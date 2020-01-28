Новые формы отчетов, с которыми стоит ознакомиться бухгалтеру (1 часть)

Помимо масштабной перезагрузки I и II частей НК РФ, чиновники подготовили изменения и в ряд форм налоговой отчетности, а также придумали новую форму для отчета в ПФР. Как внесенные изменения повлияли на формы деклараций, расчетов и иных сведений?

Как мы уже отмечали, существенные изменения в налоговом законодательстве, а также цифровизация экономики (в части введения электронного формата трудовых книжек) повлекли изменение и появление новых отчетов.

Что нужно учесть по «страховой» отчетности?

Приказом ФНС РФ от 18.09.2019 г. №ММВ-7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа ФНС от 10.10.2016 г. №ММВ-7-11/551@» введена новая форма Расчета по страховым взносам. Впервые отчитаться за I квартал 2020 года страхователям необходимо в срок — не позднее 30 апреля 2020 г.

Сразу отметим, что показатели раздела 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» Расчета сократились.

Важно! В РСВ изменен порядок представления корректировки персональных данных. Исправление раздела 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» будет осуществляться по-новому.

Корректировка раздела 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» будет осуществляться следующим образом.

Если допущена ошибка в персональных данных работника (например, в фамилии, имени, отчестве, номере СНИЛС или ИНН), страхователь представляет два раздела 3.

В первом разделе 3 проставляются номер корректировки «1» и дублируются неверные сведения, поставить. Во втором разделе 3 приводятся уже верные сведения, проставляется номер корректировки «0» и признак застрахованного лица «1» или «2» (Письмо ФНС РФ от 26.12.2018 г. №БС-4-11/25634).

В разделе 3 предусмотрены новые строки для исправления ошибок.

Так, поле 010 «Признак аннулирования сведений о застрахованном лице» заполняется при аннулировании ранее представленных сведений по застрахованному лицу, отраженных в строках 020-060 подраздела 3.1. При заполнении поля 010 раздела 3 указывается тип аннулирования сведений «1». При этом в подразделе 3.2. в строках 130-170,190-210 указываются прочерки (п.20.4 Порядка).

В ИФНС РФ предоставляется два раздела 3: аннулирующий изначальные данные и исправленный. В корректирующей форме необходимо заполнить все показатели, как ошибочные, так и не требующие исправления (п.20.5 Порядка).

Например, компания допустила ошибку в номере СНИЛС в отношении работника Сидорова Степана Петровича, первоначально указав СНИЛС № 084-524-856-83 вместо правильного № 084-524-856-93. Как исправить ошибку по новым правилам?

Прежде всего, в разделе 3 заполняем следующую информацию:

В поле 010 ставим код «1». Дублируем все данные физического лица, в т.ч. и неправильный СНИЛС.

В строках 130 — 170, 190 — 210 подраздела 3.2 раздела 3 проставляем прочерки.

Затем формируем раздел 3 с правильными данными.

Поле 010 не заполняется.

В подразделе 3.2 раздела 3 указываем сведения о суммах начисленных выплат и исчисленных с них взносах на обязательное пенсионное страхование.

В графе 130 указываем код категории застрахованного лица согласно Приложения № 7 к Порядку (предположим, что работник имеет код «НР»).

В графе 140 указываем сумму выплат работнику.

В графе 150 приводится база (не более предельной величины, с которой начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование).

В графе 160 указывается база с выплат по договорам гражданско-правового характера (по соответствующему коду).

В графе 170 приводится сумма страховых взносов, которая рассчитана с базы в пределах лимита.

Подраздел 3.2.2 раздела 3 заполняется, если работнику были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу.

Новые отчеты в ПФР

Новым отчетом в ПФР мы обязаны благодаря введению электронных трудовых книжек.

Форма «Сведения о трудовой деятельности работников (СЗВ-ТД)» заполняется на основании приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений между страхователем и зарегистрированным лицом, и содержит сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, его приеме на работу, переводах на другую постоянную работу и об увольнении.

Важно! Форма СЗВ-ТД является документом персонифицированного учета.

С 1 января 2020 года для работодателей вводится обязанность ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего месяца, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение), либо работником подано заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности, представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.

При представлении формы СЗВ-ТД впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.

В случае отсутствия в течение 2020 года у зарегистрированного лица кадровых мероприятий и (или) заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой деятельности сведения о трудовой деятельности по состоянию на 01.01.2020 г. у данного страхователя на такое зарегистрированное лицо представляются не позднее 15.02.2021 г. (п.2.5 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»).

Важно! То есть по сотрудникам, в отношении которых в течение 2020 года не было приемов на работу, перемещений, заявлений и увольнений, нужно будет по окончании года подать сведения о трудовой деятельности по состоянию на 01.01.2020 г. в срок — не позднее 15.02.2021 г.

Начиная с 1 января 2021 года предусмотрены иные сроки подачи формы СЗВ-ТД. Форма СЗВ-ТД представляется в случае перевода на другую постоянную работу, подачи зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой деятельности не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место такие кадровые мероприятия, а в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица — не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление (прекращение) трудовых отношений. При представлении сведений об увольнении зарегистрированного лица в форму СЗВ-ТД включаются сведения о проведенных кадровых мероприятиях в отношении зарегистрированного лица, по которым отчетный период-месяц не завершен либо сведения за предыдущий отчетный период-месяц не представлены.

То есть если работника приняли на работу или уволили, форма СЗВ-ТД должна быть представлена не позднее следующего рабочего дня.

Как должна предоставляться данная форма?

Страхователь представляет форму СЗВ-ТД в форме электронного документа. В случае если численность работающих в компании зарегистрированных лиц менее 25 человек, то она может представлять форму СЗВ-ТД на бумажном носителе.

Формы отчетности в Росстат

В Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внесены важные изменения, согласно которым с 1 января 2020 года отменена обязанность представлять отчетность в Росстат. Вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота. Для субъектов малого предпринимательства (среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.) обязанность представлять отчетность только в электронном виде через оператора электронного документооборота предусмотрена с 2021 года, а в 2020 году — отчитываться можно как в электронном виде, так и на бумаге.

Но это касается форм бухгалтерской отчетности. Специальные формы статистической отчетности сдавать нужно.

Важно! Так, в 2019 году действовало более 200 форм различной статистической отчетности.

Какие отчеты должны представлять компании или предприниматели можно узнать на сайте Росстата.

Для того, чтобы получить перечень статистических форм достаточно ввести код ОКПО, ИНН или ОГРН организации на сайте Росстата (https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes).

По каждой форме в перечне содержится информация о сроках, периодичности представления отчета. В графе «Комментарии» размещена информация о необходимости представления нулевых отчетов по форме, если есть необходимость представить нулевой отчёт или письмо об отсутствии соответствующей деятельности.

Например, работодатель, который не задерживает зарплату, не обязан представлять форму № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».

Cведения о перечнях форм в сервисе актуализируются ежемесячно. Это связано прежде всего с периодичностью форм (месячная, квартальная, полугодовая, годовая). Поэтому, получать перечень форм необходимо ежемесячно, а учитывая, что на очередной год по всем формам перечни отчитывающихся организаций формируются заново, то в начале года лучше это делать 2-3 раза в месяц.

Актуальный перечень форм годовой периодичности можно получить 30 декабря, за исключением отдельных форм, перечни респондентов по которым обновляются в иные сроки.