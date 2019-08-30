За что отвечает главный бухгалтер? В последнее время все чаще говорят и пишут о возможностях взыскания налоговых долгов при банкротстве компании с ее главного бухгалтера. Первой ласточкой стало дело бухгалтера-пенсионерки Галины Ахмадеевой, начавшееся в сентябре 2014 года и которое на сегодняшний день не завершено.

Работа главного бухгалтера связана с принятием финансовых решений, оформлением бухгалтерских и налоговых документов, предоставлением этих документов в уполномоченные органы. Какая ответственность может быть применена к главному бухгалтеру? Чем рискует главный бухгалтер?

Главного бухгалтера можно привлечь к дисциплинарной, материальной, административной, уголовной и, как показывает практика последних лет, к субсидиарной ответственности.

Административная ответственность

Главного бухгалтера могут привлечь к административной ответственности, если в результате неисполнения (либо ненадлежащего исполнения) им обязанностей, возложенных на него трудовым договором (должностной инструкцией), допущены следующие правонарушения (ст.2.4 КоАП РФ, ч. 3 ст.7 Закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»):

грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности (ст.15.11 КоАП РФ);

непредставление в срок бухгалтерской отчетности в ИФНС и органы статистики (ч.1 ст.15.6, ст. 19.7 КоАП РФ);

непредставление в срок налоговых деклараций и других документов в ИФНС, отчетности в ПФР и ФСС (ч.5 ст.14.5, ст.15.5, ч. 1 ст.15.6, ч. 2 ст.15.33 КоАП РФ);

нарушение кассовой дисциплины (ч.1 ст.15.1 КоАП РФ).

Важно! С 9 июня 2019 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, которые заключаются в том, что бухгалтер освобождается от административной ответственности, если он исказил показатели бухгалтерской отчетности по вине других лиц.

А именно, когда бухгалтер:

отражал в учете первичные документы, которые искажали факты хозяйственной жизни, если такие документы составили другие лица;

не отразил в учете факт хозяйственной жизни, из-за того что другие сотрудники не передали своевременно в бухгалтерию необходимые первичные документы.

Таким образом, с 9 июня 2019 года бухгалтера не привлекут к ответственности по КоАП, если нарушение было допущено по вине третьих лиц.

Систематизируем виды административной ответственности в таблице:

Дисциплинарная ответственность

Главного бухгалтера, совершившего дисциплинарный проступок или причинившего ущерб организации, работодатель может привлечь к дисциплинарной или материальной ответственности соответственно (ст.192, 238, 241, 243 ТК РФ, п.10 Постановления Пленума ВС от 16.11.2006 г. №52). Дисциплинарная ответственность предусматривает три вида дисциплинарных взысканий:

замечание (наименее строгое дисциплинарное взыскание);

выговор (более строгое дисциплинарное взыскание);

увольнение (наиболее строгое дисциплинарное взыскание).

Главного бухгалтера можно уволить по инициативе работодателя в связи с принятием необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п.9 ч.1 ст.81, ч.1-3 ст.84.1, ст.192-193 ТК РФ, п.48, 52 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. №2).

Материальная ответственность

При каких условиях работодатель вправе привлечь к полной материальной ответственности главного бухгалтера? Материальная ответственность наступает при одновременном соблюдении следующих условий:

условие о полной материальной ответственности предусмотрено трудовым договором, заключенным с главным бухгалтером. Условие о полной материальной ответственности может быть включено в трудовой договор или оформлено дополнительным соглашением к нему;

главный бухгалтер не выполнил обязанности, предусмотренные трудовым договором, и своими действиями (бездействием) причинил компании прямой действительный ущерб;

между противоправными действиями или бездействием работника и наступившим прямым действительным ущербом существует причинно-следственная связь;

присутствует вина главного бухгалтера в причинении ущерба. Под виной понимаются умысел или неосторожность (легкомыслие, халатность) в действиях работника, которые привели к возникновению ущерба у работодателя (ч.2 ст.243 ТК РФ, п.10 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 г. №52, письма Минтруда РФ от 19.10.2017 г. №14-2/В-942, Роструда РФ от 19.10.2006 г. №1746-6-1).

Важно! В том случае если условие о полной материальной ответственности не было включено в трудовой договор с главным бухгалтером, то полная материальная ответственность может возлагаться на него в общем порядке согласно ст.243 ТК РФ (например, при разглашении коммерческой тайны и т.п.).

Уголовная ответственность

К уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с компании или неисполнение ею обязанностей налогового агента главного бухгалтера могут привлечь, если он осознанно (умышленно) участвовал в совершении этих преступлений (ст.199, 199.1, 199.4 УК РФ, п.3, 7, 17 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 г. №64).

Меры ответственности зависят от суммы неуплаченных налогов (сборов):

Анализ судебной практики по уголовным налоговым делам свидетельствует о том, что чаще всего, фигурантами уголовного дела становятся руководители компаний.

Важно! Если к уголовной ответственности наряду с руководителем также привлекается главный бухгалтер, данный факт только усугубляет ситуацию, поскольку за совершение налогового преступления группой лиц по предварительному сговору, предусмотрены более строгие санкции - до 6 лет лишения свободы (ст.35 УК РФ).

Так, уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в особо крупном размере стоило бухгалтеру компании наказания в виде лишения свободы на срок 2 года. Как отметили судьи, оба руководителя и бухгалтер совершили преступление по предварительному сговору, действуя в составе группы лиц.

Правда, в соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное бухгалтеру наказание суд может назначить условным, установив ей испытательный срок на 3 года (Приговор Череповецкого городского суда (Вологодская область) от 06.06.2016 г. №1-111/2016).

Несмотря на то, что неуплата налогов квалифицируется по ч.1 ст.199 УК РФ (например, в одном из дел в сумме 8 млн рублей, что составляет 58,86% подлежащих уплате сумм налогов организации, то есть превышает 25%) в крупном размере, судом учитывается характер и степень общественной опасности преступления, а также обстоятельства, смягчающие наказание.

В связи с этим суд может не назначить реального уголовного наказания, а ограничиться лишь штрафом (Приговор Сорочинского районного суда (Оренбургская область) от 09.11.2016 г. №1-161/2016).

В качестве смягчающих обстоятельств, суд может признать:

наличие двух малолетних детей (ч.1 ст.61 УК РФ);

частичное признание вины, раскаяние в содеянном (ч.2 ст.61 УК РФ).

При назначении наказания суд учитывает и данные о личности подсудимого, а именно, что он трудоустроен, проживает с семьей (где двое малолетних детей), на учете у психиатра не состоит, исключительно положительно характеризуется на работе (Приговор Торжокского городского суда (Тверская область) от 23.06.2016 г. №1-104/2016).

Субсидиарная ответственность главного бухгалтера

Несколько слов о том, что представляет собой субсидиарная ответственность. Это финансовая ответственность физического лица в размере всей непогашенной задолженности компании перед кредиторами и уполномоченным органом (например, ИФНС).

Сама процедура привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц компании определена положениями Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон №127-ФЗ). В том случае, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, оно несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника (п.1 ст.61.11 Закона №127-ФЗ).

Важно! Иными словами, привлечь к ответственности за неуплату налогов (и, соответственно, возместить причиненный ущерб) могут и главного (старшего) бухгалтера или другого специалиста, который рассчитывает, удерживает или перечисляет налоги (п.17 Постановления №64, п.5 Постановления КС РФ от 08.12.2017 г. №39-П, письмо ФНС РФ от 09.01.2018 г. №СА-4-18/45@ «О направлении для использования в работе постановления КС РФ от 08.12.2017 г. №39-П»).

Налоговикам легче обвинить во всех грехах бухгалтера компании и сделать его главной причиной банкротства компании, ведь презумпция невиновности в этой ситуации не действует. Поэтому главный бухгалтер в подобных случаях вынужден доказывать свою добросовестность в суде (п.2 ст.401, п.2 ст.1064 ГК РФ).

При каких условиях налоговики могут взыскать налоговую недоимку с главного бухгалтера?

Отметим, что взыскать с физического лица можно только недоимку и пени. А налоговый штраф, который предъявлен компании, нельзя перекладывать на физическое лицо (хотя налоговики в письме от 09.01.2018 г. №СА-4-18/45@ сочли возможным, вопреки позиции КС РФ, взыскивать с физического лица и штраф).

Ориентиры применения права о привлечении к субсидиарной ответственности даны в постановлении КС РФ от 08.12.2017 г. №39-П и разъяснениях контролирующих органов (например, письмо Минфина РФ от 15.02.2018 г. №03-02-08/9589).

Так, применение норм права допустимо при доказанности следующих обстоятельств:

надлежащего субъекта ответственности, которым является собственник, учредитель, руководитель должника, иные лица, которые имеют право давать обязательные для должника указания либо иным образом имеют возможность определять его действия;

факта несостоятельности (банкротства) должника, то есть признания арбитражным судом или объявления должника о своей неспособности в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

наличия причинно-следственной связи между обязательными указаниями, действиями вышеперечисленных лиц и фактом банкротства должника, поскольку они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями, при этом следует учитывать, что возложение на них ответственности за бездействие исключается;

вины контролирующего лица должника в несостоятельности (банкротстве) предприятия (Постановление Третьего ААС от 10.10.2018 г. №А33-908/2015к22).

Итак, риск взыскания долгов с главного бухгалтера, как правило, возникает при банкротстве компании. Налоговики пытаются взыскать долг с физического лица при невозможности взыскания недоимки за счет имущества компании.

Важно! Для взыскания «субсидиарки» должно быть доказательство причастности привлекаемого к ответственности физического лица к хозяйственной деятельности компании и влияния на ее действия (п.1 Письма ФНС РФ от 09.01.2018 г. №СА-4-18/45@).

Например, в одном из дел относительно ответственности главного бухгалтера суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении данного требования, поскольку «…главный бухгалтер должника не несет ответственности за не передачу бухгалтерской документации конкурсного управляющему. Заявителем (в данном деле – конкурсный управляющий) не доказано, что главным бухгалтером была искажена и (или) отсутствует информация в бухгалтерской документации, совершены действия, заведомо влекущие причинение организации ущерба, существенно ухудшившего его финансовое положение, и последующее банкротство должника. Согласно пояснениям главного бухгалтера никакие документы должника, в ее распоряжении не находились. Доказательства обратного, суду апелляционной инстанции не представлено» (Постановление АС Московского округа от 03.12.2018 г. № А40-61202/2015).

Пример

Конкурсный управляющий Банка обратился в суд с заявлением о привлечении главного бухгалтера к субсидиарной ответственности.

Суды пришли к выводу, что Гайовишина И.А., являвшаяся главным бухгалтером обладала всеми полномочиями и фактической возможностью давать Банку обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия, в связи с чем являются контролирующими Банк лицами.

Главным бухгалтером были одобрены ряд сделок по выдаче кредитов заемщикам, фактически неспособным исполнить обязательства, не имея о них минимально необходимой и достоверной информации, что подтверждается отсутствием справок 2-НДФЛ, отчетности по форме 3-НДФЛ.

Судьи подчеркнули, что Гайовишина И.А. имела реальные возможности для надлежащего исполнения обязательств, а именно получения информации и ее проверки для принятия взвешенного и обоснованного решения. Обладая информацией о реальном состоянии Банка и качестве активов, она не могла не осознавать, что совершение вышеприведенных сделок и операций заведомо повлечет причинение Банку ущерба и его дальнейшее банкротство.

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности было удовлетворено, поскольку главный бухгалтер банка, действуя неразумно, игнорируя требования действующего законодательства и внутренних положений банка, приняли решение о предоставлении кредитов физическим и юридическим лицам, фактически неспособным исполнить обязательства, что повлекло невозможность возврата выданных денежных средств и, соответственно, причинение ущерба банку (Постановление АС Московского округа от 01.11.2018 г. №А40-133945/2010, Определением ВС РФ от 27.02.2019 г. №305-ЭС18-26229 было отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ).

Еще одним доводом факта причинения вреда главным бухгалтером бюджету является совокупность следующих факторов (п.3 письма ФНС РФ от 09.01.2018 г. №СА-4-18/45@):

а) изменение уровня материального состояния физического лица и (или) связанных с ним лиц (в том числе членов семьи) в сторону улучшения в период, который может быть связан с совершением преступления (в том числе до и после непосредственного совершения налогового преступления), выразившееся в денежной (наличные, безналичные и электронные денежные средства в рублях и (или) в иностранной валюте) и (или) натуральной форме (движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги и др.);

Например, главный бухгалтер купил себе дорогую недвижимость или автомобиль представительского класса в тот период, когда занижал налоги компании.

б) превышение (в том числе систематическое) расходов физического лица и (или) связанных с ним лиц (в том числе членов семьи) над официально установленными доходами в период, который может быть связан с совершением преступления либо после совершения налогового преступления;

Например, у главного бухгалтера (членов его семьи)в период неуплаты налогов расходы во много раз превышали официальные доходы.

в) наличие существенных активов у лица и связанных с ним лиц (в том числе членов семьи) при отсутствии обоснования и доказывания источников их происхождения;

Например, по приобретенной недвижимости главный бухгалтер не может доказать источники ее приобретения.

г) прямое либо косвенное (путем создания схемы по распределению выгоды и убытков) направление средств юридического лица на обезличенного выгодоприобретателя (фиктивные юридические лица, подставные физические лица, структуры в иностранных юрисдикциях с осложненным либо невозможным к прослеживанию дальнейшим направлением движения денежных средств и др.);

Например, средства компании выводили на подставные компании или физических лиц, а также на иностранные компании.

д) любой иной прямой или косвенный финансовый (материальный) интерес, выгода, бонус, иные привилегии и преимущества, которые физическое лицо получило непосредственно или через третьих лиц, их размер.

Например, у главного бухгалтера был личный мотив занизить налоги компании для того, чтобы получить бонусы от компании.

Такую информацию налоговики получают из органов ГИБДД, Росреестра и ЗАГСов.