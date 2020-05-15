Новые вводные от Верховного суда по пандемии (2 часть)

Первую часть читайте здесь.

Что сказал Верховный суд?

3 блок разъяснений посвящен вопросам применения законодательства о банкротстве.

ВС РФ разъяснены отдельные ситуации, связанные с банкротством должников, попавших под мораторий.

Напомним, что Правительство РФ ввело на полгода (период — с 06.04.2020 г. по 06.10.2020 г.) мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.

Так, согласно Постановлению РФ от 03.04.2020 г. № 428 мораторий вводится в отношении должников-компаний и ИП, которые относятся к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям (на сегодняшний день — 22 отрасли), а также включенных в перечень системообразующих и стратегических компаний.

Является ли достаточным основанием для возврата судом заявления кредитора о признании должника банкротом, на которого распространяется мораторий?

Высшие судьи утвердительно ответили на данный вопрос и разъяснили, что причины и период возникновения долга правового значения не имеют.

Мораторий также предусматривает приостановление исполнительного производства, но при этом допускается сохранение арестов и суд может выдавать исполнительные листы.

4 блок разъяснений связан с вопросами применения уголовного права.

Обстоятельства распространения коронавируса на территории РФ относятся к обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан. В Обзоре ВС РФ был затронут вопрос об уголовном наказании за распространение фейков о коронавирусе.

Уголовная ответственность возникает за публичное распространение заведомо ложной информации (например, для того, чтобы спровоцировать панику среди населения, нарушения правопорядка) об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст.207.1 УК РФ).

При этом публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться не только в использовании для этого средств массовой информации и информационно- телекоммуникационных сетей, но и в распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п.

5 блок разъяснений посвящен административной ответственности. Одно из разъяснений касается категории физических лиц, которые подлежат привлечению к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ в связи с угрозой распространения коронавируса.

Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 г. № 66 коронавирус внесен в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Привлечению к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ в связи с угрозой коронавируса подлежат, в том числе: