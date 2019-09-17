Замена уголовного наказания на штраф. Уголовное право

С 2016 года законодателем был внесен ряд поправок в УК РФ и УПК РФ, в особенности, хотелось бы выделить новое основание освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера.

Какие условия для освобождения подсудимого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа?

Каковы способы возмещения ущерба и заглаживания вреда?

Несколько особенностей назначения судебного штрафа.

Смотрите об этом в материале юриста компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кирилла Богоявленского.