Как принять на работу директора компании?

Руководитель компании является одновременно и работником, состоящим в трудовых отношениях, и единоличным исполнительным органом компании. Поэтому на него распространяются не только нормы Трудового кодекса, но и гражданского законодательства.

1. Каковы основные функции директора компании?

2. Что нужно сделать до оформления приема директора на работу?

3. Как проверить потенциального руководителя на предмет дисквалификации?

4. Кто принимает на решение о приеме на работу директора компании?

5. На какой срок заключается трудовой договор?

6. Кем подписывается трудовой договор с руководителем компании?

7. Можно ли директора компании принять с испытательным сроком?

8. Можно ли быть руководителем по совместительству?

9. Может ли единственный участник ООО быть руководителем этой компании?

10. Если ваш директор – иностранец. что необходимо учесть?

Смотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании "РосКо - Консалтинг и аудит" Алена Талаш.