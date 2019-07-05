Когда в компанию могут прийти из полиции

Встреча с сотрудниками полиции не сулит ничего приятного. В каких случаях компанию могут посетить «люди в погонах»?

Контроль в сфере экономических преступлений осуществляется Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК).

Оперативные подразделения МВД РФ в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции отвечают за предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие экономических (в том числе налоговых) преступлений.

Что входит в компетенцию ГУЭБиПК (УЭБ)?

На сотрудников УЭБ возлагается выполнение сложных и многозначных задач. Среди них:

расследование, устранение, предупреждение крупных преступлений в области экономики и налогов;

проведение различного рода проверок;

противодействие легализации денег или имущества, полученного преступным путем;

противодействие терроризму, экстремизму путем предотвращения их финансирования;

обнаружение каких-либо угроз на безопасность экономического пространства.

При проведении проверок сотрудники УЭБ руководствуются:

Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

Федеральным законом от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции»;

Федеральным законом от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Когда на пороге компании могут появиться сотрудники УЭБ?

Помимо налоговой инспекции с выездной проверкой могут прийти и представители МВД РФ.

Важно! Для того чтобы визит «людей в погонах» не стал неприятной неожиданностью, необходимо понимать правила проверок, тем более, что по итогам их вояжа могут быть наложены на компанию серьезные штрафы.

Итак, сотрудники УЭБ могут посетить компанию в следующих случаях, если:

в отношении нее проводится выездная налоговая проверка с привлечением сотрудников полиции;

по результатам выездной налоговой проверки сумма доначислений превышает 5 млн руб.;

имело место перечисление денежных средств на расчетные счета «проблемных» компаний (транзитные, технические и т. д.);

компания применяла схемы налоговой оптимизации, направленные на искусственное дробление бизнеса;

контрагент или бывший сотрудник обратился с заявлением в правоохранительные органы, потому что не исполнены договорные обязательства, организация имела сговор при участии в торгах и т. д.;

бывший сотрудник организации обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы или выплаты «серой» заработной платы;

у контролирующих органов есть претензии к объему и качеству выполненных работ или поставленного товара в рамках государственных контрактов;

служба безопасности банка, обслуживающего компанию, обратилась в правоохранительные органы по факту невозврата ранее выданного кредита;

в отношении компании проводят процедуру банкротства.

Важно! То есть проверка может быть проведена при наличии одного либо нескольких из вышеприведенных оснований.

В соответствии ч.4 ст.13 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами.

И в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудники полиции могут проводить такие мероприятия, как: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочную закупку, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемую поставку, оперативный эксперимент, получение компьютерной информации. Такое право им дает ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Названным Федеральным законом установлены основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий (статья 7). Например, наличие возбужденного уголовного дела, ставшие известными оперативникам МВД сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния.

Поскольку уголовно наказуемым является уклонение от уплаты налогов, совершаемое в особо крупном размере (более 5 миллионов рублей), то сотрудники УЭБ проявляют интерес, как правило, к крупным компаниям.

Чаще всего, проводится совместная проверка сотрудников полиции с налоговиками.

Напомним, что самостоятельно проверять компании сотрудники полиции не вправе с 2012 года, благодаря действию Федерального закона от 26.12.2008 г. №293-ФЗ. Проверка возможна лишь совместно с налоговиками в рамках выездной налоговой проверки.

Совместная проверка сотрудников полиции с налоговиками

Процедура проведения проверки следующая:

налоговая инспекция подает в органы полиции мотивированный запрос (п.7 Инструкции, утв. приказом МВД и ФНС РФ от 30.06.2009 г. №495/ММ-7-2-347).

Мотивированный запрос налоговиков об участии сотрудников органов внутренних дел в выездной (повторной выездной) налоговой проверке может быть направлен в МВД РФ как перед началом налоговой проверки, так и в процессе ее проведения.

Важно! Это означает, что обычная выездная проверка в любой момент для компании (при наличии на то оснований) может обернуться совместной с сотрудниками МВД.

Такими основаниями могут быть следующие факты:

наличие у налоговиков данных о возможных нарушениях налогового законодательства и необходимость проверки этих данных с участием сотрудников полиции;

необходимость участия сотрудников полиции в проведении отдельных мероприятий: опросов, осмотров помещений и т. п.;

необходимость присутствия сотрудников полиции для обеспечения безопасности проверяющих, когда организация препятствует проведению проверки и создает угрозу их жизни или здоровью;

назначение выездной проверки на основании материалов, предоставленных налоговой инспекции органами полиции в соответствии с п.2 ст.36 НК РФ (абз.2 п.8 Инструкции, утв. приказом МВД и ФНС РФ от 30.06.2009 г. №495/ММ-7-2-347).

А в ряде случаев ФНС РФ обязывает налоговиков привлекать сотрудников полиции к проведению налоговых проверок (Письмо ФНС РФ от 24.08.2012 г. №АС-4-2/14007). Например, при обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном возмещении НДС, акциза (зачета или возврата иного налога) или признаков необоснованного предъявления НДС, акциза к возмещению, при обнаружении признаков фиктивного банкротства.

Проведение совместной проверки также будет обязательным, если налоговики выявили участие компании в схеме уклонения от уплаты налогов в крупном или особо крупном размере (ст.198-199.2 УК РФ).

Сотрудники УЭБ будут задействованы в проверке, если:

после вынесения налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки компанией предпринимаются действия, направленные на уклонение от налогового контроля, на затруднение налогового контроля либо иные действия, имеющие признаки активного противодействия проведению выездной налоговой проверки («миграция» компании, смена учредителей и (или) руководителей компании, реорганизация, ликвидация компании и т.д.);

при обнаружении в ходе проведения предпроверочного анализа или налоговой проверки наличия в цепочке приобретения (реализации) товаров (работ, услуг) фирм-«однодневок», используемых в целях уклонения от уплаты налогов, в том числе зарегистрированных на номинальных учредителей (имеющих номинальных руководителей), зарегистрированных по утерянным паспортам и пр.

Самостоятельный выход сотрудников УЭБ

Без запроса налоговой инспекции УЭБ может прийти, если есть, например, необходимость проверить соблюдение компанией правильности продажи алкоголя, табака, правильности ведения строительной деятельности и тому подобное. В таком случае УЭБ может сделать в магазине проверочную закупку, на предмет продажи алкоголя, табака, обследовать помещения компании на предмет наличия алкогольной или табачной продукции, а затем попросить у компании лицензию.

И в заключение, не лишним будет напомнить о том, чем может обернуться для компании визит сотрудников УЭБ: за нарушение налогового законодательства руководителя могут лишить свободы на срок до 6 лет, за нарушение трудового законодательства руководителя могут лишить свободы на срок до 5 лет, за нарушение правил пожарной безопасности руководителя могут лишить свободы на срок до 7 лет.