Для СМИ-иностранных агентов действуют новые штрафы

С 1 февраля 2020 г. действуют новые штрафы за нарушение порядка деятельности СМИ, выполняющего функции иностранного агента. К кому могут быть применены репрессивные меры? Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.

Новыми административными штрафами мы обязаны Федеральному закону № 443 от 16 декабря 2019 г., который установил санкции за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, а также учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента. На первый взгляд кажется, что Закон никоим образом не затрагивает деятельность рядовых граждан и большинства предпринимателей.

Однако это не так. О том, что теперь и физические лица, могут быть признаны СМИ-иностранными агентами мы говорили в прошлом видео.

Обновленная редакция Звона «О средствах массовой информации» обязывает юридические лица, которые являются СМИ-иноагентами, создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 г. И российское юридическое лицо будет распространять на территории РФ предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе и с использованием сети «Интернет»).

К таким иностранным агентам будут применяться требования, аналогичные к НКО, выполняющим функции иностранного агента, прописанные в законе «О некоммерческих организациях». Например, статьи такого иностранного СМИ должны быть промаркированы сообщением, что создано лицом со статусом иностранного агента.

На СМИ-иноагентов возлагается обязанность предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств и аудиторской проверке. Применение Закона об НКО-иноагентах к СМИ, а также порядок признания этого статуса, устанавливаются Правительством РФ.

В случае невыполнения требований закона, Роскомнадзор РФ имеет право ограничить доступ к информационному ресурсу соответствующего лица.

С 1 февраля 2020 г. установлены штрафы за нарушение требований к СМИ-иноагентам. Так, нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента влечет административный штраф:

на граждан в размере 10 тысяч рублей;

на должностных лиц — 50 тысяч рублей;

на юридических лиц — 500 тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере 50 тысяч рублей;

на должностных лиц — 100 тысяч рублей;

на юридических лиц — 1 миллиона рублей.

Грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента, влечет наложение административного штрафа (п.3 ст.19.34.1 КоАП РФ):

на граждан в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток;

на должностных лиц — 200 тысяч рублей;

на юридических лиц — 5 миллионов рублей.

Под грубым нарушением понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, совершенное самим иностранным СМИ или учрежденным им российским юридическим лицом, их должностными лицами, сотрудниками или представителями, либо неоднократное неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента (например, нарушение требование маркировки, предоставления специального отчета о своей деятельности и пр.).

Подробнее в материале, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.