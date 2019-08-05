За что отвечает главбух?

Вопрос ответственности является, пожалуй, наиболее актуальным вопросом для каждого работника, в обязанности которого входит принятие решений по важным направлениям деятельности работодателя.

Наиболее ответственную работу выполняет, конечно же, главный бухгалтер. Его работа связана с принятием финансовых решений, оформлением бухгалтерских и налоговых документов, предоставлением этих документов в уполномоченные органы.

Рассмотрим, какая же ответственность может применяться в отношении главного бухгалтера, и чем он рискует.

Подробнее о:

— административной;

— дисциплинарной;

— материальной;

— уголовной и субсидиарной ответственности.

А также о штрафах, взысканиях и уголовных сроках в отношении главного бухгалтера, смотрите материал, подготовленный юристом компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кириллом Богоявленским.