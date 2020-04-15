Больничные листы теперь рассчитываются по-новому

Президентом РФ подписан Закон от 01.04.2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка», благодаря которому увеличиваются выплаты по больничным листам (далее по тексту — Закон № 104-ФЗ).

Одной из социальных мер, поддерживающих граждан в этот непростой период, является увеличение выплат по больничным листам. Причем речь идет не о больничных листах, полученных в связи с коронавирусом, а о выписанных больничных листах по всем заболеваниям.

Если у работника маленький стаж, то оплата по больничному листу могла быть меньше МРОТ.

Так, если трудовой стаж работника составлял:

восемь и более лет — пособие рассчитывается в размере 100 процентов заработка;

от пяти до восьми лет — пособие положено в размере 80 процентов заработка;

менее пяти лет — пособие составляет 60 процентов заработка.

Такие правила установлены в ч.1 ст.7 Закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Важно! Законом № 104-ФЗ увеличиваются выплаты по больничным листам — выплаты по больничным листам должны быть не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Министерство труда и социальной защиты РФ установило минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 в размере 12 130 рублей (Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»).

Новые правила расчета больничных листов

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года расчет больничных листов осуществляется по новым правилам.

Если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями Закона № 255-ФЗ, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работнику в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда, в расчете за полный календарный месяц.

В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, МРОТ для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется с учетом этих коэффициентов.

То есть в местностях с районным коэффициентом минимальный размер пособия рассчитывается из МРОТ, увеличенного на повышающий коэффициент.

Например, в Хабаровском крае районный коэффициент к заработной плате рабочих и служащих, работающих на территории Хабаровского края, установлен постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20 ноября 1967 года № 512/П-28 в размере — 20% (1,20).

В этом случае минимальное дневное пособие в апреле 2020 г. составит — 485,2 рублей (расчет: 12 130 рублей x 1,2 / 30 дней), а в мае 2020 г. — 469,55 рублей (расчет: 12 130 рублей x 1,2 / 31 дней).

Важно! Начиная с 1 апреля 2020 г. за полный месяц нахождения на больничном листе работник должен всегда получать не меньше федерального МРОТ, независимо от стажа и его фактического заработка.

Это означает, что за полный месяц болезни работника пособие составит не менее 12 130 рублей, независимо от стажа и фактического заработка.

В том случае если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), то размер больничного, исчисленного исходя из МРОТ, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.

Как рассчитывать пособие с 1 апреля 2020 года?

Пример

Предположим, работник Иванов И.И. был на больничном листе 9 дней — с 06 апреля 2020 г. по 14 апреля 2020 г. У работника страховой стаж 3 года и 5 месяцев. Страховой стаж работника составляет менее 5 лет, а поэтому пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из 60% от фактического заработка работника. В регионе не применяют районные коэффициенты.

Федеральный МРОТ — 12 130 руб.

Тогда пособие из фактического заработка составит: 591,78 рублей (80 000 рублей : 730 дней ? 9 дней ? 60%), где 80 000 рублей— заработок работника за 2018-2019 годы.

Теперь пособие из фактического заработка сравниваем с пособием, рассчитанным исходя из МРОТ (с учетом трудового стажа работника).

Пособие из МРОТ за 9 дней составит 2 153,49 рублей (12 130 рублей ? 24 мес.: 730 ? 9 дней ? 60%).

В этой ситуации больничное пособие назначают в большей сумме, т.е. в размере 2 153,49 рублей.

Алгоритм расчета пособия выглядит следующим образом:

рассчитывается по больничному листу с учетом заработка и стажа работника;

сравнивается рассчитанный размер с МРОТ;

выплачивается большая из двух сумм;

Отметим, что по «старым» правилам, за полный месяц работник мог получить меньше МРОТ. Эти изменения актуальны для молодых работников с маленьким трудовым стажем и низким размером заработной платы.

Новый порядок расчета больничных листов действует для пособий, выданных в периоды с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. И причина болезни не имеет значения, по-новому рассчитываются больничные по случаю травмы или по уходу за ребенком.

Некоторые послабления коснулись и получения выплат на первого и второго ребенка. Теперь родителям не нужно до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок (т.н. пролонгация), а также извещать региональные органы социальной защиты о смене места жительства. Назначение выплат будут производиться автоматически.