Как обжаловать результаты трудовой проверки

Напомним, что основной функцией государственной инспекции труда (ГИТ) является надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

В последнее время законодатели усилили порядок проведения проверок, введя чек-листы для плановых проверок работодателей. Сейчас действует 107 проверочных листов, необходимых для проведения плановых трудовых проверок компаний.

Сегодня в материале, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш, мы рассмотрим ...

1. Какие документы составляются инспекторами при выявлении нарушений трудового законодательства?

2. В течении какого времени и в какой форме необходимо подать возражения на акт?

Важно! Обжаловать в судебном порядке можно только предписание инспектора.

Хотя на практике не часто удовлетворяются возражения компании, поэтому работодателю, уверенному в своей правоте нужно обращаться в суд. В случае судебных баталий, компаниям следует руководствоваться гл.12 и гл. 22 Кодекса административного судопроизводства РФ (КАС РФ).

3. Рассмотрим порядок и сроки подачи искового заявление. Приведем примеры.