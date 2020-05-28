Оформляем ВКС на работу: что нужно знать работодателю

Такой термин, как высококвалифицированный специалист (ВКС) появился в России вместе с правками к закону «О правовом положении иностранных граждан».
Это особая категория работников, к которой относятся лица с гражданством другой страны. Причем зарегистрированный их доход на территории России должен составлять не менее 167 000 рублей в месяц.
Работодателям разрешено заключать договоры с таким ВКС на льготных условиях:...,
Каких именно ??? Смотрите в виде, подготовленом Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.
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