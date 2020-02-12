Выбор формы бизнеса для образовательной деятельности (2 часть)

Первую часть читайте здесь.

Плюсы и минусы ООО

Для начала рассмотрим плюсы и минусы коммерческой организации, оказывающей образовательные услуги.

При создании коммерческой организации возникает два вида ответственности: ответственность юридического лица и учредителей как физических лиц. Организация как юридическое лицо отвечает по своим обязательствам только в пределах принадлежащего ему имущества. И только если организация не сможет самостоятельно погасить свои долги (в процессе банкротства) обязательства могут быть возложены на его учредителей и участников (в рамках так называемой субсидиарной ответственности).

Теперь рассмотрим плюсы и минусы налогового режима ООО.

ООО представляют налоговую, бухгалтерскую, пенсионную, статистическую отчетность в установленном порядке.

ООО могут применять общую систему налогообложения и упрощенную систему налогообложения.

Традиционная общая система налогообложения подразумевает уплату налога на прибыль, НДС, прочих налогов (при наличии объектов налогообложения).

Коммерческие организации, также как и НКО, вправе применять ставку 0 процентов по налогу на прибыль при выполнении условий, установленных ст.284.1 НК РФ.

Применение 0 ставки возможно только в части видов образовательной деятельности, включенных в Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 917.

ООО являются плательщиками НДС. Объектом налогообложения признаются операции по реализации товаров, продукции, работ и услуг (ст.146 НК РФ).

Рассматривая льготу по НДС при ведении бизнеса в форме НКО, мы отмечали, что некоммерческие организации вправе воспользоваться льготой в части ведения образовательной деятельности (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).

ООО и АО, а также унитарные предприятия являются коммерческим организациями, то есть к некоммерческим не относятся (п.1, 4 ст. 66, п.1 ст.113 ГК РФ), а значит применять льготу по НДС при оказании образовательных услуг они не могут (Письмо Минфина РФ от 22.05.2014 г. № 03-07-14/24318).

Важно! Если образовательные услуги оказывает коммерческая организация, то она должна начислить НДС (в отличие от НКО) на стоимость образовательных услуг по ставке 20% (п.3 ст.164 НК РФ, п.1 ст.166 НК РФ).

В том случае, если у ООО есть в собственности, бессрочном пользовании или в наследстве земельные участки, для них также обязателен к уплате земельный налог (1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка).

Если на балансе ООО есть недвижимое имущество, то организация должна также уплачивать налог на имущество.

ООО могут являться плательщиками транспортного налога, если имеют зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства.

ООО в общеустановленном порядке уплачивает страховые взносы: на обязательное пенсионное страхование за сотрудников, работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам (22%), на ОМС (5,1%), на обязательное социальное страхование (2,9%) и на профзаболевания и несчастные случаи на производстве (0,2%).

ООО могут применять упрощенную систему налогообложения. При этом объект налогообложения могут быть «Доходы» (ставка 6%) либо «Доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка 15%). Регионы могут понижать 15% ставку. Например, в Ленинградской области по налогу по УСН применяется ставка 5% при налоговой базе «доходы минус расходы» (а не 15% как в целом на федеральном уровне).

Также, как и в случае с НКО, компании, применяющие УСН, вправе рассчитывать на пониженные тарифы при соблюдении определенных требований. Так, на обязательное пенсионное страхование НКО могут применять тариф в размере 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и на обязательное медицинское страхование — 0% (пп.7 п. 1 ст. 427 НК РФ).

Если на балансе ООО есть недвижимое имущество (которое не облагается налогом по кадастровой стоимости), то налогом на имущество оно не облагается.

Таким образом, в части налоговой нагрузки и представляемой отчетности «упрощенный» режим более выгоден, чем общая система налогообложения.

В отличие от НКО, у коммерческой организации нет обязанностей предоставления специальных отчетов в Минюст РФ.

Плюсы и минусы ИП

Имущество ИП, в отличие от организаций, не разделяется на личное и имущество, используемое в предпринимательской деятельности.

Это значит, что при возникновении обязательств исковые требования распространятся и на личную собственность предпринимателя, за исключением перечня имущества, которое не подлежит взысканию (п.1 ст.446 ГПК РФ).

ИП в части оказания образовательных услуг может применять УСН, общую и патентную систему налогообложения.

Применять общую систему налогообложения ИП невыгодно ввиду высокой налоговой нагрузки.

Как и в случае с компаниями, объект налогообложения при УСН может быть «Доходы» (ставка 6%) либо «Доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка 15%). Регионы могут понижать 15% ставку. Так, ИП, ведущие образовательную деятельность в Ленинградской области, могут воспользоваться налоговыми каникулами и исчислять налог по УСН по ставке 0%.

Виды деятельности, попадающие под патент в 2020 году для ИП, установлены в статье 346.43 НК РФ. Например, по патенту ИП может осуществлять деятельность «Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству» (ОКВЭД 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»).

ИП, независимо от наличия работников и выбранной системы налогообложения, обязаны перечислять страховые взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование за «себя».

На 2020 год установлены следующие размеры фиксированных взносов (п.1 ст.430 НК РФ):

-на обязательное пенсионное страхование, если доход ИП не превышает в год 300 тыс. рублей — 32 448 рублей, в случае превышения — 32 448 рублей 1% от суммы превышения, но не более 259 584 рублей; -взносы на обязательное медицинское страхование — 8 426 рублей.

Как мы уже отмечали, если образовательная деятельность осуществляется непосредственно (лично) индивидуальным предпринимателем, без привлечения им других преподавателей, то лицензирование такой деятельности не требуется. Например, ИП может оказывать образовательные услуги лично, а в штат принять администратора, менеджера, сторожа.

Зарегистрировать и ликвидировать ИП гораздо проще, чем организацию. Заработанные ИП деньги в любое время можно снять с расчетного счета. Отчетность ИП гораздо проще, чем у компаний.

ИП не обязаны вести бухгалтерский учет и, соответственно, представлять бухгалтерскую отчетность.

У юридического лица более серьезная ответственность, чем у ИП. Так, за административные правонарушения наказания для юридических лиц в несколько раз превосходят аналогичные санкции для ИП.

Конечно, выбирая ту или иную форму ведения бизнеса, учитывается планируемый масштаб деятельности, потенциальные заказчики образовательных услуг, количество собственников, наличие первоначального капитала и т.п.

На начальном этапе открытия образовательного бизнеса, с небольшим оборотом, предпочтительнее зарегистрировать ИП.