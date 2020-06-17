Что представляет собой банковская гарантия и в каких случаях она нужна? Как получить банковскую гарантию с минимальными потерями?

Начнем с того, что возможность выдачи банком гарантии установлена (п.8 ч.3 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», далее по тексту — Закон № 395-1).

Банковская гарантия (наряду с неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, задатком, обеспечительным платежом и пр.) является способом обеспечения исполнения обязательств по сделке (п.1 ст.329 ГК РФ).

Сегодня ни один крупный заказ в строительстве не будет реализован, если подрядчик не представит заказчику банковскую гарантию.

Наученные горьким опытом «заморозки» недостроенных объектов, обмана дольщиков, банкротства компаний, государство на законодательном уровне предусмотрело ряд мер для предотвращения подобных ситуаций.

Важно! Если заказчиком строительства выступают государственные структуры, то наличие банковской гарантии является обязательным для участия в тендере.

То есть банк выступает гарантом исполнения обязательств в случае неисполнения должником в будущем обязательств перед кредитором.

При этом банкротство банка, выдавшего независимую гарантию, наступившее в период действия гарантии, не является основанием для прекращения обязательств из гарантии, но свидетельствует о снижении обеспечительной функции гарантии и может являться основанием для перерасчета согласованной ранее платы за выдачу гарантии (п.14 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о независимой гарантии, утв. Президиумом ВС РФ от 05.06.2019 г.).

Виды банковских гарантий

В банковской практике используются следующие виды банковских гарантий:

тендерная гарантия;

платежная гарантия;

гарантия возврата платежа;

гарантия на возмещение НДС в заявительном порядке;

другие цели.

Как уже было отмечено, одним из условий участия в тендере на государственный или муниципальный заказ является обеспечение заявки банковской гарантией. Это требование Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту — Закон № 44-ФЗ).

Какие нужны документы для получения банковской гарантии?

Пакет документов для получения гарантии, как правило, стандартный.

Так, компании представляют следующие документы:

анкета-заявление на получение банковской гарантии (по установленному банку образцу);

договор (контракт) либо проект договора (контракта) с предприятием-поставщиком (Бенефициаром), конкурсную документацию и информацию о проведении аукциона (конкурса), в обеспечение которого необходима гарантия Банка;

расчет суммы НДС, подлежащей возврату из бюджета (при получении гарантии на возмещение НДС);

Юридические документы:

предприятия и организации, не являющиеся клиентами банка, дополнительно предоставляют:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием ОКВЭД (действительна в течение 10 рабочих дней с момента ее выдачи), полученная Клиентом в ИФНС РФ, в случае отсутствия сведений о юридическом лице на официальном сайте — http://nalog.ru, в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», либо отсутствия актуальных сведений;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная представителем Клиента;

копия свидетельства о постановке на налоговый учет в ИФНС РФ, заверенная представителем Клиента;

копии Устава (всех изменений к Уставу) с отметкой ИФНС РФ, заверенные нотариально, регистрирующим органом либо уполномоченным сотрудником Банка;

карточка образцов подписей, нотариально удостоверенная, либо ее копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка, в котором открыт расчетный счет Клиента, либо заверенная сотрудником Банка согласно действующей процедуре и тарифам;

копия протокола (приказа) о назначении (избрании) руководителя (иного лица, действующего от имени Клиента), заверенная представителем Клиента, и в зависимости от организационно-правовой формы: список участников общества (выписка из реестра акционеров) действующий на дату назначения (избрания).

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:

свидетельство о государственной регистрации предпринимателя;

паспорт;

финансовые документы:

бухгалтерская отчетность (баланс с приложениями) за предшествующий год и на последнюю отчетную дату, с расшифровкой основных статей баланса по контрагентам (оборотно-сальдовые ведомости по счетам), пояснением финансовых результатов деятельности;

расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, сроки их возникновения, перспективы погашения (по установленному образцу).

Индивидуальными предпринимателями, предприятиями, использующими УСН, также предоставляются:

декларация о доходах (при обычной системе налогообложения — за предшествующий год, при упрощенной системе налогообложения — на последнюю отчетную дату);

книга учета доходов и расходов;

бухгалтерская отчетность за предшествующий год и на последнюю отчетную дату (упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках по образцу, представленному Банком), с расшифровкой основных статей баланса по контрагентам, пояснением финансовых результатов деятельности;

документы по предполагаемому обеспечению.

Итак, получить банковскую гарантию не так сложно, если компания является клиентом банка, имеет несколько уже заключенных и выполненных контрактов по Закону № 44-ФЗ (за последние 3 года), имеет стабильное финансовое положение.

Обычно на рассмотрение заявки уходит 1-2 рабочих дня, а для клиентов банка, отвечающих определенным требованиям — гарантия может быть оформлена за пару часов.

Условия предоставления банковской гарантии

Банк получает вознаграждение за выдачу гарантии. Размер вознаграждения зависит от вида гарантии, ее обеспечения, суммы и срока предоставления.

Например, один из крупных банков предоставляет гарантию на следующих условиях:

сумма — от 5 000 до 15 млн рублей;

вознаграждение за выдачу банковской гарантии — от 0,49% от суммы гарантии, но не менее 2 000 рублей;

процентная ставка за отвлечение денежных средств банка при наступлении гарантийного случая — от 10,6% годовых;

срок — до 60 месяцев.

Требования к заемщикам (помимо необходимой документации):

годовая выручка за последний календарный год не превышает 400 млн рублей;

срок ведения хозяйственной деятельности:

не менее 6 месяцев;

не менее 3 месяцев при оформлении в залог векселей банка на всю сумму гарантии.

Важно! В части контрактов действует требования Закона № 44-ФЗ, в котором приводятся дополнительные требования к банковским гарантиям, необходимым для участия в тендерах (ст.44,45 Закона № 44-ФЗ).

Так, срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок (п.4 ст.44Закона № 44-ФЗ).

А срок действия банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта или гарантийных обязательств должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения соответствующих обязательств не менее чем на один месяц (п.3 ст.96 Закона № 44-ФЗ).

По общему правилу размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Информация о выданных банковских гарантиях заносится в так называемый реестр банковских гарантий (п.9 ст.45 Закона № 44-ФЗ).

До 2018 года список выданных банковских гарантий был открытым и находился в свободном доступе. Однако сейчас работать с ним в ЕИС могут только пользователи с полномочиями «банк», «уполномоченная организация» и «заказчик».