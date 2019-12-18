Новые ставки и лимиты по УСН

Не успели еще компании полностью ознакомиться с революционными налоговыми изменениями, которые уже вступят в силу в 2020 году, на пороге очередной законопроект, вносящий изменения по УСН. Как поменяется порядок применения УСН в 2020 году?

На сегодняшний день Госдумой принят законопроект № 905506 (пока не передан на рассмотрение Правительству РФ), который позволяет большему числу компаниям и ИП применять УСН. С этой целью разработан новый порядок применения повышенных ставок при достижении упрощенцами определенной величины доходов и средней численности работников.

Сейчас упрощенец теряет право на применение УСН как только его доходы достигнут 150 млн рублей или средняя численность работников окажется больше 100 человек.

В 2020 году такие компании и ИП не потеряют право на применение УСН при определенных условиях.

Новые ставки единого налога при УСН

По общему правилу, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. Законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от видов предпринимательской деятельности и отдельных категорий налогоплательщиков (п.1 ст.346.20 НК РФ).

В случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов. Законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от видов предпринимательской деятельности и отдельных категорий налогоплательщиков(п.2 ст.346.20 НК РФ).

Для компаний, которые превысили лимиты в части доходов на 50 млн рублей и средней численности на 30 человек, применяются повышенные ставки единого налога.

Правила применения повышенных ставок единого налога

Правила применения повышенных ставок единого налога зависит от применяемого объекта налогообложения при УСН.

I вариант. Для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов.

Налоговая ставка, начиная с квартала, в котором доходы компании превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек, устанавливается в размере 8 процентов.

II вариант. Для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.

Налоговая ставка, начиная с квартала, в котором доходы компании превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек, устанавливается в размере 20 процентов.

Важно! В случае если налогоплательщик применяет одновременно УСН и ПСН, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения ограничения, учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.

Как рассчитать повышенную ставку единого налога?

Впервые законопроектом вводится плавный режим слета с УСН. Это касается тех плательщиков, кто превысит лимит по доходам не более чем на 50 млн. рублей или по средней численности не более чем на 30 человек.

Такое превышение уже не чревато автоматическим переходом на общую систему налогообложения.

ПРИМЕР № 1.

Компания «Лютик» по итогам 9 месяцев 2020 года превысила лимит выручки на 20 млн рублей и составила 170 млн рублей.

Предположим, что по итогам 2020 года выручка компании составила 190 млн рублей.

Начиная с 1 июля 2020 года (т.е. в 3 квартале 2020 года, когда превышен лимит), компания будет применять ставку 8 % (объект «Доходы»). За 4 квартал 2020 год компания также будет применять ставку 8%.

Единый налог при УСН по итогам 2020 года нужно исчислить по следующей формуле:

Единый налог при УСН по итогам года = Облагаемая база за 6 месяцев ? 6% Облагаемая база за 6 квартал ? 8%

По какой ставке будет платить единый налог компания в следующем году?

В том случае если превышены лимиты, но не более чем на 50 млн рублей (то есть доход находится в диапазоне от 150 млн до 200 млн рублей), то компания будет платить единый налог при УСН по повышенной ставке 8%. По этой же ставке будут рассчитываться авансовые платежи по единому налогу. По условиям примера № 1 компания будет платить единый налог по ставке 8%.

Вернуться к обычным ставкам единого налога компания сможет при условии, что будут соблюдены лимиты в части доходов и численности работников. Например, если по итогам налогового периода, доходы компании не превысят лимит в 150 млн рублей, то по итогам налогового периода единый налог при УСН рассчитывается по ставке — 6 %.

В случае переплаты единого налога в связи с уплатой авансовых платежей по ставке 8 % сумма переплаты будет засчитываться в счет уплаты будущих платежей по УСН. Несмотря на то, что в проекте закона данное правило не прописано, здесь действует общий порядок зачета (возврата) излишне уплаченного налога.

А теперь изменим условия предыдущего примера.

ПРИМЕР № 2.

Компания «Лютик» по итогам 9 месяцев 2020 года превысила лимит выручки на 20 млн рублей и составила 170 млн рублей.

А по итогам 2020 года выручка компании составила 240 млн рублей.

Начиная с 1 октября 2020 года (т.е. в 4 квартале 2020 года, когда превышен лимит для применения УСН), компания утрачивает право на применение УСН и платит налоги в соответствии с общим режимом налогообложения.

Когда сможет компания вернуться опять на УСН? При желании компания опять может применять УСН, но не ранее, чем через год после слета с упрощенки и при условии соблюдения лимитов для перехода на этот режим.

То есть если компания слетела с УСН в 2020 году, то вернуться на этот режим она сможет не ранее 2022 года.

При этом пределы для перехода на УСН останутся прежними. В том случае если компания решила с 2020 г. применять УСН, то она должна подать уведомление в налоговую инспекцию о переходе на УСН в срок не позднее 31 декабря 2019 г.

Уведомление подается по форме, утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2012 г. №ММВ-7-3/829@, либо представляется по телекоммуникационным каналам связи в электронном формате, утвержденном приказом ФНС России от 16.11.2012 г. №ММВ-7-6/878@.Приняв решение о переходе на УСН, компания в конце года должна выполнить ряд переходных процедур (например, незакрытые авансы перенести в состав доходов на упрощенке в декабре 2019 г.).

Например, если компания в 2019 г. применяла метод начисления по налогу на прибыль, то необходимо выделить расходы, оплаченные, но не признанные в налоговом учете в 2019 г. (по причине отсутствия «первички» от контрагента).

Для того, чтобы перейти на УСН с 2020 г., доходы (от реализации и внереализационные доходы без НДС и акцизов) компании за 9 месяцев 2019 г. не должны превышать 112,5 млн руб., стоимость ее основных средств на 1 октября 2019 г. не должна превышать 150 млн руб., а средняя численность — не более 100 человек (ст. 346.12 НК РФ).

Напомним, что средняя численность рассчитывается в порядке, определенном в Приказе Росстата от 22.11.2017 г. № 772.

Целесообразно ли применять повышенную ставку единого налога 20%?

В связи с рассмотрением данного законопроекта вызывает вопрос целесообразности применения «льготной» ставки при слете с упрощенки компаниям, применяющим объект «Доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка 20%).

То есть ставка такая же, как и у налога на прибыль. При этом перечень расходов при УСН (в отличие от налога на прибыль) закрыт (п.1 ст.346.16 НК РФ). Но компания тогда будет платить НДС, в отличие от повышенной «упрощенной» ставки. Но в части НДС компания может осуществлять операции, подпадающие под действие ст.149 НК РФ либо под 0% ставку. Тогда компании нужно просчитать выгодно или нет применять повышенную ставку УСН.

Для принятия выбора в пользу того или иного режима налогообложения компаниям необходимо провести анализ структуры возможных расходов с учетом процента оплаты, поскольку на практике приобретенные товары, работы, услуги могут оплачиваться в рассрочку. Следует еще учесть, что применение даже повышенной ставки УСН позволит компании быстрее списать стоимость основных средств и нематериальных активов.

В то же время такой плавный переходный период позволит компаниям не в экстренном режиме осуществлять переходные процедуры, а заранее подготовиться к общей системе налогообложения, например, пересмотреть условия договоров с контрагентами в части НДС.

Помимо новых ставок и лимитов УСН, в 2020 году упрощенцам следует учесть еще часть изменений, которые вступят в силу.

Возможность перехода на режим УСН-онлайн

Сейчас упрощенцы заполняют Книгу учета доходов и расходов и ежегодно подают налоговую декларацию по УСН.

А с 1 июля 2020 года упрощенцы могут перейти на новый УСН-онлайн. Этот режим будет доступен компаниям и ИП, которые применяют онлайн-кассу.

В чем преимущества перехода на новый режим? Эти упрощенцы уже не будут заполнять Книгу учета доходов и расходов и подавать налоговую декларацию по УСН.

Новые правила списания объектов основных средств с 2020 года

С 2020 года для упрощенцев ввели преференции в части списания основных средств. Благодаря действию Федерального закона от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ упрощенцы быстрее смогут списывать расходы на приобретение недвижимости.

Напомним, что сейчас списание на расходы стоимости приобретенной недвижимости возможно, если помимо оплаты и ввода в эксплуатацию, имеется факт подачи документов на государственную регистрацию (пп.1 п.1 ст.346.16 НК РФ, п.3 ст.346.16 НК РФ).

Начиная с 2020 года, для признания расходов в виде стоимости основных средств не нужно дожидаться подачи документов на государственную регистрацию права собственности (п.3 ст.346.16 НК РФ в редакции Федерального закона № 325-ФЗ).