Как получить квоту на привлечение иностранной рабочей силы?

Как определяется потребность в привлечении иностранных работников? Какой существует порядок привлечения иностранцев к трудовой деятельности на территории РФ?

Как мы уже отмечали, законно находящийся в РФ иностранец - лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ (ст.2 Закона №115-ФЗ). Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством РФ, если иное не установлено данным Федеральным законом. Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года (п.1 ст.6 Закона №115-ФЗ).

Для иностранных работников существует несколько видов квот:

квота на иностранных рабочих, это когда работодатели хотят иметь в штате зарубежных специалистов;

квота на выдачу разрешений на работу (визовые иностранцы могут трудиться только на основании специального разрешения);

квота на разрешение на временное проживание. Тогда иностранцы могут трудиться без специальных разрешений;

квота на выдачу приглашений для иностранцев, данную квоту получают иностранцы не только для проживания в стране, но и для трудоустройства.

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранцев при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранец имеет право осуществлять трудовую деятельность, в случае если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан, в том числе постоянно или временно проживающих в РФ (п.4 ст.13 Закона №115- ФЗ).

Важно! Квота на привлечение мигрантов на работу определятся только для граждан, прибывших в РФ в визовом режиме.

Правительство РФ ежегодно определяет потребность в привлечении иностранцев, прибывающих в нашу страну из стран дальнего зарубежья на основании визы. При определении приоритетов оцениваются политическая, экономическая, социальная и демографическая ситуации, а также оценивается эффективность использования иностранной рабочей силы.

Потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности и их количество устанавливаются прогнозом социально-экономического развития субъекта РФ на соответствующий период, как правило на год. На основании этих сведений, трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений данного субъекта направляет соответствующие предложения в Правительство РФ.

И уже Минтруд РФ на основании предложений, поступивших из регионов, с учетом поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов между иностранными работниками и работниками гражданами РФ, устанавливает квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Россию на основании визы, разрешений на работу как на территории одного или нескольких субъектов РФ, так и на всей территории России.

Напомним, что с 16 января 2019 года работодатели, которые приглашают иностранных работников, должны следить за тем, чтобы:

род занятий иностранного сотрудника соответствовал цели въезда;

иностранец своевременно выезжал из страны.

За нарушение с компании может быть взыскан штраф в размере от 400 000 до 500 000 рублей. Для должностных лиц и ИП штраф составит – от 45 000 до 50 000 рублей.

Порядок получения квоты на привлечение иностранцев

Квота на привлечение иностранных работников определяется на основании правил, утв. Минтруда РФ от 23.01.2014 г. №27н «Об утверждении правил определения органами государственной власти субъекта РФ потребности в привлечении иностранных работников» (далее по тексту - Правила).

Для того чтобы определить размер квоты работодатели должны подать соответствующие заявки, которые рассматриваются региональной межведомственной комиссией из числа представителей трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений субъекта РФ, в том числе ФМС РФ, ФНС РФ, Роструда РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Для привлечения ВКС согласно Перечню, подавать такую заявку не требуется, и работодатель сможет получить соответствующие разрешения.

Заявка представляется работодателем (заказчиком работ, услуг) в соответствующий уполномоченный орган субъекта РФ (пп.1-3 абз.1 п.5 Правил) по соответствующей форме (приведена в Приложении №1 к Правилам). А рекомендации по заполнению заявки приведены в Приложении №2 к Правилам. Заявка подается на бумажном носителе или в электронной форме.

Важно! Информацию о том, в какой именно уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ необходимо подать заявку, и сведения о его адресе, телефоне, факсе, часах приема заявок можно узнать на сайте www.migrakvota.gov.ru в разделе «Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации».

Заявки, форма и (или) заполнение которых не соответствует Правилам, возвращаются работодателю, заказчику работ (услуг) на доработку не позднее чем в течение пяти дней с момента их поступления в уполномоченный орган субъекта РФ (абз.1 п.5 пп. «а» п.6 Правил).

Если заявка составлена правильно, то в течение 25 дней со дня поступления соответствующей заявки работодателя, заказчика работ (услуг) в уполномоченный орган субъекта РФ комиссия субъекта РФ принимает решение об удовлетворении заявки в полном объеме либо ее полном или частичном отклонении (п.7 Правил).

Для получения квоты на право привлечения иностранной рабочей силы необходимо подать следующий пакет документов:

1. Два экземпляра заявки, заполненные и распечатанные из системы АИК «Миграционные квоты». Система АИК представляет собой личный кабинет на официальном государственном сайте «службы занятости».

2. Доверенность для уполномоченного лица, в случае подачи такой заявки не генеральным директором общества.

3. Копию выписки из ЕГРЮЛ для юридических лиц или ЕГРИП для предпринимателей, заверенную подписью и печатью.

4. Гарантийное письмо с содержащейся в нем информацией о возможности предоставить жилье и медицинскую помощь (ДМС или договор с медицинским учреждением) для иностранного гражданина.

5. Письмо с обоснованиями необходимости привлечения иностранных работников с указанием причины, по которой работодатель хочет привлекать на свою работу иностранных граждан, и сведениями о проделанной работе в поиске российских специалистов (работников) на должности, которые согласно заявлению работодатель хочет заместить иностранными гражданами.

И далее работодателю (заказчику работ, услуг) в течение пяти дней со дня принятия решения комиссией субъекта РФ направляется уведомление о принятом решении (пп. «б» п.17 Правил).

Данные заявки не подают работодатели-физические лица, привлекающие иностранных работников для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Что учитывает комиссия при выдаче уведомлений?

По каким причинам работодатель может получить отказ (за исключением заявки, составленной не по форме)?

Перечень положений, которые учитывает комиссия, определен в п.10 Правил:

наличие сведений о регистрации работодателя в ЕГРЮЛ;

отсутствие возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов;

наличие возможности региона по обустройству привлекаемых для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан исходя из обеспеченности населения жильем, объектами социальной инфраструктуры и медицинской помощью;

предоставление работодателем гарантий медицинского и жилищного обеспечения иностранных работников;

отсутствие у работодателя не устраненных нарушений трудового, миграционного, налогового, социального законодательства;

соблюдение работодателем допустимой доли иностранных работников, привлекаемых в различные отрасли экономики, а также иных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Комиссия субъекта РФ принимает решение об отклонении заявки работодателя, заявки работодателя об увеличении размера потребности полностью в случае (п.12 Правил):

представления работодателем недостоверных сведений или подложных документов либо сообщения заведомо ложных сведений;

возбуждения производства по делу о банкротстве работодателя;

несоответствия заявки работодателя, заявки работодателя об увеличении размера потребности положениям, предусмотренным выше (согласно п.10 Правил).

Важно! Квота на привлечение иностранной рабочей силы выдается на один год.

Если у компании возникнет необходимости в найме иностранцев и дальнейшем, то заявка подается заранее, уже в начале наступившего года, чтобы правительство РФ смогло определить потребность в иностранцах на российском рынке труда.