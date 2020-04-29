Сроки по трудовым спорам: когда еще не поздно обратиться в суд

В течение какого срока работник может обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора? Что делать, если указанный срок пропущен? Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.

В том случае если работник понимает, что судебной баталии не избежать, необходимо помнить о сроках обращения в суд, которые различаются в зависимости от предмета спора.

Если спор касается обоснованности увольнения работника, то срок обращения составляет один месяц (данный срок отсчитывается со дня выдачи трудовой книжки работнику либо со дня вручения работнику копии приказа об увольнении). Если речь идет о размерах причитающихся работнику выплат, то один год, а по всем остальным трудовым спорам — три месяца.

Важно! Трехмесячный срок обращения в суд отсчитывается со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Что это означает? Например, если работник оспаривает дисциплинарное взыскание, то срок для обращения будет отсчитываться со дня ознакомления работника с приказом о применении дисциплинарного взыскания или со дня составления акта об отказе от ознакомления с приказом о применении дисциплинарного взыскания.

По требованиям о выплате работнику зарплаты срок исковой давности составляет один год. Данный срок исчисляется со дня, который установлен для выплаты зарплаты работнику.

По спорам, касающимся окончательного расчета по заработной плате при увольнении, компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении срок для обращения в суд исчисляется со дня окончательного расчета с работником.

Работодатель может обратиться в суд за разрешением спора о возмещении ущерба работником в течение одного года. Данный срок исчисляется с момента обнаружения ущерба.

По-другому считается срок, если между работником и работодателем заключено соглашение о добровольном возмещении ущерба и впоследствии работник его не выполняет. Тогда срок исковой давности отсчитывается с момента, когда работник должен был возместить ущерб), однако нарушил свои обязательства (как правило, в соглашении устанавливается график внесения работником платежей в счет возмещения ущерба.

Подробнее смотрите в материале, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.