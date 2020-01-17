Налогообложение операций купли-продажи ценных бумаг (1 часть)

Физические лица и предприниматели все активнее заключают сделки по операциям купли-продажи ценных бумаг. Такие сделки могут заключаться со специализированными компаниями (брокерами, доверительными управляющими). Какой порядок налогообложения таких сделок? Кто должен отчитываться в налоговую инспекцию о полученном доходе по операциям с ценными бумагами?

Физическое лицо и ИП могут осуществлять сделку купли-продажи ценных бумаг как напрямую, так и через посредника. В последнем случае, как правило, заключаются договоры доверительного управления, на брокерское обслуживание, поручения, комиссии, агентский договор.

По общему правилу НДФЛ облагаются:

-доходы, полученные резидентом от продажи ценных бумаг на территории России или за ее пределами (пп.5 п.1, пп.5 п.3 ст.208, п.1 ст.209 НК РФ);

-доходы, полученные нерезидентом от продажи ценных бумаг на территории России (пп.5 п.1 ст. 208, п.2 ст.209 НК РФ).

Независимо от способа проведения сделки налоговая ставка по НДФЛ установлена:

-для налоговых резидентов — в размере 13 %;

-для нерезидентов — 30 % (ст.224 НК РФ).

Порядок налогообложения до 2020 года различался в зависимости от способа осуществления операций купли-продажи ценных бумаг.

1. Купля-продажа ценных бумаг без посредников

В том случае если физическое лицо или ИП не пользуется услугами брокеров, доверительных управляющих и прочих посредников, то операции по расчетам с бюджетом в части НДФЛ он должен провести самостоятельно. То есть физик должен сам (ст.214.1, п.2 ст.226 и пп. 2 п. 1, п. 2-4 ст.228 НК РФ):

-рассчитать финансовый результат (т.е. полученный доход) от операции купли-продажи ценных бумаг;

-уменьшить полученный доход на сумму документально подтвержденных расходов;

-рассчитать и заплатить в бюджет сумму НДФЛ;

-представить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ.

Следует отметить, что компания, которая не является посредником и выкупает, например, акции у человека, не должна удерживать НДФЛ с его доходов. Это означает, что компания, которая не является посредником, также не будет являться налоговым агентом по НДФЛ (письма Минфина РФ от 07.11.2016 г. № 03-04-06/64995, от 07.02.2012 г. № 03-04-06/3-24). Но такие правила действуют до 2020 года.

Важно! Согласно дополнениям, внесенным в п.1 ст. 226 НК РФ, с 2020 года (если иное не предусмотрено п. 2 ст.226.1 НК РФ), налоговыми агентами признаются также компании и ИП, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с физическими лицами.

То есть налоговые агенты при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами на основании заявления физического лица учитывают фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые физик произвел без участия налогового агента.

1.1. На какие расходы можно уменьшить полученные доходы по сделкам с ценными бумагами?

Доходы от продажи ценных бумаг можно уменьшить на расходы по их приобретению, реализации и хранению (п.12 ст.214.1 НК РФ).

Так, к расходам по приобретению, реализации, погашению и хранению ценных бумаг, в частности, относятся:

-суммы, заплаченные при приобретении ценных бумаг;

-оплата услуг депозитария, брокеров, регистратора и других профессиональных участников рынка ценных бумаг;

-суммы биржевого сбора (комиссия);

-суммы процентов по заемным средствам, использованным на приобретение ценных бумаг в пределах ставки рефинансирования, увеличенной в 1,1 раза, — для рублевых кредитов и займов и исходя из 9 процентов — для валютных;

-суммы налога на наследование или дарение ценных бумаг, уплаченные при их получении владельцем, который продает ценные бумаги;

-расходы дарителя (наследодателя) на приобретение ценных бумаг, если полученные в дар (в наследство) ценные бумаги не облагаются НДФЛ (п.18, п.18.1 ст.217 НК РФ);

-прочие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей, погашением и хранением ценных бумаг (п.10 и абз.9 п.13 ст.214.1 НК РФ).

Кроме того, в качестве расходов на приобретение ценных бумаг можно учесть суммы, с которых физические лица или налоговые агенты уже рассчитали и заплатили НДФЛ (абз.8 п.13 ст. 214.1 НК РФ). Например, это может быть материальная выгода от покупки ценных бумаг по цене ниже рыночной (расчетной).

Доходы от продажи ценных бумаг можно уменьшить в полном объеме на стоимость приобретения, реализации, погашения и хранения ценных бумаг, за исключением процентов по заемным средствам, которые нормируются. Поэтому доход можно уменьшить на проценты, которые укладываются в норматив.

ПРИМЕР № 1. Иванов П.П. заключил с банком кредитный договор на приобретение облигаций коммерческого банка. Предположим, что процентная ставка по кредиту составила 14 % годовых. Сумма кредита составила 730 000 рублей. Предположим, что в период кредитного договора, действовала ставка рефинансирования в размере 7 процента годовых (с 9 сентября 2019 г.). Поэтому предельный размер процентов, которые можно учесть в расходах на приобретение ценных бумаг, равен 7,7 % (7% ? 1,1 раза). Ставка процентов по кредиту Иванова П.П. больше предельного размера процентов, которые можно учесть в расходах на приобретение ценных бумаг (14% > 7,7%). А значит Иванов П.П. сможет уменьшить доходы от продажи ценных бумаг на сумму процентов, равную: 730 000 рублей ? 7,7% : 365 дней ? 31 дней = 4 774 рублей.

1.2. Какими документами можно подтвердить расходы?

Расходы на приобретение, хранение и реализацию ценных бумаг должны быть документально подтверждены (п. 10 ст. 214.1 НК РФ).

К подтверждающим документам относятся (письмо Минфина РФ от 12.12.2007 г. № 03-04-05-01/403):

-документы (в т.ч. квитанции к приходному кассовому ордеру, квитанции банка, расписки покупателя о получении денег, выписки с банковского счета и т. д.);

-иные надлежащим образом оформленные документы (например, справка из бухгалтерии об удержании стоимости акций организации из зарплаты сотрудника).

Кроме того, физическое лицо может претендовать на инвестиционный вычет по НДФЛ (см. раздел 3).

2. Купля-продажа ценных бумаг через брокеров, доверительных управляющих и иных посредников

Если операции с ценными бумагами осуществляет доверительный управляющий, депозитарий, брокер или форекс-дилер на основании соответствующего договора, то такое лицо признается налоговым агентом, который самостоятельно производит вычет расходов по ценным бумагам (п.п.1, 2, 4 ст. 226.1 НК РФ). Это правило также будет действовать и в 2020 году.

То есть налоговый агент должен:

-рассчитать финансовый результат (т.е. полученный доход) от операции купли-продажи ценных бумаг;

-уменьшить полученный доход на сумму документально подтвержденных расходов;

-рассчитать и заплатить в бюджет сумму НДФЛ;

-представить в налоговую инспекцию справку по форме 2-НДФЛ.

Это означает, что физическое лицо получит доход от сделки с ценными бумагами за минусом удержанного с этой суммы налога.

И, как уже было отмечено, с 2020 года при осуществлении операций с ценными бумагами, за физическое лицо будет отчитываться налоговый агент.

Аналогичный порядок действует у ИП. Статьей 214.1 НК РФ установлен специальный порядок налогообложения доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами, который не зависит от того, осуществляет физическое лицо — получатель дохода операции с ценными бумагами в качестве ИП или нет (письма Минфина РФ от 24.12.2018 г. № 03-04-05/94050, от 10.02.2011 г. № 03-04-05/4-74).

3. Получение инвестиционного вычета по НДФЛ

В ряде случаев физическое лицо может получить налоговый вычет по НДФЛ (т.е. уменьшить сумму налога).

3.1. Условия для получения инвестиционного вычета по НДФЛ

Так, физическое лицо может получить инвестиционный вычет по НДФЛ при продаже ценных бумаг при соблюдении следующих условий (пп.1 п.1, п.2 ст.219.1 НК РФ, письмо Минфина РФ от 25.11.2019 г. № 03-04-05/91248):

-ценные бумаги (акции, облигации, паи) должны быть приобретены после 01.01.2014 г. и обращаться на российском организованном рынке ценных бумаг;

-ценные бумаги (акции, облигации, паи) должны быть в собственности более трех лет;

-ценные бумаги не учитывались на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС);

ИИС — это счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг клиента — физического лица, который открывает и ведет брокер или доверительный управляющий на основании соответствующего договора.

-физическое лицо является налоговым резидентом в период получения дохода по ценным бумагам;

-у физического лица есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%.

Что представляет собой инвестиционный вычет по НДФЛ? Предельная величина налогового вычета определяется как произведение количества лет нахождения ценных бумаг в собственности и суммы, равной 3 млн рублей.

Например, 3 года х 3 млн рублей = 9 млн рублей — предельный размер инвестиционного вычета.

3.2. Как получить инвестиционный вычет по НДФЛ?

Если условия для применения инвестиционного вычета выполняются, то физическое лицо может получить его следующими способами (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в своей налоговой инспекции.

Для получения инвестиционного вычета по окончании года, физическому лицу необходимо:

-подготовить копии документов, подтверждающих наличие права на налоговый вычет (например, отчеты брокера, подтверждающие срок нахождения реализованных ценных бумаг в собственности, а также правильность расчета налогового вычета);

-получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ;

-заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ);

-предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, подтверждающих право на получение налогового вычета.

В случае если в представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с налоговой декларацией следует подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ.

2) у налогового агента.

Для получения налогового вычета физическому лицу необходимо предоставить налоговому агенту заявление на получение налогового вычета.

В случае если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, на который физическое лицо имеет право, необходимо представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму НДФЛ.