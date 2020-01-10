Как правильно иностранной компании открыть счет в банке РФ

Сегодня мы обсудим этапы открытия банковского счета иностранной компанией.
Комплект документов для открытия счета иностранному юридическому лицу
Для открытия расчетного счета в банк представляются:
— выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;
— карточка;
— документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;
— документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
— документы, подтверждающие правовой статус юридического лица, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Важно! Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в нотариальном порядке.
Документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть легализованы. Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом.
О том, что такое апостиль, мы говорили в одной из предыдущих публикаций. Подписывайтесь на блог Роско, чтобы быть в курсе всех последних изменений.
Легализованный в установленном порядке документ иностранного государства подлежит переводу на русский язык. На русский язык переводится как сам иностранный документ, так и проставленный на нем апостиль.
Карточка с образцами подписей лиц заверяется у нотариуса.
Важно! В открытии банковского счета может быть отказано, если не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также в иных случаях, предусмотренных российским законодательством.
Открытие банковского счета завершается, а банковский счет считается открытым с внесением соответствующей записи в Книгу регистрации открытых счетов. Запись должна быть внесена в эту Книгу не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соответствующего договора.
Отметим, что иностранцы, нарушившие положения российского валютного законодательства, несут следующие виды ответственности в соответствии с законодательством РФ:
— административную ответственность (ст.15.25 КоАП РФ);
— уголовную ответственность (ст.193 УК РФ).
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