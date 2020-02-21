Трудовой договор с иностранным гражданином: нюансы

Иностранных граждан нанимают на работу по разным причинам: нужен узкопрофильный специалист или есть проблемы с набором кадров на определенные позиции в компании.

В любом случае закон определяет порядок найма таких сотрудников, и в первую очередь требует от нанимателя заключить трудовой договор с иностранцем. Как сделать это правильно, не нарушая российское законодательство?

По закону, нанимателем иностранного гражданина может быть как юридическое, так и физическое лицо. Однако при найме следует учитывать ряд нюансов. В случае их нарушения, Работодатель может быть оштрафован на значительную сумму. Так в Москве и области штраф для компании может составлять до 1 миллиона рублей.

По закону, заключение трудового договора с иностранным гражданином возможно при выполнении ряда условий как со стороны нанимателя, так и со стороны нанимаемого работника.

Со стороны нанимателя:

— соглашение заключается с иностранцем, лишь в том регионе, где ему был выдан патент или разрешение на работу (кроме ряда оговоренных законом случаев);

— соглашение заключается лишь на указанную в патенте профессию;

— факт заключения, а также расторжение такого договора должен быть не позднее 3-х дневного срока зафиксирован в региональной службе Главного управления по вопросам миграции МВД.

Со стороны иностранца, чтобы получить разрешения на работу необходимо:

— иметь оформленный полис ДМС (добровольного медицинского страхования);

— владеть русским языком (иметь свидетельство о сдаче экзамена по русскому языку).

Перед подписанием соглашения на руках у нанимаемого, вне зависимости от его квалификации, должно быть соответствующее разрешение (патент), а у нанимателя разрешение от миграционной службы нанимать иностранцев.

Важно: такое разрешение требуется нанимателю лишь в случае найма иностранцев, для въезд в РФ которым требуется виза.

На 2020 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, определена Законом в количестве 104 993 человек.

Для сравнения в 2019 году потребность в привлечении таких работников была выше и составляла 144 583 человека.

Трудовое соглашение с иностранцем должно включать следующие моменты:

гражданство нанимаемого;

статус нанимаемого в России (временный или постоянный);

нужна ли виза;

специальность или квалификация.

Соглашение бывает обычным трудовым договором (срочным или бессрочным), или договором гражданско-правового характера, например, договором подряда.

Важно: нельзя подписывать срочное трудовое соглашение с иностранцем лишь на основании ограниченных временных рамок действия документов, разрешающих его трудовую деятельность, по причине отсутствия такого положения в законе.

Трудовое соглашение, заключенное на неопределенный срок, по закону, считается расторгнутым, если у иностранного работника истек сам патент или разрешение на работу.

Оформляя соглашение, наниматель также должен указать в нем следующие моменты:.... Какие?

Смотрите далее в материале, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.