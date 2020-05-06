Пособие по безработице в Москве: примеры расчета

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На какие еще выплаты вправе претендовать безработные москвичи?

Для безработных москвичей и жителей Московской области власти введены региональные компенсации — 19 500 рублей для москвичей и 15 000 рублей для жителей Московской области. Такие выплаты введены для людей, которые:

зарегистрированы в Москве (Московской области) по месту жительства;

зарегистрированы в центре занятости в статусе безработного;

отработали с начала 2020 года не менее 60 календарных дней;

уволились по собственному желанию или по соглашению сторон или по сокращению штатов (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины).

Важно! Компенсационная выплата (19 500 рублей по Москве и 15 000 рублей — по Московской области) не зависит от среднемесячного заработка безработных. Период ее выплаты — с 1 апреля по 30 сентября 2020 г.

Тем безработным гражданам, которые на 31 марта 2020 г. уже состояли на учете в службе занятости, компенсация будет выплачиваться автоматически (не нужно никаких заявлений или иных действий от гражданина).

Кроме того, безработным москвичам положены следующие дополнительные выплаты:

доплата к пособию по безработице (850 рублей);

компенсация расходов за пользование услугами городского общественного транспорта, включая метрополитен, Московскую монорельсовую транспортную систему и пригородное сообщение на Малом кольце Московской железной дороги;

материальная помощь в период временной нетрудоспособности безработного, утратившего право на пособие по безработице.

Основанием для выплаты материальной помощи является предоставление листка нетрудоспособности установленного образца, выписанного на отдел трудоустройства Центра занятости населения Москвы.

Материальная помощь начисляется за фактическое количество календарных дней нетрудоспособности, исходя из суммы в 850 рублей в месяц.

единовременная материальная помощь в случае смерти члена семьи безработного, а также одному из членов семьи безработного в случае смерти самого безработного;

Размер единовременной материальной помощи составит 4 900 рублей.

материальная поддержка во время профессионального обучения, общественных работ или временного трудоустройства.

Размер дополнительной материальной поддержки рассчитывается пропорционально отработанному времени, включая периоды временной нетрудоспособности. При условии отработки полного месячного баланса рабочего времени он не должен превышать 80% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Москве.

То есть компенсационная выплата рассчитана на людей, которые пострадали из-за пандемии коронавируса и ее размер с учетом пособия по безработице и дополнительных выплат не должен превышать 19 500 рублей (для москвичей).

ПРИМЕР № 1

Житель г. Москвы в феврале 2020 г. устроился на работу в ресторан.

Однако через 2,5 месяца вынужден был уволиться по собственному желанию. Согласно федеральному законодательству работник смог бы получить только минимальное пособие — 1 500 рублей (из-за маленького стажа).

Но благодаря дополнительной поддержке Правительства г. Москвы, размер пособия составит:

18 000 рублей = 15 700 рублей (компенсационная выплата из-за коронавируса) 1 450 рублей (компенсация на транспорт) 850 рублей (доплата к пособию по безработице).

Таким образом, безработный москвич получит: 1 500 рублей 18 000 рублей = 19 500 рублей.

ПРИМЕР № 2

Те москвичи, которые потеряли работу до 2020 года, повышенную компенсационную выплату не получат. Они вправе претендовать на максимальный размер пособия (если позволит размер заработной платы с места работы) в сумме 12 130 рублей и дополнительные выплаты (1 450 рублей — компенсация на транспорт) 850 рублей (доплата к пособию по безработице).

Таким образом, общий размер выплат составит: 12 130 рублей 1 450 рублей 850 рублей = 14 430 рублей.

Какие нужны документы для назначения пособия?

Для назначения пособия по безработице нужен стандартный пакет документов:

паспорт;

трудовая книжка (если человек когда-то работал);

документы об образовании, о квалификации, об обучении, об ученых степенях и званиях;

справка о среднем заработке за последние 3 месяца на последнем месте работы (если человек потерял работу менее года назад);

Инвалиды, потерявшие работу, должны предоставить индивидуальную программу реабилитации или абилитации, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

Такую справку выдает ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве».

Как получить пособие?

В период пандемии коронавируса зарегистрироваться в качестве безработного можно в режиме онлайн — на сайте czn.mos.ru. либо на сайте госуслуг. К заявке необходимо прикрепить сканы необходимых документов.

Можно зарегистрироваться и путем личного посещения Центра занятости населения, предоставив необходимый пакет документов.

По данным статистики, опубликованной на сайте Центра занятости населения Москвы, на 31 декабря 2019 г. количество безработных составляло 28 884 человека. По официальным данным, до эпидемии коронавируса в г. Москве безработными были 0,43% экономически активного населения Москвы, а сейчас — 0,66%.

По данным на 9 апреля 2020 года более 1 200 москвичей получили право на выплату пособия по безработице с компенсационной доплатой в максимальном размере.