Когда наступает материальная ответственность работника?

Какие оплошности не позволяют работодателю взыскать с работника причиненный ущерб?

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами (ст.233 ТК РФ).

1. Пределы материальной ответственности.

2. Какие документы должен оформить работодатель? В какие сроки?

3. Если сотрудник уволился, можно ли взыскать с него ущерб?

4. Только ли деньгами можно оплатить работодателю возникшей по вине работника ущерб?

5. Распространённые ошибки работодателей, из-за которых не возможно привлечь работника к материальной ответственности.

Смотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Алена Талаш.