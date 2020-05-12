Зарплатные кредиты в период пандемии коронавируса

Еще одной мерой поддержки бизнесменов в период распространения коронавируса являются льготные кредиты на заработную плату сотрудникам.

У мелких и средних бизнесменов снизилась выручка, некоторые из них вынуждены были закрыться. Первоочередным стал вопрос выплаты заработной платы сотрудникам. Помимо получения субсидии в размере 1 МРОТ, бизнесмены вправе рассчитывать на беспроцентный кредит на выплату зарплаты работникам.

ЦБ РФ совместно с Правительством РФ был разработан пакет мер по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса (размещен на сайте http://government.ru/news/39291/).

И одной из мер поддержки бизнеса является предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. Правительством РФ (Постановление от 02.04.2020 г. № 422) разработаны правила выдачи банками кредитов на неотложные нужды, связанные с выплатой зарплаты и обязательными начислениями на нее.

Кто может получить зарплатный кредит?

Получатель кредита должен соответствовать следующим условиям (п.7 Постановления от 02.04.2020 г. № 422):

заемщик на дату заключения кредитного договора (соглашения) осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях или видах деятельности по перечню, утверждаемому Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики;

При этом основной вид деятельности заемщика определяется по коду ОКВЭД, указанному в реестре ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 1 марта 2020 года.

Важно! Беспроцентный зарплатный кредит вправе получить любая компания (ИП), основной вид деятельности (виды деятельности) которой указан в перечне отраслей экономики, наиболее пострадавших в период распространения коронавируса (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434).

в отношении заемщика на дату заключения кредитного договора (соглашения) не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, а заемщик — ИП не прекращает деятельность в качестве ИП;

с заемщиком заключен кредитный договор (соглашение) с конечной ставкой для заемщика 0 процентов на период субсидирования, а по окончании периода субсидирования ставка для заемщика устанавливается на уровне не выше ставки, полученной кредитными организациями по программам льготного рефинансирования ЦБ РФ;

кредитный договор (соглашение) не предусматривает взимания с заемщика комиссий и сборов, иных платежей, за исключением штрафных санкций, в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора (соглашения);

количество работников заемщика, не относящегося к категории «малое предприятие» или «микропредприятие», в течение отчетного месяца составляет не менее 90 % количества работников в месяце, предшествующем отчетному;

оплата заемщиком основного долга осуществляется по окончании срока действия кредитного договора (соглашения) или с 1 октября 2020 г. по графику, с возможностью досрочного погашения по заявлению заемщика.

Важно! Таким образом, получить зарплатный кредит вправе бизнес (в т.ч. ИП), работающий в пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслях экономики.

Чтобы воспользоваться таким беспроцентным кредитом, компании (ИП) целесообразно обратиться в банк, зарплатным клиентом которого она является.

Максимальная сумма кредита определяется исходя из численности работников, МРОТ (с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате с учетом уплаты страховых взносов) и шести месяцев (срока кредитования). Предложение доступно только при условии сохранения рабочих мест за всеми работниками в течение всего периода кредитования.

К программе льготного кредитования подключились Сбербанк и ВТБ, а также другие крупные банки. Например, Сбербанк РФ предоставляет кредит:

на срок до шести месяцев без погашения основного долга;

бизнесу с численностью не более 100 человек и выручкой не более 800 млн рублей, который функционирует более года, имеет зарплатный проект в Сбербанке и входит в перечень наиболее пострадавших отраслей (в частности: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; туризм; гостиничный бизнес; общепит).

В дальнейшем, по окончании льготного периода, в течение следующих шести месяцев кредиты на зарплату и связанные с ней платежи (например, на уплату страховых взносов) планируется выдавать под сниженную ставку 4,00 процента годовых.