеханики, автоэлектрики и другие специалисты этой сферы становятся все более востребованными. Поэтому можно арендовать рабочее место в автосервисе или открыть свою автомастерскую, а с дохода платить НПД.

Кроме ремонта, можно оказывать услуги буксировки, мойки, эвакуации авто. Все чаще можно встретить объявления на услугу «трезвый водитель».

Ремонт и бытовые услуги

Сегодня востребованы специалисты, которые выполняют различные виды ремонтных и бытовых работ – «мастера на все руки»: электрики, сантехники, штукатуры, маляры, плиточники и т. д. Сюда же можно отнести ремонт компьютеров и бытовой техники. Можно работать самостоятельно или привлекать самозанятых подрядчиков.

Спросом пользуются уборщицы, няни, сиделки и гувернантки. Можно работать и брать как почасовую оплату, так и посуточно.

IT-сфера

Спрос на IT-специалистов сейчас особенно высок, причем не только на самозанятых.

Но компании выгоднее и удобнее привлечь высокопрофессионального IT-специалиста фрилансера для выполнения разовых или проектных задач, чем нанимать такого сотрудника в штат. Много заказов есть не только для разработчиков сайтов и мобильных приложений, но и веб-мастеров, веб-дизайнеров, программистов, аналитиков, маркетологов и т. д.

Финансы и юриспруденция

Эти сферы пользуются спросом всегда. Особенно в периоды турбулентности и постоянно меняющегося законодательства бизнес нуждается в хороших экономистах, бухгалтерах и юристах.

Специалистам таких сфер можно как совмещать основную работу по найму с подработкой на фрилансе, так и полностью уйти во фриланс.

Обучение, репетиторство

Самозанятые с педагогическим образованием вправе индивидуально работать с учениками. Услуги репетиторов всегда пользовались спросом, особенно в течение учебного года. Активное развитие сервисов для коммуникации позволяют проводить занятия из любой точки России, а также находить заказчиков из-за рубежа.

С 2020 года в связи с карантином повысился спрос на услуги в сфере онлайн-обучения, усилился тренд на самообразование. Преподавать можно школьные предметы (готовить к экзаменам) и иностранные языки, а также давать частные уроки по музыке, танцам, повышению квалификации, вести онлайн-курсы и т. д.

Самозанятые могут работать либо в одной сфере, либо совмещать несколько и получать доход от разных видов деятельности. Например, можно зарегистрироваться в качестве плательщика НПД и работать бухгалтером-аутсорсером, а также печь торты на заказ и сдавать жилую квартиру в аренду.

Широко распространены среди самозанятых также специалисты в сферах:

красоты (косметологи, парикмахеры, стилисты, визажисты, модели и т. д.);

здоровья и спорта (диетологи, тренеры, логопеды, массажисты, психологи и т. д.);

общественного питания (повара, кондитеры и т. д.);

одежды (пошив одежды, модельеры, дизайнеры и т. д.);

развлечений (аниматоры, музыканты, ведущие, гиды и т. д.);

фото и видеосъемки, печати (фотографы, операторы, художники, оцифровка, издательские услуги и т. д.) ;

аренды и проката (квартир, машин, бытовой и строительной техники и т. д.) и прочее.

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