Может ли коронавирус быть отнесен к форс-мажорным обстоятельствам по договору?

Является ли коронавирус — форс-мажором? Вправе ли исполнители отложить поставку товара, оказание услуг, выполнение работ по договору или контракту вследствие обстоятельств непреодолимый силы на территории Москвы и Московской области?

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с пп. «б» п.6 ст.41 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на территории города Москвы введен режим повышенной готовности. До 10 апреля 2020 г. запрещено проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Повышенные меры безопасности прописаны в Указа мэра Москвы от 16.03.2020 г. № 21-УМ. Аналогичные правила действуют и в Подмосковье (постановление губернатора Московской области от 13.03.2020 г. № 115-ПГ).

Является коронавирус форс-мажором?

Как уже было отмечено нами в предыдущих статьях, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Это послужило основанием для издания Указа мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакциях от 10.03.2020 г. № 17-УМ, от 14.03.2020 г. № 20-УМ, от 16.03.2020 г. от № 21-УМ ), в которых установлено, что распространение коронавируса является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. В связи с этим был введен режим повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы.

Важно! Это означает, что коронавирус может быть признан форс-мажорным обстоятельством.

Обстоятельства и ситуации, которые могут быть отнесены в данном случае к форс-мажорным

Избежать ответственности за неисполнение обязательств по договору можно в случае действия обстоятельств непреодолимой силы или форс-мажора (п.3 ст.401 ГК РФ, Постановление Президиума ВАС РФ от 07.07.1998 г. № 6841/97).

Важно! Что конкретно относится к форс-мажору положениями ГК РФ не раскрывается, а имеется лишь указание на то, что к форс-мажору не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 14.01.2020 г. № 5-КГ19-216, 2-3488/2018).

При этом доказать наступление таких обстоятельств должна та сторона договора, у которой произошли эти обстоятельства.

Для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, выход за пределы «нормального», обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах (п.8 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7, Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 г. № 3352/12).

Как мы уже отметили, коронавирус может быть признан форс-мажорным обстоятельством.

В каком случае это может освободить исполнителя по контракту от своих обязательств? Ведь сейчас, как в известном выражении «война спишет все», исполнители будут уходить от ответственности под предлогом форс-мажора.

Прежде всего, проанализируем судебную практику, касающуюся форс-мажорных обстоятельств.

Судебная практика по признанию обстоятельств форс-мажорными

На сегодняшний день судебной практики признания форс-мажора вследствие пандемии нет. Последняя пандемия была еще в Советском Союзе в 1977-78 годах и получила название «русский грипп». Поэтому будем оперировать практикой, какие обстоятельства суд признает непреодолимой силой, дающей исполнителю индульгенцию.

Такие явления природного характера как штормовая погода, паводок, аномальные атмосферные осадки могут быть признаны к форс-мажорным обстоятельствам (определения ВС РФ от 22.11.2019 г. № 306-ЭС19-20941, от 01.09.2015 г. № 303-ЭС15-5226 , постановление АС Московского округа от 09.12.2015 г. №А41-24582/2015).

И нельзя забывать, что факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден (например, актами органов государственной власти, пожарного надзора, метеорологической, сейсмологической службы). Так, в одном из судебных баталий должник приостановил действие договора, ссылаясь на увеличение уровня воды в реке Пур, в результате чего прекращено движение по автозимникам и на ледовых переправах, однако наступление форс-мажорных обстоятельств документально не подтвердил, следовательно, не может быть освобожден от ответственности перед кредитором за простой техники (постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.02.2020 г. №А81-11060/2018).

Что нельзя отнести к форс-мажорным обстоятельствам

Вместе с тем нельзя полностью списать на форс-мажор снижение объема и качества урожая, обусловленного погодно-климатическими условиями, сложившимися отдельных районах региона РФ.

Так, в одном из дел судьи учли отметили, что территория Красноярского края подвержена существенному воздействию неблагоприятных погодных явлений и стихийных бедствий, таких как, засухи, заморозки, сильные ветры, интенсивные дожди, град, обильные снегопады, наводнения, связанные с весенним разливом рек или интенсивными летними дождями. При таких обстоятельствах, учитывая сферу деятельности ответчика, связанную с производством сельскохозяйственной продукции, климатические условия в которой данная продукция производится, суд пришел к выводу о том, что в данном случае погодные условия не являются обстоятельствами непреодолимой силы, позволяющими освободить ответчика от ответственности в виде неустойки за просрочку исполнения договора (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.02.2020 г. №А33-15796/2019).

Также не признаются обстоятельством пожар на местности, если носит для этой местности систематический характер непреодолимой силы (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 03.07.2018 г. № 5-КГПР18-128, хищения (постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.06.2019 г. №А27-25011/2016), отзыв лицензии у банка, в котором открыт счет должника (постановление АС Северо-Западного округа от 29.08.2019 г. №А56-75099/2017).

Как поступить в ситуации с коронавирусом?

В контексте с коронавирусом можно отнести к форс-мажору просрочку поставки продукции из-за отсутствия запасных частей, которые поставляются Китаем или другими странами, с которыми закрыты границы. В качестве обоснования компания может представить, например, контракты с Китаем (с графиками или сроками поставок), а также доказать, что аналогичные запасные части нельзя было приобрести на российском рынке или у других зарубежных поставщиков. То есть налицо должно быть наличие причинно-следственной связи между форс-мажором и невозможностью исполнить обязательство.

Важно! И, как представляется, вирус не может обнулить ответственность за неисполнение обязательств в связи с тем, что у компании снизилась выручка от реализации тех или иных услуг. Например, в кинотеатрах снизился поток людей, но за аренду площадей все равно платить придется. В этой ситуации списать неисполнение обязательств на коронавирус не получится.

По официальной информации, Минпромторг РФ совместно с Минюстом РФ и Минфином РФ разрабатывает акт, в соответствии с которым ограничения из-за нового коронавируса будут признаны форс-мажорными обстоятельствами при госзакупках.

А торгово-промышленная палата начала выдавать заключение о форс-мажоре пока только в случае срыва экспортных поставок. В качестве форс-мажора рассматривается не сама эпидемия заболевания, а меры, принимаемые для предотвращения ее распространения.

Как нам представляется, сейчас можно прибегнуть к мирному решению проблемы с контрагентом (заранее, не дожидаясь судебных баталий).

Для этого нужно письменно уведомить контрагента о невозможности исполнения контракта и постараться изменить условия договора.