Обновление сведений о компаниях в 2019 году

Как налогоплательщику получить бесплатно информацию о своих контрагентах? Какие сведения опубликованы на сайте налоговиков, которые больше не являются налоговой тайной?

Налоговиками недавно опубликованы на своем сайте данные о среднесписочной численности работников компаний, специальных налоговых режимах, применяемых ими, а также об их участии в консолидированной группе налогоплательщиков за 2018 год.

Важно! Впервые подобные сведения (за 2017 год) были размещены 1 августа 2018 года в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ РФ в порядке, утвержденном приказом ФНС РФ от 29.12.2016 г. №ММВ-7-14/729@. Такие сведения перестали считаться налоговой тайной.

За это время к налоговикам (по их собственной статистике, размещенной на сайте) обратилось более 262 тысяч пользователей.

Компании активно используют эту информацию в своих справочных и аналитических системах, а также в сервисах. Она помогает им выбирать надежных партнеров для успешной деятельности.

Сведения о контрагентах нужны не только для того, чтобы повысить защищенность при выборе контрагентов компании. Но, как мы уже не раз писали, информация необходима, чтобы обезопасить сделки от компаний-потенциальных банкротов, ведь сделки с потенциальными банкротами не сулят ничего хорошего для компании-кредитора. Например, компания приобрела недвижимость, оплатила сделку, а через некоторое время продавец имущества оказался банкротом. В результате компания вернула имущество, но не свои затраченные деньги (Постановление АС Московского округа от 22.06.2018 г. №А40-66540/2016).

Многие компании в своей работе используют информационные системы данных по юридическим лицам. Например, «Мое дело», «СПАРК», «Контур. Фокус» и др.

Эти системы удобны тем, что там собрана информация о всех существующих компаниях, о всех изменениях в жизни компаний: реорганизация, судебные дела, публикации и плановые проверки приходят уведомления. Кроме того, в системах уже проведен финансовый анализ по важнейшим показателям в сопоставлении с предыдущими периодами. Если потенциальный контрагент обладает имуществом, а кредиторская задолженность не существенна, то велика вероятность, что контрагент исполнит свои обязательства.

Но эти информационные системы не каждой компании по карману.

Сервис «Прозрачный бизнес»

Электронный сервис «Прозрачный бизнес» позволяет налогоплательщикам получать комплексную информацию о своих контрагентах (https://pb.nalog.ru).

На сегодняшний день сервис налоговиков работает в тестовом режиме.

Какие сведения компания может получить, используя сервис «Прозрачный бизнес»?

Прежде всего, пользователь может оперативно получить сведения:

из Единого государственного реестра юридических лиц;

из Реестра дисквалифицированных лиц;

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

сведения из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;

о многократном участии физического лица в организациях;

об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;

о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

о публикациях в журнале «Вестник государственной регистрации».

В сервисе «Прозрачный бизнес» отражены следующие сведения из указанных реестров:

сведения о полном и сокращенном наименовании организации;

сведения о дате государственной регистрации и об основном государственном регистрационном номере юридического лица, о способе образования юридического лица и наименовании регистрирующего органа;

сведения об учете организации в налоговом органе;

сведения о состоянии юридического лица;

сведения об адресе юридического лица и в случае наличия информации о недостоверности данных об адресе или данных о многократном использовании адреса другими юридическими лицами;

сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД);

сведения о размере уставного капитала;

о недостоверности данных о руководителе компании и (или) его руководстве или управлении деятельностью множества иных юридических лиц;

о недостоверности данных об управляющей компании и (или) управлением деятельностью множества иных юридических лиц;

о недостоверности данных об участнике компании и (или) его многократном участии в иных юридических лицах);

сведения о категории субъекта малого и среднего предпринимательства (микро- предприятие, малое предприятие или среднее предприятие), содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

С помощью «Прозрачного бизнеса» можно проверить руководителя и учредителей компании. Например, в сервис есть информация следующего характера:

участвуют ли руководитель и учредители в других организациях;

входит ли руководитель в реестр дисквалифицированных лиц;

распространяются ли на руководителя и учредителей ограничения по участию в организациях (пп.«ф» п.1 ст.23 Закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ).

С помощью данного сервиса можно узнать, если организация находится в стадии ликвидации, применяет специальный режим или является участником консолидированной группы налогоплательщиков. Эти сведения собираются в одну карточку о компании, которую можно распечатать.

Сервис предупредит пользователя о недостоверных данных.

Например, когда организации нет по заявленному адресу. В сервисе есть вкладка «Адреса нескольких ЮЛ». В том случае, если по адресу компании зарегистрированы и другие организации, сервис покажет перечень таких компаний.

На сайте «Прозрачный бизнес» также есть калькулятор налоговой нагрузки (вкладка «Калькулятор»). С его помощью организации на общей системе налогообложения могут проверить свою налоговую нагрузку.

Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение уплаченных налогов (без агентских платежей: налога на прибыль организаций с дивидендов, НДФЛ, а также без страховых взносов) к доходам организации по отчету о финансовых результатах (без доходов от участия в других организациях).

Важно! Калькулятор сравнивает налоговую нагрузку компании со средней по региону и выдает результат в виде таблицы.

С помощью сервиса можно сравнить уровень заработной платы со среднеотраслевым. Размер зарплаты берется по данным справок 2-НДФЛ компаний с численностью работников не менее 15 человек, отработавших 12 месяцев (Письмо ФНС РФ от 11.02.2019 г. №БА-4-1/2308@).

Какие сведения отсутствуют в сервисе, но их можно найти в разделе «Открытые данные»?

Как уже было отмечено, пока сервис «Прозрачный бизнес» работает в тестовом режиме и на сегодняшний день в сервисе нет информации об индивидуальных предпринимателях.

В сформированной с помощью сервиса карточки нельзя увидеть сведения о численности сотрудников, налоговых долгах и штрафах организации, показателях бухгалтерской отчетности.

Поэтому пока их можно увидеть на сайте налоговиков в разделе «Открытые данные». В этом разделе содержатся данные:

о среднесписочной численности сотрудников организации;

специальных налоговых режимах, которые применяют организации;

участии в консолидированной группе налогоплательщиков (КГН);

уплаченных налогах;

доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности;

долгах по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам;

штрафах за налоговые правонарушения.

Однако, пользоваться этими данными неудобно, поиск не автоматизирован. И информация опубликована налоговиками в виде архива файлов в формате XML.

То есть самому пользователю сначала нужно перевести эти данные в удобный формат. Так, для перевода информации в формат Excel, налогоплательщик должен воспользоваться специальной программой Power BI.

А можно еще проще. На «Клерке» есть сервис, где настроен поиск по «Открытым данным» и где все расшифровано.

Прежде всего, необходимо скачать базы ФНС (они в виде ZIP-архивов). Далее после сохранения архивов, нужно запустить (или сначала установить) программу Power BI, в которую нужно выполнить ряд определенных действий (нажать кнопку «Получить данные», затем опцию «Дополнительно». В разделе «Все» выбрать «Папка» и далее «Подключить». Здесь нужно прописать путь к папке с разархивированными данными, в появившемся окне кликнуть кнопку «Изменить»). Затем выбрать нужные данные, ненужные столбцы удалить «Delеte», оставить только первый столбец — «Content». Далее нужно объедините файлы, еще раз удалить ненужные данные и создать базы и сохранить их на компьютер.

Важно! Вот такие многоходовые манипуляции должен проделать пользователь, чтобы получить желанную информацию, которая раньше составляла налоговую тайну, бесплатно.

Размещение информации, ранее составлявшей налоговую тайну, стало возможным благодаря поправкам, внесенным Законом от 01.05.2016 г. № 134-ФЗ в ст.102 НК РФ. Конечно, было бы намного удобнее компаниям, если бы указанная информация была размещена в одной вкладке и в другом формате.

Планы налоговиков по размещению информации в открытом доступе

1 декабря 2019 года ФНС планирует разместить данные о задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам компаний по состоянию на 31 декабря 2018 года. Однако сведений о некоторых компаниях в открытых данных может не быть.

В планах налоговиков сначала опубликовать сведения о хозяйственных товариществах и обществах, за исключением крупнейших налогоплательщиков, стратегических и оборонно-промышленных предприятий.