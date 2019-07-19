Что еще надо знать про удержание алиментов

Продолжаем справочник бухгалтера про то, как работать с удержанием алиментов. Первую часть смотрите тут.

С каких доходов работника взыскивают алименты?

Суммы удержаний по исполнительным документам взыскиваются с дохода физического лица, за некоторыми исключениями (ст.98 Закона № 229-ФЗ). Алименты удерживаются с доходов работника как с доходов по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам.

Перечень выплат, с которых взыскиваются алименты с доходов работника, приведен в постановлении Правительства РФ от 18.07.1996 г. №841. Например:

с заработной платы с учетом надбавок за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, руководство бригадой и других (выданной как в денежной, так и в неденежной форме);

с гонораров, начисленных в редакциях СМИ;

с выплат, связанных с условиями труда (районный коэффициент);

с суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех случаях, предусмотренных законодательством о труде, в том числе во время отпуска;

с других видов выплат к заработной плате, установленных законодательством субъекта РФ;

со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсионеров, за исключением пенсий по случаю потери кормильца, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат к ним за счет средств бюджетов субъектов РФ;

со стипендий, выплачиваемых обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам;

с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов;

с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата;

с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, определяемых за вычетом сумм понесенных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

с доходов от передачи в аренду имущества;

с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям и т.д.);

с сумм материальной помощи (кроме единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств бюджета, внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами и т.п.);

с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного здоровью;

с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством, а также от реализации авторских и смежных прав, доходов, полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных законодательством РФ (нотариальная, адвокатская деятельность и т.д.);

с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания (за исключением лечебно-профилактического питания) и т.д.

То есть перечень доходов работника, из которого можно удержать алименты, обширен.

Так, работник в высшем суде пытался оспорить правомерность удержания алиментов с дохода в виде социальной пенсии, назначенной ему в связи с инвалидностью, и равной величине прожиточного минимума получателя пенсии.

Основной довод работника-должника состоял в том, что после производимых им выплат алиментных обязательств на двоих несовершеннолетних детей, размер его личного дохода как лица, получающего социальную пенсию по II группе инвалидности, составляет менее величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Московской области. В итоге работник полагал, что это нарушает право на жизнь, здоровье, жизненный уровень, необходимый для поддержания здоровья и благополучия, включая оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости.

Однако, высшие судьи признали законным удержание алиментов из социальной пенсии (Апелляционное определение ВС РФ от 12.10.2017 г. №АПЛ17-312).

Как определить сумму удержания из доходов в натуральной форме?

В случае определения размера алиментов с доходов работника в натуральной форме, за основу нужно взять стоимость имущества, согласованного с работником. Стоимость имущества не может быть выше рыночной цены имущества на день его передачи работнику (пп. «д» п. 54 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. №2).

На какие выплаты не может быть обращено взыскание алиментов?

При удержании по исполнительному листу работодателю следует учитывать перечень «неприкосновенных» выплат (т.е. выплат, на которые нельзя обратить взыскание по исполнительному листу).

Перечень таких выплат приведен в ст.101 Закона №229-ФЗ.

Например, взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов:

денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца;

денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц;

компенсационные выплаты, установленные законодательством РФ о труде (например, в связи со служебной командировкой – суточные, найм гостиницы и пр., с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность);

пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ;

с пособий, которые возмещают за счет средств ФСС РФ.

Нельзя взыскивать алименты с доходов граждан при разовых сделках по продаже недвижимости (квартиры, земельного участка, садового домика и др.).

Важно! Благодаря действию постановления Конституционного суда РФ от 01.02.2019 г. №7-П с выплачиваемой компенсации за использование личного транспорта работника алименты удерживать не нужно.

Такие правила действуют с 6 февраля 2019 года (дата официального опубликования постановления КС РФ).

Алименты не удерживают с возмещения расходов, которые связаны с использованием личного имущества работника. Алименты не удерживают также с выплат за использование, износ или амортизацию инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов работника.

Очередность удержаний

Как уже было отмечено, алименты удерживаются из дохода работника «на руки», то есть за минусом НДФЛ (ч.1 ст.99 Закона №229-ФЗ).

Но при этом должна соблюдаться определенная очередность удержания.

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются только после полного погашения требований предыдущей очереди (ч.2 ст.111 Закона №229-ФЗ).

Удержание алиментов необходимо производиться в первую очередь. А требования по исполнительным листам одной очереди погашаются пропорционально суммам, которые нужно удержать по каждому из них учитывая ограничение на размер удержания 70%.

На практике нередко случается, что в исполнительном листе на работника-алименщика указываются долги по алиментам за прошлые периоды.

В таких ситуациях задолженность по алиментам за предыдущие периоды взыскивается одновременно с удержанием алиментов за текущие периоды. С доходов работника можно удерживать до 70 процентов (ч.3 ст.99 Закона №229–ФЗ).

Например, в исполнительном листе на работника указано, что необходимо удерживать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 1/3 заработка.

При этом работник имел долг по алиментам за прошлые периоды – 30 500 рублей.

Предположим, что ежемесячный доход работника «чистыми» составил 60 000 рублей

Тогда максимальный размер удержаний с работника за месяц составит:

60 000 рублей ? 70% = 42 000 рублей.

В подобных случаях сначала должна быть удержаны текущие алименты:

60 000 рублей ? 1/3 = 20 000 рублей.

После этого должна быть удержана часть долга по алиментам за прошлые периоды:

42 000 рублей – 20 000 руб. = 22 000 рублей.

А оставшаяся часть долга по алиментам за прошлые периоды в размере 8 500 руб. (30 500 руб. – 22 000 руб.) будет удержана из доходов работника в следующих месяцах.

Административная ответственность для работодателя

Ответственность за нарушение законодательства «Об исполнительном производстве» установлена п.3 ст.17.14 КоАП РФ. Например, если компания не направит в трехдневный срок после увольнения работника исполнительный лист судебным приставам, то ее могут оштрафовать. Размеры штрафов составляют:

на должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Последствия для граждан, которые уклоняются от уплаты алиментов

Согласно п. 1 ст. 67 Закона № 229–ФЗ сумма долга для запрета выезда за границу в 2019 году по алиментам составляет 10 тыс. рублей.

А, учитывая, что средний размер алиментов по стране составляет 7-8 тыс. рублей, то получить ограничение на выезд очень легко – достаточно иметь двухмесячную задолженность по выплате алиментов.

Исполнительные документы о взыскании алиментов изначально находятся на исполнении в службе судебных приставов и как только долг превысит 10 тыс. рублей - сразу накладывается ограничение должника на выезд из страны.

Рассмотрим еще один аспект проблемы должников, когда уже в пожилом возрасте

требуется материальная поддержка со стороны детей.

На трудоспособных детей, которые достигли совершеннолетия, возлагается обязанность содержать своих родителей в следующих случаях (ст.87 СК РФ):

родители являются нетрудоспособными (достижение пенсионного возраста, инвалидность первой или второй группы);

родители являются нуждающимися.

Родители не вправе требовать от детей средств на содержание в случае, если они были лишены родительских прав, а также, если они уклонялись от родительских обязанностей (неучастие в воспитании ребенка, отказ в финансовом обеспечении – неуплата алиментов).