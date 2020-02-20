Как составить резюме

Штурм желаемой позиции в той или иной компании начинается с составления резюме. Это своего рода «витрина» кандидата на вакансию. От того, как она оформлена, зависит будет ли он вообще приглашен на собеседование.

Как составить грамотное резюме, на какие моменты важно обратить внимание? Об этом и поговорим.

Три кита любого успешного резюме — это правдивость (в пределах разумного), четкая структурированность и краткость (идеальное резюме должно занимать не больше одной страницы).

Правдивость

Данный пункт не означает «обнажение» души перед потенциальным работодателем, а изложение только тех относящихся к вакансии фактов, которые можно подтвердить либо документально (например, диплом об окончании Гарварда), либо на собеседовании (например, если в резюме указано «пианист», сыграть перед рекрутером на пианино).

Также немаловажно помнить, что в некоторых компаниях соискатели проходят, так называемый, «детектор лжи».

С другой стороны, не стоит забывать, что резюме — это своего рода витрина, которая показывает «товар» лицом. Поэтому, некоторый лоск на него навести все-таки стоит. Ведь главная цель резюме — прохождение первого отборочного этапа: приглашение кандидата на собеседование.

Структурированность

На сегодня существует устоявшаяся структура резюме, которой настоятельно рекомендуется придерживаться:

— ФИО соискателя, фото (лучше портретное, деловое, нейтральное), контакты (телефон, адрес эл. почты), место проживания (достаточно указать город).

— Желаемая должность и зарплата (не является обязательным пунктом, но отфильтрует неинтересные кандидату предложения и ясно обозначит ту денежную планку, на которую он рассчитывает).

— Опыт работы — это основная и самая важная часть резюме. Главное внимание — последним трем годам трудовой деятельности. Все что переваливает за 10-летний рубеж, можно смело опустить, либо указать кратко. Причем опыт должен выглядеть цельным, без больших перерывов. В последнем случае, желательно дать перерывам в трудовом стаже объяснение (например, декрет или фриланс). Вначале указывается название компании, краткое описание ее деятельности, затем должность соискателя, его обязанности и достижения (например, увеличение продаж в 2 раза по сравнению с прошлым годом).

— Образование. Должно соотноситься с вакансией. Курсы, тренинги не имеющие отношения к профессиональной деятельности (вроде, сертификата специалиста по художественному свисту) лучше оставить «за бортом» резюме. О некоторых из них, а также о карьерном пути, возможно лучше рассказать непосредственно на собеседовании. Например, в компании увлекаются рафтингом, а кандидат, как раз, является инструктором по этому виду экстремального туризма.

— Ключевые навыки — особые знания и умения, связанные с рабочими процессами. Это один из пунктов, на который обращает особое внимание рекрутер. Так, например, юрист может указать знание арбитража или корпоративного права.

— Обо мне. Данный раздел предполагает указание именно личностных качеств кандидата, а не его ключевых навыков. Здесь можно и нужно указать, например, свои спортивные увлечения, особенно при наличии регалий. Если, кандидат участвовал и побеждал в каких-либо связанных с вакансией областях (например, олимпиада по программированию), то здесь упоминание о полученных грамотах или призах будет смотреться вполне уместно.

Краткость

Идеальное резюме должно быть четким, ярким и кратким. Рекрутер, который ежедневно просматривает сотни однотипных посланий, инстинктивно избегает тяжеловесные, длинные, плохо структурированные текстовые «простыни».

И здесь особенно важен язык. Желательно избегать штампов, вроде «быстрообучаемый» и «стрессоустойчивый», длинных громоздких предложений, смысл, которых порой ускользает от самого автора. Не употреблять профжаргон и сокращения.

Также при составлении резюме, рекомендуется задавать следующие вопросы: «Зачем это знать рекрутеру?» и «Что из этого следует?». Если четкого ответа на них нет, то такие «молчащие» или «неочевидные» факты лучше из резюме убрать.

Каждой вакансии — свое резюме

Еще один немаловажный момент, о котором многие соискатели забывают или зачастую ленятся делать: под каждую вакансию желательно составлять отдельное резюме.

Конечно, грамотно составленное «универсальное» резюме также будет работать на кандидата, но оно скорее похоже на оружие, стреляющее одновременно по многим мишеням.

Резюме же, составленное под конкретную вакансию, иметь больше шансов попасть в цель. И вот почему: в таком резюме выделяются именно тот опыт, те результаты работы, которые наиболее подходят для претендуемой позиции. Причем результаты должны перечисляться по их релевантности. На первом, а также последнем месте (именно на них, как правило, обращает внимание рекрутер) указываются наиболее важные для вакансии результаты.

Такая «подстройка» под вакансию не займет много времени, но значительно повысит шансы соискателя на успех: приглашение на собеседование.

Сопроводительное письмо

Если сравнивать сопроводительное письмо с чем-то или кем-то, то это — «верный оруженосец» при своем «хозяине» — резюме. Именно он вступает первым в «разговор» с рекрутером. От него зависит, будет ли просмотрено само резюме. Поэтому составлению сопроводительного письма также требуется уделять внимание. Причем здесь универсальность однозначно пойдет во вред соискателю. Каждой вакансии — свое сопроводительное письмо.

Оно должно не только отражать желание кандидата работать именно в этой компании, но указывать причины и обоснованность такого желания. Для этого рекомендуется изучить сайт компании. Чем больше конкретики и меньше банальных, стандартных фраз, типа «работа у вас отличная возможность для моего профессионального роста», тем лучше.

При этом оно также должно быть кратким и хорошо структурированным.

И об ошибках

Перед тем, как отправить свое резюме в плаванье по морям вакансий, рекомендуется еще раз проверить его на наличие ошибок: грамматических, пунктуационных, стилистических. Досадные ошибки и опечатки, пропущенные соискателем по невнимательности или торопливости, способны смазать впечатление от самого блестящего резюме. То же справедливо и для сопроводительного письма.

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