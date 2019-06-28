Как изменят Трудовой кодекс

Минтруд хочет изменить ТК РФ. Представляем обзор важных изменений, к которым стоит работодателям подготовиться заранее.

Специалисты Минтруда России представили существенные поправки в ТК РФ. Среди них, возможность продления срочного трудового договора, изменения сроков выплаты отпускных при «внезапном» отпуске, порядок предупреждения при выходе из декрета, увольнения руководителей обособленных подразделений.

Важно! Помимо этих изменений, Минтруд России разработал законопроект, которым предполагается изложить в новой редакции раздел Х «Охрана труда» ТК РФ. Предстоящие изменения предусматривают совершенствование системы управления охраной труда у работодателя, уточнение процедуры расследования и учета несчастных случаев на производстве с целью предотвращения сокрытия микроповреждений.

Продление срочного трудового договора

Как вытекает из самого названия, срочный трудовой договор заключается на определенный срок (ст.58, 59 ТК РФ).

Срочный договор является исключением, ведь по общему правилу работник должен приниматься на работу на неопределенный срок. Зачастую работодатели подталкивают работника на заключение срочного трудового договора, поскольку на этапе приема на работу еще неизвестно, как проявит себя специалист и работодатель по истечению установленного срока может легко расстаться с неугодным работником. Вместе с тем, срочный трудовой договор нельзя заключить в любой ситуации просто по желанию работодателя.

В настоящее время продление срока действия договора предусмотрено лишь в определенных ситуациях (см. таблицу).

Проектом предусмотрена возможность продления срочного трудового договора. Правда сделать это можно будет один раз на новый срок и не более пяти лет по основанию, по которому он был заключен (например, в связи с получением работником образования по очной форме обучения).

С этой целью работодатель должен заключить с работником соответствующее соглашение.

Порядок уведомления работников об увольнении в связи с истечением срока трудового договора

На практике распространена ситуация, когда работник досрочно прекращает отпуск по уходу за ребенком.

Проектом предусмотрена обязанность работодателя письменно предупреждать работника об увольнении в связи с истечением срока трудового договора, если договор был заключен на период отпуска по уходу за ребенком другого работника. В случае досрочного выхода основного работника из отпуска по уходу за ребенком временного работника нужно будет предупреждать не менее чем за три рабочих дня до его увольнения. В свою очередь, работник, который находится в отпуске по уходу за ребенком, должен не менее чем за пять рабочих дней до дня выхода предупреждать работодателя о досрочном выходе из отпуска.

Порядок уведомления работников о новых условиях труда

Работодатель по своей инициативе может изменить условия трудового договора с работником при одновременном соблюдении следующих требований:

- объективное наличие организационных или технологических изменений в условиях труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины);

- прежние условия труда с работником не могут быть сохранены;

- трудовая функция работника остается неизменной.

О таких изменениях и причинах, их вызвавших, работодатель обязан предупредить работника не позднее чем за два месяца.

Если же работник не соглашается работать в новых условиях, то ему выплачивается лишь выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч.3 ст.178 ТК РФ).

Важно! Проектом предусмотрена возможность сокращения сроков для уведомления работников с двух месяцев до одного месяца. В случае несогласия работнику выплачивается компенсация в размере среднего месячного заработка.

Изменение срока выплаты отпускных

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). По мнению Роструда, в ст.136 ТК РФ речь идет о календарных днях (Письмо от 30.07.2014 г. №1693-6-1).

Но в самой ст.136 ТК РФ это не прописано. Также трудовым законодательством не урегулирована ситуация, когда работник желает уйти в отпуск вне утвержденного графика отпусков и предупреждает об этом работодателя меньше чем за три рабочих дня.

Проектом урегулирована такая ситуация- отпускные выплачиваются в срок, который определяется по соглашению сторон. При этом отпускные нужно выплатить не позднее трех рабочих дней с даты подачи такого заявления.

Новый расчет сроков для привлечения к дисциплинарной ответственности

Работодателем могут быть применены к работнику следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (ст.192 ТК РФ).

В силу ч.3 ст.193 ТК РФ дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работника.

Важно! Проектом планируется исключить из месячного срока для применения дисциплинарного взыскания иные периоды отсутствия работника на работе, когда за ним сохраняется место работы (должность).

К таким периодам, например, относятся:

– междувахтовый отдых;

– период нахождения работника в командировке;

– дни отдыха за дни сдачи крови и ее компонентов;

– дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни и т.п.

Порядок увольнения руководителей обособленных подразделений

Проектом предусмотрено руководителей обособленных подразделений без статуса филиала или представительства можно будет увольнять по тем же правилам, что и директора.