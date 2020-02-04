Пособия в 2020 году: тренд на увеличение!

Какие изменения ждут родителей в части детских пособий в 2020 году? Забегая вперед отметим, что в 2020 году семьи ждет не только индексация «старых» пособий, но и введение новых, названных уже в народе «путинскими». А в ходе обращения к Федеральному Собранию 15 января 2020 года Путин озвучил новые меры поддержки семей, которые планируют предоставлять уже в 2020 году.

Для начала сравним размеры существующих пособий и пособий, которые подлежат выплатам в 2020 году.

Важно! С 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей(в 2019 году МРОТ составлял 11 280 рублей). Соответственно, увеличится и минимальный размер среднего заработка для пособий.

Важно! С 2020 г. отменена мизерная компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3 лет, которая не оказывала никакой материальной поддержки. Вместо нее введена более существенная выплата, которая зависит от среднедушевого дохода семьи.

В этом случае следует учитывать переходные положения.

Работницы, которые пойдут в отпуск по уходу за ребенком в 2020 году или позднее, будет выплачиваться только ежемесячное пособие за счет ФСС, пока ребенку не исполнится полтора года. А право на компенсацию в размере 50 рублей в месяц будет выплачиваться в 2020 году только у работниц, которые оформили отпуск по уходу за ребенком до 31 декабря 2019 года включительно. В этом случае платить компенсацию работодатель должен будет до тех пор, пока работница не выйдет из отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

Примечание*

Если в районах и местностях применяются районные коэффициенты к заработной плате, то они учитываются при назначении данного пособия (ч.1 ст.4.2, ст.10 Закона № 81-ФЗ; п.1 Постановления Правительства РФ от 24.01.2019 г. № 32). Если в районах и местностях применяются районные коэффициенты к заработной плате, то они учитываются при назначении данного пособия (ч.1 ст.4.2, ст.10 Закона № 81-ФЗ; п.1 Постановления Правительства РФ от 24.01.2019 г. № 32). Например, Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 г. № 403/20-155 установлен коэффициент 15%. Так, в городах Челябинской областей к зарплате работников начисляется районный коэффициент в размере 1,15.

Индексации с 1 февраля 2020 г. подлежат следующие виды пособий (ст.4.2 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»):

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель);

-единовременное пособие при рождении ребенка;

-минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком за первым ребенком;

-минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком за вторым и последующими детьми;

-единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

-единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

-ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

При индексации минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное в процентном выражении от среднего заработка (дохода, денежного довольствия), подлежит перерасчету до минимального размера проиндексированного ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Согласно информации ЦБ коэффициент индексации пособий с 1 февраля 2020 года должен составить 1,038.

«Путинское» пособие на ребенка с 1,5 года до 3 лет

1 января 2020 г. вступит в силу Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее по тексту — Закон № 305-ФЗ).

Согласно Закону № 305-ФЗ период получения ежемесячного пособия на ребенка продляется до 3 лет. Условием получения данных выплат является размер среднедушевого дохода семьи. Затем среднедушевой доход сравнивается с 2-кратным прожиточным минимумом для трудоспособного населения, установленного в соответствующем регионе.И если доход меньше, то семья вправе претендовать на пособие.

Напомним, что ранее получить государственную поддержку могли семьи, в которых на одного члена семьи приходилось менее 1,5-кратного прожиточного минимума для трудоспособного населения.

То есть больше семей получит государственную поддержку на содержание детей до 3 лет.

Прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в субъекте РФ, берется за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Важно! Право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане РФ, которые постоянно проживают на ее территории. Родители и дети должны иметь российское гражданство (ст.1 Федерального закона от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», далее по тексту — Закон № 418-ФЗ).

На ежемесячные выплаты вправе претендовать семьи, в которых ребенок рожден (усыновлен) с 1 января 2018 г.

Новые инициативы Президента РФ, озвученные в ходе послания Федеральному собранию РФ

Наиболее масштабной мерой, озвученной Путиным 15 января 2020 г., является продление и изменение программы материнского капитала. Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, причем выдавать его будут уже при рождении первого ребенка.

Важно! При рождении первого ребенка семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме — более 466 617 рублей в 2020 году.

Президент РФ также предложил увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка.

Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.

А при рождении третьего ребенка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей.

Кроме того, расширены рамки «путинских» выплат для бедных семей с детьми. Президент РФ предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Такие выплаты смогут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты составят половину прожиточного минимума — порядка 5,5 тысяч рублей. После оценки того, как работает система, предлагается выплачивать полную сумму — около 11 тысяч на ребенка в месяц (в каждом регионе по-разному, в зависимости от установленного размера прожиточного минимума).

В качестве дополнительной меры поддержки Президент РФ предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс. Когда это будет запланировано? В регионах, где уже есть техническая возможность — с 1 сентября 2020 года, где нет — не позднее 1 сентября 2023 г.

Как рассчитывается среднедушевой доход семьи?

Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления 1/12 суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев на количество членов семьи. При этом учитываются доходы семьи в денежной форме до вычета налогов, то есть выплаты «грязными» (ст.4 Закона № 418-ФЗ).

При расчете среднедушевого дохода в состав семьи включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети (п.10 ст.4 Закона № 418-ФЗ).

Например, среднедушевой доход московской семьи составил 30 000 рублей, а 2-х кратный прожиточный минимум в г. Москве: 2?20 195 рублей = 40 390 рублей (Постановление Правительства Москвы от 10.09.2019 г. № 1177-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2019 г.»). Следовательно, родитель в 2020 году вправепретендовать на ежемесячную выплату пособия из городского бюджета.

Кто осуществляет эти выплаты?

На первого ребенка выплаты осуществляет социальная защита населения, а на второго — Пенсионный фонд РФ (п.6 ст.2 Закона № 418-ФЗ).

Важно! Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения (п.3 ст.2 Закона № 418-ФЗ). То есть заявление о назначении выплаты подается родителем ежегодно.

Региональные выплаты

Дополнительная поддержка семей с детьми осуществляется на региональном уровне. Например, в Челябинской области многодетным семьям предоставляются земельные участки в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома.

Для московских семей предусмотрены различного рода выплаты и преференции.

В г.Москве очень много различных адресных льгот для семей с детьми. Основанием для предоставления льгот являются:

-Закон г. Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»;

-Закон г. Москвы от 03.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка».

Размер таких пособий устанавливается постановлением Правительства Москвы (как правило, утверждается в конце декабря на следующий календарный год, поэтому на 2020 год пока не утверждены).

Например, пособия, выплачиваемые из городского бюджета Москвы, на 2019 год установлены от 11.12.2018 г. № 1525-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2019 год».

Так, единовременное пособие при рождении ребенка назначается дополнительно к федеральному пособию. Размер выплаты в 2019 году составил:

-на первого ребенка — 5 500 рублей;

-на второго и последующих — 14 500 рублей;

-при рождении одновременно трех и более детей — 50 000 рублей.

Законом Москвы «О социальной поддержке семей с детьми» предусмотрены различного рода ежемесячные выплаты и компенсации (в зависимости от дохода московской семьи, возраста ребенка). Особая поддержка предусмотрена лицам, занятым уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет. Ежемесячная выплата составляет 12 000 рублей. Для семей с детьми-инвалидами введена ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения на детей-инвалидов. Ее размер составляет 10 000 рублей.

Важно! Для получения дополнительных выплат необходимо обратиться в службу социальной защиты населения либо оформить пособие через МФЦ. Заявление на региональные выплаты можно подать также через официальный сайт https://www.mos.ru.

Будет ли приняты новые инициативы Президента РФ в таком объеме? С большой вероятностью, что да, ведь мы вступили в очень сложный демографический период. По данным Росстата РФ численность населения России сократилась в 2019 г. уже второй год подряд.

После официального опубликования проектов законов станет ясно в каком порядке можно получить новые выплаты (планируется дистанционно — через специальный сервис).