Как получить налоговый вычет за медицинские услуги

Какие есть тонкости нужно знать гражданам при получении налогового вычета за медицинские услуги? По каким медицинским услугам налоговый вычет не ограничен суммой в 120 тысяч рублей? Какие новации появились в этой сфере?

Прежде всего, напомним, что при определении размера налоговой базы физические лица — налогоплательщики имеют право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за оказанные медицинские услуги, приобретенные медикаменты, назначенные лечащим врачом, страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного страхования (пп. 3 п.1 ст. 219 НК РФ).

Какие тонкости нужно учитывать при получении социальных вычетов на лечение

Для возможности применения социальных вычетов должны соблюдаться следующие условия:

1) налогоплательщик должен иметь доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 процентов.

При этом к доходам в виде дивидендов вычеты не применяются. В абз.2 п.3 ст.210 НК РФ прописано, что в части доходов от долевого участия в организации налоговые вычеты, предусмотренные ст. 218 — 221 НК РФ, не применяются. Следовательно, учредитель по-прежнему не имеет возможности уменьшить сумму доходов от дивидендов на социальные вычеты.

Согласно п.3 ст.210 НК РФ социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику в виде уменьшения в соответствующем налоговом периоде дохода, подлежащего налогообложению по ставке 13 процентов.

Важно! Если гражданин имеет доход только в виде пенсии (т.е. сумма НДФЛ не удерживается и в соответствующий бюджет не перечисляется), то социальный налоговый вычет ему не положен (письмо Минфина РФ от 07.08.2015 г. № 03-04-05/45660).

2) медицинские услуги оказаны медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, имеющие соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством РФ.

3) медицинские услуги предоставлены отечественными медицинскими учреждениями.

Расходы на лечение в зарубежных клиниках не могут быть приняты к налоговому вычету, даже если провести подобное лечение в отечественной клинике не предоставляется возможным (Письма Минфина РФ от 08.04.2014 г. № 03-04-РЗ/15804, от 01.02.2010 г. № 03-04-06/6-5). На стоимость медицинского обследования ребенка-инвалида за рубежом родители также не смогут получить социальный вычет (Письмо Минфина РФ от 25.09.2013 г. № 03-04-05/39799).

С недавнего времени для российских граждан стало возможным лечение в санаториях Республики Крым.

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и Договором между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в ее составе новых субъектов от 18.03.2014 г. Республика Крым принята в РФ.

Таким образом, налогоплательщик вправе учесть в составе социального налогового вычета расходы на лечение в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Крым (Письмо Минфина РФ от 19.09.2014 г. № 03-04-05/46920).

При этом право на применение социального налогового вычета может быть подтверждено при представлении справки санаторного учреждения, расположенного на территории Республики Крым, об оказании медицинских услуг, в том числе имеющего лицензию (бессрочную), выданную Министерством здравоохранения Украины от 30.08.2012 г. (Письмо Минфина и ФНС РФ от 31.08.2015 г. №ЗН-4-11/15313@).

4) социальный налоговый вычет можно получить по расходам на лечение, на приобретение медикаментов, на оплату добровольного личного страхования:

самого налогоплательщика;

супруга (супруги) налогоплательщика;

родителей налогоплательщика;

детей (в том числе усыновленных) и подопечных в возрасте до 18 лет.

Согласно п.1 ст.54 СК РФ ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия), поэтому соответствующее ограничение возраста детей, затраты на лечение которых дают право родителям на получение социального налогового вычета, было установлено пп.3 п.1 ст.219 НК РФ (Письма Минфина РФ от 30.09.2015 г. № 03-04-05/55922, от 22.10.2014 г. № 03-04-05/53167, от 01.10.2014 г. № 03-04-05/49120).

Важно! В том случае если налогоплательщик оплатил лечение будущего супруга (до регистрации брака), то вычет за мужа или жену получить нельзя (пп.3 п.1 ст.219 НК РФ, письмо Минфина РФ от 29.05.2018 г. № 03-04-05/36418).

5) социальный вычет предоставляется в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 201 (далее по тексту — Перечень).

6) социальный вычет на лечение предоставляется с учетом ограничения, кроме дорогостоящих видов лечения (п.2 ст.219 НК РФ). По дорогостоящим видам лечения социальный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов.

7) вычет предоставляется налогоплательщику, если оплата стоимости медицинских услуг, лекарств, страховых взносов не были произведены за счет средств работодателей.

Социальный вычет предоставляется налогоплательщику при представлении документов, подтверждающих его фактические расходы (Письмо Минфина РФ от 25.09.2013 г. № 03-04-05/36788).

Суды отказывают в праве налогоплательщика на получение социального вычета, если оплата стоимости медицинских услуг и приобретенных лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) уплата страховых взносов были произведены за счет средств работодателей (РешениеОктябрьского районного суда г. Мурманска № 2-298/2014 от 10.02.2014 г.).

8) вычет в части страховых взносов по договорам добровольного личного страхования предоставляется при условии, что полис добровольного медицинского страхования предусматривает оказание услуг по лечению.

Например, если предоставленные налогоплательщиками в обоснование заявленных социальных налоговых вычетовполисы добровольного страхования не связаны с оплатой страховыми организациями исключительно услуг по лечению, то суды признают решение налогового органа по отказу в предоставлении налоговых вычетовправомерным (Решение Мотовилихинского районного суда г. Перми № 2-1765/2015 от 29.04.2015 г.).

9) налогоплательщик должен представить документы, подтверждающие его фактические расходы на оказанные медицинские услуги, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения.