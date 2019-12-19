Договор аренды. Спорные юридические вопросы по его продлению

Наступает время, когда договор аренды подходит к концу, и тогда нередко возникают споры по поводу условий пролонгации заключенного договора аренды в связи с установленным в договоре запретом на дальнейшее продление аренды.

По общему правилу, договор аренды заключается на срок, определенный договором (п.1 ст.610 ГК РФ).

Пролонгировать договор аренды можно следующим образом:

1) зафиксировать условие о продлении срока в самом тексте договора;

2) после окончания срока действия договора заключить с арендодателем дополнительное соглашение о его пролонгации на основании статьи 421, 452 ГК РФ).

Арендатор, который надлежащим образом исполнял свои обязанности, по истечении срока действия договора имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды на новый срок (при прочих равных условиях).

Для пролонгации договора аренды арендатор должен письменно уведомить арендодателя о своем желании заключить договор на новый срок. Такое уведомление нужно подать в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре срок не указан — в разумный срок до окончания действия договора (п.2 ст.621 ГК РФ).

Внимание! Арендатор в любом случае должен уплатить в адрес арендодателю арендную плату, если он фактически продолжает пользоваться имуществом. При отсутствии сведений о том, что арендодатель возражал против нахождения арендуемого имущества в пользовании арендатора по истечении срока действия договора аренды и был против пролонгации данного договора, судьи приходят к выводу, что арендатор обязан уплатить арендную плату за период фактического пользования имуществом.

Возникает вопрос, можно ли установить в тексте договора аренды запрет на прямой запрет на пролонгацию? На практике стороны по тем или иным причинам прописывают в условиях договоров аренды такой запрет?

Смотрите материал, подготовленный юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерия Иванова.