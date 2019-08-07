Когда применение ЕНВД вне закона

Применение режима ЕНВД зачастую сопряжено с налоговыми спорами. Какие обстоятельства позволяют судам сделать вывод о неправомерном применении ЕНВД?

Приведем обзор дел ВС РФ, касающихся споров вокруг правомерности применения ЕНВД.

Система налогообложения ЕНВД популярна в розничной торговле. Основным ее достоинством возможность уплаты фиксированного платежа, независимо от площади торгового зала и объема выручки. Специальный режим в виде ЕНВД (глава 26.3 НК РФ) планируется отменить в 2021 году, если не примут закон об его пролонгации.

В каких случаях на сегодняшний день высшие судьи признают применение ЕНВД неправомерным?

Дробление бизнеса ради сохранения площади торгового зала

ЕНВД может применяться по решениям представительных органов муниципальных районов, городских округов, законодательных (представительных) органов государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в отношении розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли (пп.6 п.2 ст.346.26 НК РФ).

Дробление бизнеса всегда вызывает подозрение у налоговиков в части получения необоснованной налоговой выгоды. В Письме ФНС РФ от 11.08.2017 г. №СА-4-7/15895@ налоговики раскрыли основные признаки, которые свидетельствуют о незаконности процедуры дробления бизнеса.

Несмотря на то, что такие понятия, как «схема дробления бизнеса» либо «дробление бизнеса» используются как в разъяснениях контролирующих органов, так и в судебной практике, их значения не установлены ни в налоговом законодательстве, ни в иных федеральных законах, в том числе регулирующих осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как свидетельствует анализ арбитражной практики, исчерпывающий перечень признаков, свидетельствующий о формальности разделения (дробления) бизнеса, отсутствует. То есть в каждом конкретном случае совокупность доказательств, собранных в рамках мероприятий налогового контроля, будет зависеть от конкретных обстоятельств, установленных в отношении участников схемы и их взаимоотношений.

Недавно судебная коллегия ВС РФ рассмотрела один из споров.

Компания осуществляла деятельность в сфере розничной торговли непродовольственными товарами в магазинах, находящихся в торгово-складском комплексе.

По мнению инспекции, используемая обществом для ведения хозяйственной деятельности площадь торгового зала превышает 150 квадратных метров, что не соответствует условиям применения специального налогового режима.

Суды установили, что территория торгово-складских комплексов представляет собой единое торговое пространство; иных лиц, осуществляющих розничную торговлю на данной территории, не установлено; арендованные площади не выделены в самостоятельные объекты недвижимости со своими техническими паспортами и инвентаризационными номерами, свидетельствами о государственной регистрации, и действуют как единый объект торговли; места торговли имеют установленные ККМ с подключением в единую систему программы «1С торговля и склад», установленную на общем сервере общества; рабочие места продавцов-кассиров оборудованы платежными терминалами, компьютерами с платформой «1С» и ККМ, зарегистрированными на компанию; ведение учета осуществлялось единой бухгалтерией; заключение договоров осуществлялось на общую площадь комплексов, не подразделяя на магазины (отделы) на оплату коммунальных и иных услуг; обслуживание здания производится в целом по зданию торгово-складского комплекса без разделения на торговые точки; доставка товара по договорам перевозки груза производилась обществом в целом без разделения по видам товаров.Площадь торговых залов торговых точек в одном здании в каждом объекте организации торговли (торгово-складской комплекс) составляет более 150 квадратных метров

Важно! Генеральный директор компании подтвердил факт формального соблюдения ею требований оформления документов для применения ЕНВД путем создания схемы разделения (дробления) бизнеса.

Исходя из этого, компании было отказано в передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, поскольку суды пришли к правильному выводу о доказанности совокупности обстоятельств, свидетельствующих о том, что площадь торговых залов торговых точек в одном здании в каждом объекте организации торговли (торгово-складской комплекс) составляет более 150 квадратных метров (Определение Верховного Суда РФ от 24.06.2019 г. №303-ЭС19-9726).

Неправомерное применение физического показателя «площадь торгового зала» вместо «площади торгового места»

Еще одним поводом для неправомерного применения ЕНВД является неправильное применение физического показателя. Так, налоговики доказали, что бизнесмен вместо физического показателя «площадь торгового зала» должен был применять показатель «площадь торгового места».

Суды установили, что торговый центр, в котором предприниматель арендует помещение, представляет собой стационарную торговую сеть, не имеющую торговых залов, и к магазинам либо павильонам не относится.

Важно! При этом самостоятельное (самовольное) установление бизнесменом в торговом комплексе перегородок, ширм, ограждений и определение зон торговли, складских помещений не изменяет существа объекта налогообложения.

Указание в договоре аренды на наличие торгового зала также не свидетельствует о возможности квалифицировать данное помещение как стационарный объект, имеющий торговый зал, поскольку арендованное предпринимателем помещение входит в состав здания торгового комплекса как совокупности торговых предприятий, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг, а также централизующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности.

Доказательств того, что после перепланировки (реконструкции, ремонта) помещения производились замеры площадей, произведенные квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий разрешительный документ, и при этом использовались калибрированные средства измерения, не представлены. Изменения в инвентаризационный документ, к числу которых относится технический паспорт на здание торгового центра, относительно обособления сданной в аренду части помещения, не внесены.

И вердикт высших судей - в передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказать, поскольку суды пришли к правильному выводу о неправомерном применении предпринимателем в качестве физического показателя «площадь торгового зала» вместо показателя «площадь торгового места» (Определение ВС РФ от 17.06.2019 г. №307-ЭС19-8906).

Не тот вид деятельности для применения ЕНВД

Предприниматель применял ЕНВД по виду деятельности «автотранспортные услуги по перевозке грузов».Исследовав договоры, дополнительные соглашения к ним, технические задания, акты сверки расчетов с заказчиками и транспортные накладные, суды установили, что предприниматель осуществлял деятельность, связанную с возмездным оказанием услуг по сбору и вывозу отходов с территории заказчиков. Суды указали, что фактически имел место целый комплекс правоотношений, в рамках которых перевозка отходов являлась составной частью многостадийного процесса по удалению отходов. При этом осуществляемые предпринимателем услуги по откачке и вывозу ЖБО не относятся к автотранспортным услугам по перевозке грузов, в связи с чем предприниматель неправомерно применял систему налогообложения в виде ЕНВД.

В передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ предпринимателю также было отказано, поскольку суды пришли к правильному выводу о незаконном применении ЕНВД(Определение ВС РФ от 01.07.2019 г. №301-ЭС19-10394).

Отметим, что в ранее рассмотренном споре предпринимателю также было отказано в праве на применение ЕНВД.

Предприниматель осуществлял деятельность по реализации строительных материалов физическим лицам через телефонную сеть (по объявлениям в газете) за наличный расчет с условием доставки товара на дом покупателям без использования для этих целей стационарного объекта торговли, а также по реализации строительных материалов непосредственно из помещения, находящегося на земельном участке с жилым домом с условием доставки либо без нее (торговля частично осуществлялась из ангара, расположенного на земельном участке, принадлежащем предпринимателю).

А одним из условий для перевода деятельности, связанной с розничной реализацией товаров, на систему налогообложения в виде ЕНВД является осуществление данной деятельности через объекты стационарной и (или) нестационарной торговой сети, предусмотренные гл.26.3 НК РФ, предназначенные для ведения торговли.

Предприниматель не представил каких‑либо документов об отнесении объекта типа ангар к стационарному либо нестационарному объекту. И судами был сделан вывод о неправомерном применении предпринимателем режима в виде ЕНВД(Определение ВС РФ от 24.01.2018 г. № 304‑КГ17-21193).