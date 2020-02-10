Какую форму бизнеса выбрать для образовательных услуг

Сегодня поговорим о том, как не прогадать с организационно-правовой формой при начале образовательной деятельности. Универсального варианта нет, все зависит от того будет ли это дополнительное образование или общее образование согласно уровням.

Прежде всего, отметим, что понятие образование дано в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Согласно п. 1 ст. 2 Образование представляет собой единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства.

А образовательной деятельностью является деятельность по реализации образовательных программ.

В Федеральном законе об образовании названо три организационно-правовых формы, которые могут осуществляющие образовательную деятельность:

1. Организации осуществляющие образовательную деятельность;

2. Организации, осуществляющие обучение.

Теперь рассмотрим, чем различаются, и какой выбрать в зависимости от цели?

1. Образовательные организации — это некоммерческие организации, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такие организации созданы (п. 18 ст. 2);

2. Организации, осуществляющие обучение, — это юридические лица, которые наряду с основной деятельностью, осуществляют образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности (п. 19 ст. 2);

3. Индивидуальные предприниматели, осуществляют образовательную деятельность лично или с привлечением педагогических работников (ст. 32).

В совокупности образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, и индивидуальные предприниматели образуют понятие «организации, осуществляющие образовательную деятельность» (п. 20 ст. 2).

Каждый предприниматель с открытием бизнеса задается вопросом, а какая форма нужна именно мне?

Одним из самых частых вопросов при открытии организации осуществляющих обучение в качестве дополнительного образования, является вопрос, нужно ли получать лицензию для такой деятельности?

Смотрите материал, подготовленный юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерия Иванова