Какие налоги платит высококвалифицированный специалист?

По какой ставке НДФЛ облагаются доходы ВКС , можно ли применить налоговую льготу? Какой страховой тариф применяется к доходам ВКС?

Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.

У ВКС высокий уровень зарплаты, что обуславливает высокий размер «зарплатных» налогов.

Например, не менее 83 500 рублей из расчета за один календарный месяц — для научных работников или преподавателей в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью:

— не менее чем 1 млн рублей из расчета за один год для медицинских, педагогических или научных работников;

— не менее 83 500 рублей из расчета за один календарный месяц — для иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности на территориях Республики Крым и Севастополя;

— не менее 167 000 рублей из расчета за один календарный месяц — для иных иностранных граждан.

Исключение в части требования к размеру заработной платы сделано для ВКС, участвующих в реализации федерального проекта «Сколково».

С размером заработной платы все ясно.

Теперь рассмотрим какие «зарплатные» налоги должны быть уплачены работодателем с дохода ВКС.

Порядок исчисления НДФЛ п. 3 ст. 224 НК РФ Ставка НДФЛ в размере 30% установлена в отношении доходов за выполнение трудовых обязанностей в России, получаемых физическими лицами, не являющимися ее налоговыми резидентами, за исключением доходов, получаемых от трудовой деятельности в качестве ВКС, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%.

По общему правилу, работодатель является налоговым агентом в части НДФЛ при выплате вознаграждения ВКС (п.1 ст.226 НК РФ). При этом статус ВКС должен быть подтвержден разрешением на работу.

Важно: ставка НДФЛ в размере 13% применяется к доходам, непосредственно связанным с осуществлением трудовой деятельности, таким как сумма среднего заработка, сохраняемого за ВКС на период очередного отпуска и служебной командировки, а также компенсация за неиспользованный отпуск, выплачиваемая при увольнении.

Однако к иным выплатам в денежной или натуральной форме (материальная помощь, подарки, возмещение стоимости оплаты жилья и т.п.), применяется ставка НДФЛ в размере 30% в случае если ВКС не являются налоговыми резидентами.

Несколько слов о налоговых вычетах. Несмотря на то, что НДФЛ с зарплаты ВКС с первого дня работы НДФЛ взимается по ставке 13%, это не означает, что такие работники получают статус резидента РФ. Таким образом, уменьшить сумму НДФЛ на налоговые вычеты, предусмотренные ст.218-220 НК РФ (стандартные, социальные и имущественные вычеты), можно после того, как ВКС станет налоговым резидентом РФ.

Выплата компенсации ВКС при увольнении.

По общему правилу в части НДФЛ действует льгота, предусмотренная п.3 ст.217 НК РФ. Так, не подлежат обложению НДФЛ все виды компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством России), связанных, в частности, с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск, а также за исключением суммы выплат в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.