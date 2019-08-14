Собеседование на работу. Как пройти успешно?

Вы разместили свое резюме и вам позвонил работодатель.

1. Как правильно подготовиться к встрече с работодателем?

2. Что нужно успеть сделать во время телефонного разговора с будущим работодателем?

3. Первое впечатление — самое главное. Помните, что на собеседовании одинаково важно, как вы себя ведете, что говорите и как выглядите.

4. Какие самые популярные вопросы HR-менеджеров?

Cмотрите об этом материал, подготовленный ведущим менеджером по подбору персонала «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольгой Мукусий.