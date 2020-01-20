Порядок возмещения НДФЛ по иностранцам на патенте

Работодатели имеют право трудоустраивать безвизовых иностранцев при наличии у них патента. В каком порядке нужно возмещать НДФЛ по иностранцам на патенте?Какие должны быть соблюдены условия для уменьшения НДФЛ на сумму фиксированных платежей по патенту?

Безвизовым иностранным гражданам предоставлено право на осуществление трудовой деятельности по найму на территории РФ. Как правило, иностранцы самостоятельно перечисляют фиксированные авансовые платежи по НДФЛ, а работодатель как налоговый агент удерживает и перечисляет НДФЛ с их заработной платы.

Авансовый платеж перечислить за иностранца могут любые компании, ИП или граждане (абз.4 п.1 ст.45 НК РФ). В этом случае у иностранца возникает облагаемый НДФЛ доход в размере авансовых платежей по патенту, которые за него оплатило третье лицо, за исключением случая, когда оплата за иностранца произведена физическим лицом (Письма Минфина РФ от 20.03.2019 г. № 03-04-07/18414 и ФНС РФ от 02.11.2018 г. №БС-4-11/21422). Налоговый агент обязан удержать налог из любых причитающихся сотруднику выплат и перечислить их в бюджет (п.1, 2, 4, 6 ст.226 НК РФ).

Важно! Порядок исчисления и уплаты НДФЛ от осуществления трудовой деятельности по найму в РФ на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (далее по тексту — Закон № 115-ФЗ), установлен ст.227.1 НК РФ.

Увеличение фиксированных авансовых платежей по НДФЛ в 2020 году

Фиксированные авансовые платежи по НДФЛ за иностранцев, которые работают по патенту, в 2020 году запланировано увеличить на новый коэффициент-дефлятор — 1,813 (утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 21.10.2019 г. № 684 (против 1,729 — в 2019 году)).

Фиксированный платеж ежегодно индексируют на региональный коэффициент, который устанавливается в каждом субъекте РФ на календарный год.

Например, Правительством г. Москвы установлен региональный коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории г. Москвы на 2020 г. — 2,4591 (в 2019 году — 2,4099 — Закон г. Москвы от 20.11.2019 г. № 29 «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы»).

Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для получения патента на работу в г. Москве будет рассчитываться в следующем порядке:

1 200 руб. x 2,4591×1,813* = 5 350 рублей.

*Примечание.

На момент написания статьи известно, что Минэкономразвития РФ подготовило проект приказа о внесении изменений, согласно которому коэффициент дефлятор будет уменьшен с 1,813 до 1,810. В том случае если приказ пройдет регистрацию в Минюсте РФ в установленном порядке, все установленные к этому времени размеры фиксированных авансовых платежей по патенту на 2020 год изменятся.

Важно! Если патент выдан в 2019 году, но его срок заканчивается в 2020 году, то пересчитывать НДФЛ с учетом коэффициента-дефлятора на 2020 год не нужно. Данный вывод подтверждается разъяснениями контролирующих органов (Письма ФНС РФ от 27.01.2016 г. №БС-4-11/1052, Минфина РФ от 19.03.2018 г. № 03-04-07/17158).

Условия для уменьшения НДФЛ на сумму фиксированных платежей по патенту

После трудоустройства иностранца НДФЛ с его доходов рассчитывает и удерживает налоговый агент — его работодатель по ставке составляет 13 процентов независимо от того, является ли иностранец резидентом или нет (абз.3 п.3 ст.224 НК РФ).

Сумма НДФЛ уменьшается на сумму фиксированных авансовых платежей за период действия патента (п.6 ст.227.1 НК РФ, письма ФНС РФ от 20.06.2019 г. №БС-4-11/11881@, Минфина РФ от 20.03.2019 г. № 03-04-07/18414 (доведено до сведения налоговых инспекций письмом ФНС РФ от 11.04.2019 г. №БС-4-11/6803)).

Для того чтобы уменьшить сумму НДФЛ на фиксированные платежи по нему у работодателя должны быть на руках следующие документы:

-уведомление от налоговой инспекции;

-заявление от иностранца;

-документы, подтверждающие оплату «патентного» НДФЛ (п.6 ст.227.1 НК РФ, письма ФНС РФ от 14.03.2016 г. №БС-4-11/4184@, от 23.09.2015 г. №БС-4-11/16682@).

Важно! Уведомление налоговиками должно выдаваться на каждый налоговый период (п.6 ст.227.1 НК РФ). Если иностранец оплатил «переходящий» патент, то и уведомление нужно получить на каждый год.

При положительном решении уведомление выдается налоговиками в течение 10 рабочих дней. Налоговая инспекция вправе отказать в выдаче уведомления, если:

-иностранцу уже выдавалось в этом же налоговом периоде уведомление;

-в базе данных инспекции отсутствует информация о заключении трудового или гражданско-правового договора с этим иностранцем и выдаче ему патента.

При отказе в выдаче уведомления работодатель не вправе уменьшать сумму НДФЛ на перечисленные фиксированные авансовые платежи (п.2 ст.226, ст.227.1 НК РФ, письмо ФНС РФ от 07.09.2018 г. №БС-4-11/17454).

Порядок возмещения суммы НДФЛ по патенту

При расчете НДФЛ возможно два варианта:

I вариант . Платеж по патенту < суммы НДФЛ, исчисленной с заработной платы.

ПРИМЕР № 1.

Иностранец трудоустроился в компанию в январе 2020 г. и в этом же месяце было получено уведомление на уменьшение НДФЛ.

Сумма оплаченного патента за 3 месяца составила 5 350 рублей х 3 = 16 050 руб.

Заработная плата иностранца за январь 2020 г. составила 60 000 руб. Ставка НДФЛ — 13% (п.3 ст.224 НК РФ).

Сумма НДФЛ за январь 2020 г. составила:

60 000 руб. х 13% = 7 800 руб.

Сумма исчисленного НДФЛ меньше уплаченного фиксированного авансового платежа за месяц:

16 050 руб. — 7 800 руб. = 8 250 руб.

Таким образом, работник за январь 2020 г. «на руки» получит 60 000 руб.

Оставшаяся сумма авансовых платежей не «сгорит», а будет учтена при расчете НДФЛ в последующие месяцы.

За январь — март 2020 г. сумма начисленного НДФЛ составит:

60 000 руб. х 3 мес. х 13% = 24 750 руб.

С учетом зачета фиксированного платежа сумма НДФЛ за 3 месяца работы составит:

24 750 руб. — 16 050 руб. = 8 700 руб.

Если при уменьшении НДФЛ на фиксированные авансовые платежи исчисленная сумма НДФЛ за месяц соответствующего налогового периода окажется меньше суммы уплаченного фиксированного авансового платежа, разницу можно учесть при уменьшении суммы НДФЛ в следующем месяце этого же налогового периода (Письмо ФНС РФ от 23.09.2015 г. №БС-4-11/16682@).

II вариант . Платеж по патенту > суммы НДФЛ, исчисленной с заработной платы.

Возможна ситуация, когда сумма уплаченных фиксированных авансовых платежей за период действия патента в налоговом периоде больше суммы НДФЛ, исчисленной с дохода работника за этот же период.

ПРИМЕР № 2.

Иностранец трудоустроился в компанию в январе 2020 г. и в этом же месяце было получено уведомление на уменьшение НДФЛ.

Сумма оплаченного патента за 3 месяца составила 5 350 рублей х 3 = 16 050 руб.

Заработная плата иностранца за январь 2020 г. составила 25 000 руб. Ставка НДФЛ — 13% (п.3 ст.224 НК РФ).

Сумма НДФЛ за январь 2020 г. составила:

25 000 руб. х 13% = 3 250 руб.

Сумма исчисленного НДФЛ меньше уплаченного фиксированного авансового платежа за месяц:

16 050 руб. — 3 250 руб. = 12 800 руб.

За январь — март 2020 г. сумма начисленного НДФЛ составит:

25 000 руб. х 3 мес. х 13% = 9 750 руб.

С учетом зачета фиксированного платежа сумма НДФЛ составит:

9 750 руб. — 9 750 руб. = 0 руб.

Если сумма НДФЛ с доходов иностранного работника получилась меньше уплаченных им фиксированных авансовых платежей, то такая разница не будет считаться переплатой.

То есть полученная разница 6 300 руб. (16 050 руб. — 9 750 руб.) не считается излишне оплаченной иностранцу (п.7 ст.227.1 НК РФ, Письмо ФНС РФ от 16.03.2015 г. №ЗН-4-11/4105). А значит, работодатель не должен возвращать иностранцу разницу НДФЛ и иностранец самостоятельно вернуть сумму также не может (Письма УФНС по г. Москве от 16.10.2015 г. № 20-15/109294, ФНС РФ от 26.09.2016 г. №БС-4-11/18086@).

Возмещение суммы НДФЛ в случае миграции иностранца

Можно ли уменьшить НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных иностранцем за патент, в случае его перевода на работу в другой субъект РФ в течение налогового периода?

Работодатель вправе уменьшить НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей за период действия патента вне зависимости от места уплаты фиксированных авансовых платежей (Письма ФНС РФ от 26.09.2016 г. №БС-4-11/18086@, от 16.03.2016 г. №БС-3-11/1096@, от 26.11.2015 г. №БС-4-11/20700@).

При переводе иностранца в течение налогового периода в другое подразделение компании на территории другого субъекта РФ работодателю не нужно получать в налоговой инспекции новое уведомление.