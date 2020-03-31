Чем аутстаффинг отличается от аутсорсинга

Аутсорсинг и аутстаффинг — сторонний, привлеченный труд — все прочнее укореняются в российской бизнес-среде. Такие модели взаимодействия с исполнителями работ более удобны и экономически эффективны, чем содержание штатного персонала. Разберемся, в чем суть каждой из этих моделей, чем они отличаются. Зная нюансы, легко выбрать оптимум для своего предприятия.

Главные отличия:

Аутсорсинг — от английского outsourcing, внешний/сторонний источник. Компания-заказчик передает компании-исполнителю одну или несколько бизнес-функций, как правило, вспомогательных — бухгалтерию, правовую поддержку, делопроизводство по кадрам и т.п. Провайдер решает задачи заказчика на своей территории, силами своего персонала, при помощи своих технических средств и ресурсов. Заказчик не взаимодействует с конкретными исполнителями, оплачивает итоговый результат, обозначенный в договоре. Типичный для аутсорсинга контракт — гражданско-правовой договор на оказание услуг (долгосрочный, с возможностью продления).

Аутстаффинг — от английского outstaffing, вне штата. Компания-провайдер предоставляет фирме-заказчику персонал нужных специальностей. Сотрудники работают на местах и по расписанию заказчика, но числятся в штате агентства. Оплата за «арендованный» персонал — фиксированная договором, никак не привязанная к результатам труда. Контракт аутстаффинга — исключительно договор о предоставлении труда работников/персонала (краткосрочный, без возможности продления, но с возможностью заключить новое соглашение).

Подробнее про аутсорсинг

Аутсорсинговые компании появились в РФ довольно давно, когда закон «О бухгалтерском учете» разрешил передавать ведение бухгалтерии сторонним организациям. Поэтому именно бухгалтерия — самый распространенный вид аутсорс-услуг. Удобный и выгодный способ передать «на сторону» вторичную функцию снискал огромную популярность, поэтому аутсорсеры закономерно расширили сферу работы. Сегодня на аутсорсинг можно отдать практически любую функцию, для выполнения которой нужна команда узких экспертов. Среди самых востребованных:

финансовое сопровождение бизнеса;

кадровое делопроизводство;

юридическая поддержка;

реклама и маркетинг;

ИТ-поддержка;

логистика.

Практика показывает, что аутсорсинг активно используют и крупные предприятия, и средний/малый бизнес. Для последнего передача узкоспециализированных функций «на сторону» особенно актуальна, ведь кадровый потенциал здесь относительно низкий — неэффективно раздувать штат, тратиться на организацию непрофильных служб и регулярную закупку расходников.

Минус у аутсорсинга, пожалуй, только один — заказчик не может контролировать процесс выполнения функции. Но этот момент некритичен, потому что оплачивается итоговый результат, оговоренный контрактом.

Преимущества аутсорсинга:

работы, не требующие полной загрузки, выполняют профессионалы;

аутсорсер дает кадровое усиление, например, во время налоговой проверки;

нет ответственности за исполнителей, ведь они работники аутсорсера;

нет социальных платежей, обязательных для штатных сотрудников.

Подробнее про аутстаффинг

Типичные примеры, при которых «аренда» персонала максимально выгодна и эффективна — реализация строительных проектов, сезонные работы в сельском хозяйстве, замещение сотрудника на время декретного отпуска и т.п. Аутстаффинг позволяет быстро закрыть вакансии. Все расходы и ответственность за привлеченные кадры — внутреннее дело провайдера. Вы платите за закрытые вакансии, платежи — неизменные, зафиксированные в договоре.

Преимущества аутстаффинга:

нет «раздутого» штата, а если свой штат до 100 человек, можно работать по УСН;

нет издержек, связанных с поиском персонала и содержанием кадровой службы;

нет затрат на зарплату, социальные отчисления, больничные, отпуска;

нет трудовых отношений работником и связанных с ними проблем.

Минус аутстаффинга — законодательство. В российском правовом поле нет понятия «аутстаффинг», а заемный труд запрещен. Однако в 2016 году, одновременно с прямым запретом заемного труда, был разрешен другой вид деятельности — предоставление труда работников (персонала). По сути это та же аренда, но с рядом ограничений. Основные нюансы:

право на предоставление труда имеют аккредитованные частные агентства занятости;

срок договора временный, до 9 месяцев, но с возможностью перезаключения;

более 10% привлеченных работников (от штата) надо согласовать с профсоюзом;

нельзя «арендовать» сотрудников для выполнения опасных и вредных работ;

нельзя ущемлять привлеченных работников по условиям и оплате труда.

Где заказывать аутсорсинг и аутстаффинг

Чтобы исключить проблемы и споры с контролирующими государственными инстанциями, нужно учесть все правовые тонкости аутсорсинга и аутстаффинга. Оптимально — выбрать надежного партнера-провайдера с опытом и репутацией.

Компания «РосКо» работает в сфере с 2004 года. Наши основные аутсорс-услуги — бухгалтерский и налоговый учет, финансовый аудит, кадровое делопроизводство, юридическое сопровождение бизнеса. Для аутстаффинга в составе нашей компании есть частное агентство занятости с аккредитацией от Роструда.

Аутсорсинг и аутстаффинг от «РосКо» — никаких проблем с кадрами.