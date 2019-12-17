Коллекторы. Основы коллекторской деятельности. Юридическая консультация от RosCo

Зачем нужны коллекторы?

Коллекторы появляются, когда возникает необходимость в возврате просроченной задолженности граждан. Услугами коллекторов обычно пользуются банки и микрофинансовые организации.

При этом возникновение фигуры коллектора не должно стать неожиданностью для должника. Кредитор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения коллектора обязан уведомить об этом должника.

Коллекторская деятельность направлена на возврат просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств.

Коллекторы обладают меньшими полномочиями, чем судебные приставы (не могут арестовать имущество должника, взыскать долги в принудительном порядке из заработной платы должника и т.п.). Цель коллектора — убедить должника вернуть долги, найти пути решения выхода из создавшейся ситуации, помочь определиться с графиком возврата долгов.

На кого не распространяются действия коллекторов?

Прежде всего отметим, что не все долги можно взыскать через коллекторов.

Действия закона не распространяются:

на физических лиц — кредиторов по денежным обязательствам, самостоятельно осуществляющих действия, направленные на возврат возникшей перед ними задолженности другого физического лица в размере, не превышающем 50 тысяч рублей, за исключением случаев возникновения указанной задолженности в результате перехода к ним прав кредитора (цессии). Здесь речь идет о долгах между «физиками», если сумма долга не выше 50 тыс. рублей и долг перешел по договору цессии;

на деятельность по возврату просроченной задолженности, осуществляемую в отношении физических лиц, являющихся ИП, по денежным обязательствам, которые возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности (т.е. если долги возникли с бизнесом самого предпринимателя);

на правоотношения, связанные с взысканием просроченной задолженности физического лица и возникшие из жилищного законодательства, законодательства РФ о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике, а также законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Важно! Долги по ЖКУ нельзя передать коллекторам.

Каковы ограничения в части осуществления коллекторской деятельности? ....

Далее смотрите в материале подготовленном юристом компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кириллом Богоявленским.

Читайте: https://rosco.su/consult/osnovy-kolle...

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