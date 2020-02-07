Стереотипы о работе бухгалтера

Кто не слышал выражение «все в ажуре» — мол все отлично. Между прочим, «ажур» — это бухгалтерский термин, означающий, что работы по бухучету выполняются в установленные сроки.

Сегодня поговорим о самых распространенных стереотипах, связанных с профессией бухгалтера.

Стереотип № 1. Бухгалтерия — это скучно и неинтересно

Бухучет — наука, которая появилась еще до нашей эры. А само понятие «дебет-кредит» или закон двойной записи в конце 15 века. И придумал этот закон ученый-математик Лука Пачоли, друг знаменитого Леонардо да Винчи.

Наука с таким бэкграундом просто не имеет права быть скучной. Серьезной — да. Все-таки бухгалтер имеет дело со множеством ответственных операций, которые требуют знаний и внимательности. Но скучной — никогда. Некоторые бухгалтера сравнивают свою работу с написанием музыки. Для них цифры — это ноты. И когда все они сходятся в годовом отчете — это восторг сравнимый с восторгом написавшего симфонию композитора.

Стереотип № 2. Работа бухгалтера вредна для здоровья и вообще, все бухгалтеры страдают лишним весом

Вообще, любая офисная работа — вредна для здоровья. Но только, если человек позволяет себе «сидеть» целый день. С офисного кресла на сиденье в машине или метро, а оттуда прямиком на диван. А утром — все по новой. Тут и до лишнего веса и проблем со здоровьем рукой подать.

Современный бухгалтер — это как правило подтянутый, отлично выглядящий и самое главное — позитивный человек.

Стереотип № 3. Это чисто женская профессия

Это одно из самых распространенных убеждений. Но среди бухгалтеров достаточно мужчин. Например, все основатели этой науки — исключительно мужчины. Даже в знаменитом клипе постперестроечной группы «Комбинация» «Бухгалтер» главный герой — бухгалтер-мужчина.

Любви к цифрам и порядку, как говорится, покорны и мужчины и женщины. Тем более, что в современном мире больше всего ценится именно профессионализм человека, а не его пол.

Стереотип № 4. Все бухгалтеры мрачные, пессимистичные люди

Скорее всего, такое мнение сложилось из-за того, что главное в работе бухгалтера — даже не хорошее знание математики, а точность, сосредоточенность и внимательность. Особенно при составлении годовых отчетов. В такие моменты, бухгалтера становятся серьезными и неразговорчивыми. Еще бы: стоит ошибиться лишь на одну цифру и финансовые проблемы компании обеспечены.

Но в обычное время, как утверждают сами бухгалтера, их отделы — самые позитивные. И смеются там чаще всего. И шутят. В основном, конечно же, на профессиональные темы. Вот, например, так: «в жизни сходится все, кроме баланса» или «все средства хороши, кроме безналичных».

Стереотип № 5. В бухгалтера идут не по призванию

На самом деле в этой профессии много людей, которые мечтали о ней еще со школьной скамьи. Вот любит, например, человек порядок и цифры. Любит с ними работать, считать. Кто-то из любви к цифрам идет в математики, а кто-то в бухгалтера.

Существую даже целые династии бухгалтеров. Такие люди умеют видеть цифровую гармонию там, где обычный человек видит лишь бесконечные столбцы цифр. И не просто видеть, а укрощать этот денежно-цифровой хаос. Ведь финансам только дай волю, тут же вырвутся из-под отчета.

Стереотип № 6. При желании бухгалтер может присвоить деньги компании, в которой работает

На самом деле это не так просто, как кажется со стороны. Во-первых, потому, что бухгалтера — первые, на кого падает подозрение при обнаружении хищений. Во-вторых, в большинстве организаций бухгалтера не имеют прямого доступа к финансам. Это прерогатива руководства.

Присвоение все-таки возможно, но при условии, что в преступной схеме участвует само руководство организации. К сожалению, в нашем прекрасном, но неидеальном мире такое порой случается. Но это уже вопрос к морально-нравственным качествам конкретных людей, а не профессии в целом.

Стереотип № 7. Бухгалтер — это непристижно

На самом деле профессия бухгалтера — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых на рынке труда. Молодые специалисты могут быстро найти работу и при желании сделать неплохую карьеру: из солдат-бухгалтеров стать генералами от бухгалтерии. Например, дорасти до должности главного бухгалтера компании и даже войти в совет директоров.

Стереотип № 8. В век всеобщей компьютеризации и роботизации, бухгалтер практически не нужен: все посчитает спецпрограмма

Несомненно, современные программы — огромное подспорье в бухгалтерской работе. Но на сегодняшний день, во всех тонкостях бухучета и налоговой отчетности может разобраться лишь человек.

К тому же, при возникновении нестандартных ситуаций, которые обязательно случаются в любой организации, самостоятельно «разрулить» их не сможет ни одна даже самая совершенная программа. Нужен человек. Бухгалтер.

Стереотип № 9. В задержке зарплаты виноват бухгалтер: он крутит деньги фирмы на левых счетах

Это один из самых устойчивых и распространенных стереотипов. Он возникает всякий раз, когда в какой-либо организации задерживается выплата зарплаты. Работники при этом уверены, что деньги есть, но коварный бухгалтер «играет» ими, чтобы, например, заработать на разнице курсов валют или на других выгодных схемах.

На самом деле задержка зарплаты, часто вызвана тем, что дала сбой одна из отлаженных финансовых схем. Например, покупатель задерживает оплату поставленного фирмой оборудования. А у фирмы кредиты, аренда и т.д. Чтобы не допустить банкротства, приходится залезать в зарплатный фонд. Причем такое решение принимает не бухгалтер, а руководство.

Более того, задержка зарплаты невыгодна и самой фирме, так как за это на нее налагаются большие штрафы.

В общем, работа бухгалтера — эта непростая, но очень творческая профессия, которая требует от человека не только знаний, но внимательности, усидчивости и ответственности.

21 ноября бухгалтера отмечают свой профессиональный праздник. Мы искренне хотим поздравить их с ним. И пожелать всем бухгалтерам и тем, кто только собирается выбрать эту замечательную и очень нужную профессию, чтоб все у них всегда было «в ажуре».

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