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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Замена уголовного наказания на штраф. Уголовное право

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С 2016 года законодателем был внесен ряд поправок в УК РФ и УПК РФ, в особенности, хотелось бы выделить новое основание освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера.

  • Какие условия для освобождения подсудимого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа?
  • Каковы способы возмещения ущерба и заглаживания вреда?
  • Несколько особенностей назначения судебного штрафа.

Смотрите об этом в материале юриста компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кирилла Богоявленского.

 