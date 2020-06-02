Налоговое законодательство сложное и противоречивое, а процедура начисления налогов и сборов периодически меняется. В итоге это приводит к появлению многочисленных ошибок при налоговых расчетах, что чревато серьезными последствиями, которые могут не только повлечь выплату внушительных штрафов, но и поставить под угрозу существование компании.

В сегодняшнем видео, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш, ВЫ УЗНАЕТЕ :

1. Что проверяется в ходе налогового аудита?

2. Когда нужен налоговый аудит?

3. Каковы преимущества налогового аудита?

4. Каким может быть налоговый аудит?

5. В какие сроки он выполняется?

6. От чего зависит цена налогового аудита?

7. Что Вы получите по результатам аудита?

8. Что необходимо учесть при заказе налогового аудита?

Компания РосКо осуществляет аудиторскую деятельность 15 лет. Нами накоплен большой опыт в проведении налогового аудита. Мы предлагаем разумную цену за качественную работу.

Роско — с нами вы всегда можете быть уверены в результате.