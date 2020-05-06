Пособие по безработице в Москве: как получить? (часть 1)

Во время пандемии коронавируса немало людей потеряли работу. Прежде всего, это касается работников пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса. На какие выплаты могут рассчитывать безработные москвичи? Как получить выплаты по безработице?

Помимо федеральных выплат безработным москвичам положены и дополнительные выплаты. Несколько слов о том, кто может претендовать на пособие по безработице.

Кому может быть выплачено пособие?

Безработными в г. Москве могут быть признаны граждане РФ при условии, если они:

-старше 16 лет;

-зарегистрированы в Москве по месту жительства;

-не имеют работы и заработка;

-не обучаются по очной форме обучения (включая обучение по направлению государственной службы занятости населения);

-не получают страховую или накопительную пенсию по старости или за выслугу лет.

Сколько выплатят безработным?

Размер пособия в конкретных случаях зависит от того, к какой группе безработных относится человек. С целью расчета размера пособия выделяют три группы безработных. Для них по-разному рассчитывается размер пособия.

К первой группе относятся безработные, которые:

-за прошедший год работали (служили) не менее 26 недель;

-уволились по собственному желанию или в связи с ликвидацией организации или сокращением штата;

-были уволены в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и до увольнения в связи с призывом на военную службу

проработали (прослужили) не менее 26 недель.

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно, но не более 6 месяцев в течение одного года.

Размер пособия в данном случае составит:

-первые три месяца — 75% от среднемесячного заработка, но не более и не менее, чем максимальный и минимальный размер пособия по безработице;

-следующие три месяца — 60% от вашего среднемесячного заработка на последней работе, но не более и не менее, чем максимальный и минимальный размер пособия по безработице.

Важно! Максимальный размер выплат для такой группы составит 12 130 рублей, а минимальный размер — 1 500 рублей.

Ко второй группе относятся безработные, которые:

-впервые ищут работу;

-за последний год работали менее 26 календарных недель (по 8 часов);

-не работали более года;

-были уволены за нарушение трудовой дисциплины;

-прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность;

-на последней работе оказывали услуги по договору гражданско-правового характера или авторскому договору;

-в предшествовавшем году были членом производственного кооператива (артели);

-вышли из членов крестьянского (фермерского) хозяйства;

-не предоставили справку о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы).

Общий период выплаты пособия по безработице для этой категории граждан не может превышать 3 месяцев в суммарном исчислении в течение одного года.

Важно! Для этой группы безработных в течение 3 месяцев будет выплачиваться минимальное пособие по безработице (т.е. 1 500 рублей).

Ко третьей группе относятся безработные:

-предпенсионного возраста (в течение 5 лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно), которые были уволены по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы;

-предпенсионного возраста, которые работали (служили) за последний год менее 26 недель.

В этих случаях гражданин будет получать минимальное пособие (т.е. 1 500 рублей) по безработице

ежемесячно, но не более 12 месяцев в течение полутора лет.

-предпенсионного возраста, которые работали (служили) за последний год не менее 26 недель.

В этих случаях гражданин будет получать пособие по безработице ежемесячно, но не более 12 месяцев

в течение полутора лет.

А сам размер пособия по безработице будет составлять:

-первые 3 месяца — 75 % от среднемесячного заработка (исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы), но не более и не менее, чем максимальный и минимальный размер пособия по безработице;

-следующие 4 месяца — 60 % от среднемесячного заработка (исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы), но не более и не менее, чем максимальный и минимальный размер пособия по безработице;

-следующие пять месяцев — 45 % от среднемесячного заработка (исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы), но не более и не менее, чем максимальный и минимальный размер пособия по безработице.

То есть максимальный размер выплат составит 12 130 рублей, а минимальный размер — 1 500 рублей.

В каждом случае для категорий этой группы период выплат может быть увеличен на 2 недели за каждый год работы в случае страхового стажа (не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно) и необходимого стажа на соответствующие виды работы.

Подробности смотрите в видео: