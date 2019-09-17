Замена уголовного наказания на штраф. Уголовное право

даже страшно подумать что это будет..... лучше бы они не трогали 6-НДФЛ.... и так к единому мнен...
В некоторых областях (например в Ульяновской) такая вещь очень распространена. Как они обьясняют-...
Вооот! "Применимость этих денег была фактически ограничена розничной торговлей" (ц). Где и как (з...
Наличные деньги выполняли все общепринятые функции денег внутри страны, но применимость этих дене...
Какие рыночные операции в отсутствие рынка?))Артель продаёт примусы собственного изготовления чер...
Если участвовать будут сельхоз организации, то скорее всего будут тестить на Медведьевом Мираторг...
Идее-то он соответствовал, ибо Ильич говорил - "марксизм - это не догма, а руководство к действию...
А взносы в ПФР и ФСС с кого потребуют? работодатель должен доначислить?...
так я про это и пишу. Лучше бы привели закон к практической жизни, чем мы изгаляемся и приводим ...
Мне кажется НДС для этого и подняли что бы обнал был рентабелен. Был бы НДС 10%-15% никто бы с эт...
а можно и каким документам можно запросить разрывы официально,,,чтобы знать свои риски?!...
Это не конкурентная борьба, а византийская дикость (если такими методами ведется).Просвещенные еу...
Еще при Сталине была двухконтурная денежная система: безналичные и наличные деньги были взаимно н...
Здравое предложение. В моей налоговой давно считают заявление честью декларации и отказываются ст...
А, черт, телефонный модем нужен, а не сетевая карта...
перенесут на месяц раньше
программу установить на компьютер)))старинную...раньше были такие - для массовой рассылки рекламн...
Ну, в банке с пауками с этикеткой "рашенбизнес" только этого еще не хватало))Мало всенародного пе...
я вот как раз один из таких "писунов", как вы выражаетесь. И не считаю нормальным блок по расчетн...
Почему вынужденной? Промкооперация работала с начала 20-х, когда начался НЭП, и до 1956. Запретил...
прогноз какой-нибудь еще придумать можно, но где достать факс...
Сомневаюсь, что налоговую устроит отсутствие назначения займа. Придется доказывать самим....
все-таки по-русски - это будет назад (во времени).
Как я поняла,если не хочешь приобретать ККТ ищи агентов с ККТ.А если физлицо по счёту через банк ...
Вот оно как бывает... Спасибо конечно за "познавательную" статью, но простите: "Коррупция - это з...
Теоретически с работника только НДФЛ могут потребовать. Никаких других налогов и сборов нет.За ук...
Поступления по патенту ИП в доходах тоже нужно отражать в декларации? Всегда нулевые сдаются...
Отвратительная ужасная реальность... Однако, спасибо за инфо. ...
У банков сейчас разные виды блокировок и у каждой свой способ снятия. Блокировка по 115-ФЗ - можн...
Нормальная формулировка. Если срок 30 марта, а станет 1 марта, то его перенесли вперед, а не наз...
На работу в 50 лет устроится проблематично, особенно женщинам. Кто же ждет работников 65+? У меня...
очень полезная таблица! (во всяком случае для меня)
Ну, в сильно измененном варианте и Римская существует ))...
Я, конечно, не специалист, но с трудом представляю реализацию 4-х дневной рабочей недели в сельск...
Что не понятно, Сейчас уже определились, что при безнале ККТ не нужна....
О чём статья? Если кому интересно кто выиграл могут зайти на сайт столото...