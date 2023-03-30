Уволиться по собственному желанию тоже можно дистанционно, достаточно направить заявление по электронной почте. Разберемся, так ли это просто на практике и почему позиции контролирующих органов по этому вопросу расходятся.

Стандартная процедура увольнения состоит из следующих этапов:

Работник уведомляет работодателя о желании уволиться за две недели до предполагаемого срока расторжения трудового договора. Руководитель знакомится с документом, уточняет детали (не передумал ли сотрудник увольняться). Если сотрудник не передумал, то издается приказ об увольнении, с которым сотрудник должен быть ознакомлен. Сотруднику производят полный расчет за отработанные дни, неиспользованный отпуск и т. д. Сотрудник отрабатывает положенные две недели, иногда уволиться можно и без отработки по соглашению сторон или по уважительной причине. В день увольнения сотрудник получает на руки все свои документы.

Это идеальный вариант классического увольнения, а что делать с сотрудниками, которые не работают в офисе, а трудятся удаленно и не могут присутствовать лично? Можно ли направить заявление на увольнение по электронной почте? Нужна ли для этого электронная подпись?

Позиция ТК

По ТК сотрудник может уволиться по собственному желанию, уведомив об этом своего работодателя. Срок предварительного сообщения об увольнении считается со следующего дня после получения работодателем заявления на увольнение (ст. 80 ТК).

Само заявление должно быть подписано работником собственноручно.

При этом трудовой кодекс никак не регламентирует формат и форму подачи этого заявления, поэтому многие работодатели готовы принять отсканированный документ с собственноручной подписью по электронной почте.

Позиция Роструда и Минтруда

Однако позиция Роструда несколько отличается от позиции ТК. Роструд говорит о том, что обмениваться электронными документами можно только с работниками, которые официально работают в дистанционном формате. А ведь уведомление о желании уволиться по электронной почте направляют не только дистанционщики, но и штатные сотрудники, которые по каким-то причинам не могут или не хотят лично посетить офис.

Роструд указывает на то, что все электронные документы должны быть не просто подписаны и отсканированы, а подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Получается, что принять заявление от работника по электронной почте можно только в случае, если в организации налажен электронный документооборот и обе стороны имеют УКЭП.

Минтруд тоже против приема заявления на увольнение в электронном виде. Позиция Минтруда – все документы, которые должны быть составлены в письменном виде и подписаны собственноручно, не могут направляться по электронной почте. Заявление на увольнение как раз относится к таким документам. Как и приказ об увольнении, с которым сотрудник должен быть ознакомлен.

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Позиция суда

Мнение судов по вопросу принимать или не принимать заявление на увольнение расходятся. Одни говорят, что не находят противоречий с ТК и принимать такие заявления можно.

Другие же говорят, что все-таки изъявить желание уволиться нужно лично, глаза в глаза.

Как быть – решать вам, можно принять заявление на увольнение по электронной почте и попросить работника выслать его бумажный вариант обычной почтой. Скорее всего, пока работник будет отрабатывать положенные 2 недели, письмо дойдет.

Что делать, если сотрудник увольняется без отработки – также попросить направить бумажный вариант почтой.

А можно поступить проще и автоматизировать процессы кадрового учета с Рокет Кадры и никаких проблем с электронными заявлениями не возникнет.

В день увольнения работодатель обязан выдать сотруднику трудовую книжку и другие документы, а также произвести полный расчет. Если сотрудник не может присутствовать лично при увольнении, то он вправе попросить работодателя направить ему трудовую книжку и документы в день увольнения заказным письмом с уведомлением о вручении.

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