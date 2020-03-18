Аутсорсинг – не болит голова насчет кадров

Эффективное управление активами, в частности концентрация ресурсов на профильной деятельности — одна из важнейших составляющих делового успеха. Однако у любой организации есть «обременительные» направления, без которых невозможно функционировать. Нужно вести кадры и бухгалтерию, оптимизировать логистику и продажи, решать юридические, IT и другие вопросы. Как не распыляться на эти побочные функции и при этом нормально работать? Ответ — передать их на аутсорсинг или, простыми словами, «на сторону».

Аутсорсинг (outsourcing) — сокращение английской фразы «outer-source-using» — использование ресурсов, привлеченных извне. Суть в том, что вторичные работы выполняет провайдер — эксперт в своей сфере. Вариативность аутсорсинг-услуг практически безгранична. Стороннему исполнителю можно передать хоть весь набор функций, не относящихся к специфике бизнеса — от делопроизводства и бухгалтерии до колл-центра и клининга.

Основные выгоды аутсорсинга для предприятия

Нет текучки кадров

Нет собственной непрофильной службы, например, бухгалтерии — нет проблем с исполнителями бухгалтерских функций. Не нужно искать замену, если какой-то сотрудник уволился, взял больничный, ушел в отпуск или в декрет. Аутсорсер (провайдер) гарантирует результат, прописанный в договоре. Услуга предоставляется в полном объеме и в обозначенный срок, потому что для ее выполнения у провайдера всегда есть ресурсы. Есть команда специалистов с квалификацией и опытом — всегда есть эксперт, который занимается решением ваших задач.

Нет конфликтов (трудовых споров) с работниками

Заказчик услуги и конечные исполнители не состоят в трудовых отношениях. Все исполнители — сотрудники аутсорсера, которым ваша компания ничего не должна. Никаких спорных моментов по условиям и оплате труда. Никаких комиссий, проверяющих качество, безопасность и прочие нюансы рабочих мест и процессов. У вас всего одно обязательство — оплата услуги по той стоимости и в те сроки, которые обозначены в договоре.

Снижение материальных затрат

Аутсорсинг обходится гораздо дешевле, чем совокупные расходы на содержание собственной непрофильной службы. Нет отдела — не нужно изыскивать площади, оборудовать места для рабочих, регулярно восполнять запас канцтоваров и прочих расходников. Без «раздутого» штата можно снизить сумму налогов — при численности персонала до 100 человек предприятие вправе работать по УСН, что очень актуально для малого и среднего бизнеса. Нет сотрудников — нет обязательств по социальным гарантиям при их увольнении, нет отчислений во внебюджетные фонды.

Кадровый аутсорсинг — эффективное управление штатом

Весь объем бизнес-функций невозможно отдать «на сторону». Для профильных работ необходимо какое-то количество штатных сотрудников. Их сопровождение — подбор, учет, документооборот, повышение квалификации и т.д. — оптимально передать аутсорсеру. Какие здесь выгоды?

Профессиональный рекрутинг

Бесспорно, кадры — один из самых ценных бизнес-ресурсов. Но где их брать, кому поручить «воспитание»? Собственный HR-отдел доступен только крупным компаниям. Для малого/среднего предприятия такая служба станет неоправданно дорогим удовольствием: вакансии здесь появляются относительно редко, а HR-эксперты — высокооплачиваемый персонал.

Оптимальное решение — передать подбор персонала компании-рекрутеру. Крупные игроки этого рынка работают по лицензии, имеют базу резюме, проверяют кандидатов по многим параметрам. За адаптацию новичка отвечает работодатель. Но у рекрутеров с репутацией всегда есть гарантия — если в испытательный срок новичок увольняется, агентство подбирает замену совершенно бесплатно.

Комплексное ведение кадров

На аутсорсинг рационально передать и подбор сотрудников, и все делопроизводство по кадрам. Документальное сопровождение персонала — функция важная, но вспомогательная, невыгодно создавать под нее отдельную службу. Сотрудничество с провайдером и дешевле, и гораздо удобнее. Аутсорсер будет решать весь комплекс задач, обозначенных в договоре, например, составлять трудовые контракты, оформлять/расторгать отношения между работодателем и работником, представлять интересы заказчика в решении споров и т.д.

У кого заказывать аутсорсинг

Чтобы получить все преимущества аутсорсинга, нужен надежный партнер. Наиболее важные критерии выбора — специализация и опыт провайдера. На этом рынке довольно высокая конкуренция. Многолетний опыт работы — верный признак компетенции и надежности.

Если планируете привлекать «чужой» персонал, обращайтесь исключительно к провайдеру со статусом аккредитованного ЧАЗ. Только частное агентство занятости с аккредитацией от Роструда может легально работать по модели аутстаффинга — персонал числится в штате ЧАЗ, а работает непосредственно на объекте заказчика.

Компания «РосКо» станет вашим надежным партнером. Мы занимаемся аутсорсингом — кадровым, бухгалтерским, налоговым, аудиторским, юридическим — с 2004 года. В состав компании входит аккредитованное частное агентство занятости, где можно абсолютно законно «арендовать» персонал для любой сферы деятельности.