Льготы для региональных бизнесменов в связи с коронавирусом

Ограничительные меры, веденные в связи с распространением коронавируса, серьезно повлияли на работу предпринимателей. Во многих регионах предприниматели вынуждены закрывать ИП и вставать на учет в службу занятости. Для поддержки малого и среднего бизнеса региональные власти снижают налоговые ставки, предоставляют отсрочку по уплате налогов.

Помимо федеральных льгот (снижение страховых взносов с 30% до 15%, полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, за исключением НДС), для регионального бизнеса местные власти предоставляют ряд местных льгот.

Какую помощь предлагают компаниям на региональном уровне?

Региональные власти стараются не допустить банкротства предпринимателей. Так, на областном уровне снижаются налоговые ставки по УСН, патенту, налогу на имущество, транспортному налогу, предоставляются отсрочки по арендным платежам.

Важно! Почти в 50 регионах действуют пониженные ставки по УСН: 1% — «доходы», 5% — «доходы минус расходы».

Например, для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности в соответствии с разделом J «Деятельность в области информации и связи» с объектом налогообложения «Доходы» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) в Воронежской области действует ставка 1% (Закон Воронежской области от 05.04.2011 г. № 26-ОЗ (в ред. от 02.03.2020 г.)).

Законом Пермского края от 01.04.2015 г. № 466-ПК (в ред. от 30.03.2020 г.) установлена ставка единого налога в 1 процент для самых популярных видов деятельности (действует до 01.01.2021 г.).

В Тюменской области ставка единого налога — 1 процент действует до 31.12.2023 г. в отношении предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий (разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги). А для предпринимателей с упрощенкой «доходы минус расходы» установлена единая ставка 5% до 31.12.2023 г.

Для тюменских предпринимателей, которые работают на ЕНВД, рассчитывать сумму единого налога можно с применением понижающего коэффициента — 0,0005.

Например, предприниматель, занимающийся розничной торговлей одежды в магазине площадью 15 квадратных метров, по текущем ставкам ежеквартально платит ЕНВД в сумме 7 143 рубля, а с применением данного понижающего коэффициента будет платить только 122 рубля.

Кроме того, тюменские предприниматели, которые работают на патентной системе налогообложения, по всем видам деятельности заплатят за патент 1 рубль. Причем, введенные налоговые послабления действуют «задним» числом — с 1 января 2020 года.

В Новгородской области Указом губернатора от 26.03.2020 г. утвержден перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса видов деятельности. К ним относятся: гостиницы, туристический бизнес, музеи и объекты культуры, заведения общественного питания, бизнес в сфере образования, искусства и развлечений, спорта и отдыха, организации конференций и выставок.

Для всех этих компаний предоставлены отсрочки по арендным платежам по заключенным договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Отсрочку можно получить на период до 3 месяцев с последующей оплатой в течение 6 месяцев.

Кроме того, для таких предпринимателей на 99 % уменьшен размер арендной платы по заключенным договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Для бизнесменов, работающих в сфере гостиничного бизнеса и пассажирских перевозок, на 50% сокращается налог на имущество организаций, снижается транспортный налог на 50% для пассажирских перевозок, уменьшается на 50% имущественный налог для арендодателей при условии снижения не менее чем на 50% размера арендной платы для арендаторов из перечня особо пострадавших отраслей и приостановивших работу.

Все перечисленные меры поддержки, за исключением уменьшения стоимости патентов (снижение в 2 раза), действуют с 1 января до конца 2020 года. А льгота по патенту вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Кроме того, Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства начал предоставлять займы под 1% годовых при наличии залогового обеспечения и под 4% — без него. На такие займы могут рассчитывать бизнесмены из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

В Челябинской области на областном уровне снижается ставка единого налога при УСН — с 6 до 1% (объект «доходы») и с 10 до 5% (объект «доходы минус расходы»). Единый налог на вмененный доход снизится с 15 до 7,5%. По патентной системе налогообложения меняется расчет платежа так, чтобы он составлял 1 рубль.

Кроме того, в Челябинской области вводятся программы льготного кредитования через «Территорию бизнеса». Основное условие для кредитования — меры предоставят только тем, кто обязуется сохранить рабочие места. Финансовую поддержку получит свыше 250 предприятий малого и среднего бизнеса, что позволит сохранить не менее 3 000 рабочих мест.

Во Владимирской области на 50 % снижен размер арендной платы по договорам аренды госимущества; земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории области, заключенным без проведения конкурсов или аукционов с субъектами малого и среднего бизнеса (п.1 Указа губернатора Владимирской области от 27.03.2020 г. № 54).

Также бизнесменам предоставили отсрочку платежей по арендной плате по договорам аренды государственного имущества Владимирской области (в том числе земельных участков), заключенным без проведения конкурсов или аукционов с субъектами малого и среднего бизнеса. Отсрочку предоставили на срок, равный двукратному сроку режима повышенной готовности

Пандемия коронавируса повлекла серьезный кризис в экономике и многие уже вынуждены закрыть предприятия общепита, сферы гостеприимства и смежные отрасли. Поэтому, в общей ситуации этих мер недостаточно, ведь если у предпринимателя нет выручки, то и никакие льготы по налогам не спасут.